Types of love: कितने प्रकार का होता है प्यार? जानें इसके बारे में सब कुछ

Types of love: प्यार एक बेहद खूबसूरत एहसास (Love is special) है, जो दो दिलों को करीब लाता है. जब दो लोग एक-दूसरे की बेहद परवाह करते हैं, तो दोनों के बीच प्रेम जैसी गहरी भवनाएं पनपती है. जिसमें दोने एक दूसरे की फीलिंग्स और स्पेस (Feelings and space) की कद्र करते हैं. प्यार को एक दूसरे की देखभाल, समझ और विश्वास के साथ बढ़ाया जाता है. आपको ऐसे प्यार की तलाश करनी चाहिए जिसमें आपको संतुष्टि मिले और आपके लिए सबसे अच्छा साबित हो. जहां आपको थोड़ा भी शक हो वहां से तुरंत मूव ऑन करें या उस रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करें.

जब आपका पार्टनर अच्छा होता है तो प्यार आपके लिए एक खूबसूरत एहसास बन जाता है. आपका रिलेशनशिप आपकी ताकत बन जाता है. यहां हम आपको प्यार के चार प्रकार (Types of love) बताने जा रहे हैं. जिनका सामना आप अपने जीवन में करेंगे.

इमोशनल लव (Emotional love)

इमोशनल लव आपके अंदर उमड़ रही भावनाएं लेकर आता है. इसमें आपको लगता है कि प्यार कोई अंत नहीं है. इमोशनल लव आपको आंसू, खुशियां और समझ देता है. इसमें आपको लगता है कि आपका पार्टनर न सिर्फ आपको शारीरिक रूप से बल्की मान की गहराई से भी चाहें और समझें.

मेंटल लव (Mental love)

इस प्रकार के प्यार में आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं न कि दिल का. इस तरह का प्यार आपको लॉजिकली, इमोशन और एक्शन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है. आगे बढ़ते- बढ़ते अपने साथी के एक्शन और फीलिंग्स का एनालिसिस करते हैं और इसके साथ ही आपकी कई भावनाएं भड़क उठती हैं.

स्प्रिचुअल लव (Spiritual Love)

जब आध्यात्मिक प्रेम की बात आती है तो कपल के बीच का कनेक्शन, कैमिस्ट्री और बॉन्डिंग का एक अलग ही मुकाम होता है. इस तरह के संबंध बहुत ही सार्थक होते हैं. आप फील करेंगे कि आपके साथी की आभा और ऊर्जा से काफी ज्यादा आकर्षित होंगे. यही आध्यात्मिक संबंधों और प्रेम का आधार है.

फिज़िकल लव (Physical Love)

ये अंतरंग स्पर्श, स्नेह और आकर्षण से जुड़ा होता है. आपके प्रिय का स्पर्श आपको क्लोज़ फील कराता है और एक खूबसूरत एहसास प्रदान करता है. आपके पार्टनर की उपस्थिति आपको सूकून का एहसास कराती है जो आपको प्यारा और कामुक लगता है.

प्यार का अस्तित्व

प्यार का अस्तित्व विश्वास, स्नेह और समझ के बिना कुछ भी नहीं हो सकता. रिश्तों को निभाने के लिए बहुत धैर्य और ईमानदारी धारण करना पड़ता है. अगर आप इन 4 तरह के प्यार को पाने के लिए अपने साथी के प्रति वफादार हैं, तो सब कुछ निष्पक्ष और अच्छा होगा. आपको बस प्यार में ईमानदारी से विश्वास करने की जरूरत है.

