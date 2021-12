नए-नए बने हैं पिता या बनने जा रहे हैं तो इन बातों का ज़रूर रखें ख्याल

tips for becoming a new father: जिस तरह माँ बनना एक सुखद अहसास (Pleasant feeling) है, उसी तरह पिता बनना भी कम सुख का अहसास नहीं करवाता है. माँ की तरह पिता को भी अपने बच्चे के इस दुनिया में आने का इंतज़ार होता है और बहुत सारे सपने वो भी देखता है. लेकिन ज्यादातर पुरुष अपने जज़्बातों (Feelings) को व्यक्त (Express) नहीं कर पाते. अगर आप भी नए-नए पिता बने हैं या बनने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए.

ज़रूरी तैयारियां करें पूरी

बच्चे के जन्म लेते ही उनके लिए कई तरह की चीज़ों की ज़रूरत होने लगती है. बच्चे की ज़रूरत का सारा सामान जैसे कपड़े, खिलौने, दवाइयां, बिस्तर और कमरे को तैयार करने की कोशिश खुद भी करें और अपनी पत्नी के साथ मिलकर भी तैयारियां पूरी करवाएं, जिससे आपका जुड़ाव बच्चे से और भी ज्यादा हो सके.

बच्चे के साथ समय बिताएं

माँ तो बच्चे के साथ समय बिताती ही है लेकिन पिता के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने बच्चे के साथ समय बिताये. इसके लिए वो पैटर्निटी लीव भी ले सकते हैं. माँ की तरह पिता भी बच्चे की नैपी बदलने की, उसको सुलाने की, लोरी सुनाने की और अगर वो बॉटल से फीड करता है तो उसको फीड कराने की ज़िम्मेदारी निभाने में भी इंट्रेस्ट दिखाएं. ये आपको भावनात्मक तौर पर बच्चे के और भी करीब लाएगा साथ ही आपकी पत्नी की मदद भी हो सकेगी.

बच्चे के अनुसार आदतों को बदलें

न्यू बोर्न बेबी ज्यादातर दिन में सोते और रात में जागते हैं. बच्चों की इस आदत से बहुत सारे पुरुष खीज जाते हैं. आपको इन बातों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बल्कि धैर्य के साथ अपनी आदतों को बच्चे के अनुसार ढालने की ज़रूरत है. अगर आपको सुबह ऑफिस जाना भी तो पत्नी के साथ एडजस्टमेंट करके बारी-बारी सोने और जागने का टाइम सेट करें. इससे आपकी पत्नी के दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ेगी तो वहीं बच्चा समझदार होने पर जब ये बातें जानेगा, तो माँ की तरह आपके साथ भी उसकी फीलिंग बेहद स्ट्रांग होगी.

यादों को सहेजें

अपने बच्चे के साथ बिताये पलों की यादों को सहेजने की कोशिश करें. आज कल स्मार्ट फोन के दौर में सभी के हाथ में हर समय कैमरा रहता है. ऐसे में उन छोटे-छोटे पलों को फोटो और वीडियो के ज़रिये कैप्चर करें जो बच्चे के बढ़ते दौर में वापस देखना संभव नहीं होगा. उसके पहली बार बैठने, खड़ा होने, चलने और बोलने जैसे पलों के साथ ही उसके द्वारा की जा रही ख़ास गतिविधियों पर भी ध्यान रखें.

