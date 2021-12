इन 12 देशों में क्रिसमस मनाने के हैं अलग-अलग और यूनिक ट्रेडिशन, जानकर रह जाएंगे हैरान

Unique Christmas Traditions From Around The World : क्रिसमस (Christmas) वीक शुरू होने के साथ ही दुनियाभर में सेलिब्रेशन (Celebration) की प्‍लानिंग शुरू हो जाती है. ऐसे में अलग अलग देशों (Country) में अपनी परंपराएं और ट्रेडिशन (Traditions) है जिसे लोग सालों से फॉलो करते आ रहे हैं. क्रिसमस आते ही तमाम तरह के इवेंट्स भी शुरू हो जाते हैं. कहीं क्रिसमस बॉल का आयोजन होता है तो कहीं लैटिन फेस्टिवल आयोजित किए जाते हैं. कई जगहों पर लोग दोस्‍तों या रिश्‍तेदारों के घर जाकर पिकनिक मनाते हैं और क्रिसमस कैरोल गाते हुए मौज मस्‍ती करते हैं. अब क्रिसमस वीक शुरू हो चुका है तो आज हम आपको बताते हैं कि दुनियाभर के देशों में किस तरह लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं. कई ऐसे देश हैं जिनका क्रिसमस सेलिब्रेट करने का यूनिक (Unique) तरीका है जो वाकई हैरान करने वाला है. तो आइए जानते हैं उन देशों के क्रिसमस सेलिब्रेशन की खासियत के बारे में.

दुनियाभर में क्रिसमस मनाने का अलग अलग ट्रेडिशन

1.ऑस्ट्रेलिया

दुनिया के बाकी हिस्सों के विपरीत ऑस्ट्रेलिया (Australia) में क्रिसमस समर में मनाया जाता है. गर्मियों में मनाए जाने की वजह से यहां का सेंटा क्लॉज़ अपने पारंपरिक परिधानों को उतार देता है और उसके रेंडियर को आराम करने की अनुमति होती है और इनकी जगह 6 कंगारू होते हैं. बता दें कि उनके पास स्थानीय कैरोल्स हैं जिन्हें वो ऑस्ट्रेलियाई स्लैंग्स के साथ बदलते हैं और कंगारुओं को ब्लूमर कहते हैं.

इसे भी पढ़ें : खुशमिजाज हैं तो रिश्ते में कभी कम नहीं होगा रोमांस, रिलेशनशिप भी होगा गहरा- स्टडी

2.स्लोवाकिया

स्लोवाकिया (Slovakia) में क्रिसमस के दिन खास लोक्सा हलवा बनाया जाता है. उस हलवे का थोड़ा हिस्‍सा घर के सबसे बुज़ुर्ग सदस्य छत पर फेंकते हैं. इसके बाद घर के बड़े सदस्‍य यानी माता-पिता इस हलवे को खाते हैं. ये हलवा बच्चों के लिए खास होता है. इस हलवे को लकड़ियों की आंच पर तैयार किया जाता है.

3.ऑस्ट्रिया

ऑस्ट्रिया (Austria) में मान्‍यता है कि ‘Christkind’ जो सुनहरे बालों वाला एक लड़का है. इसे नवजात यीशु की तरह माना जाता है और वो ही क्रिसमस ट्री को सजाता है. ऑस्ट्रियाई बच्चे क्रैम्पस नामक एक क्रिसमस डेविल को भी मानते हैं जो काफी डरावना है और शरारती बच्चों को मारता है.

4.अर्जेंटीना

अर्जेंटीना (Argentina) में लोग क्रिसमस से पहले की शाम आसमान को लालटेन यानी आकाशदीप जलाकर छोड़ते हैं. वो इस दिन काग़ज़ से एक प्रकार का ग्लोब तैयार करते हैं और उसमें आग जलाकर आसमान की ओर छोड़ते हैं. लोग अक्सर देर रात तक अपने घरों के बाहर रहते हैं और आसमान में फैली रोशनी का लुत्फ़ उठाते हैं.

5.इंग्लैंड

इंग्‍लैंड (England) में क्रिसमस के त्‍योहार को भी बहुत ही अनुशासनात्मक तरीके से मनाया जाता है. अगर बच्चे इस दिन ज़्यादा शरारत करते हैं तो उन्हें स्टॉकिंग्स में मिठाई के बजाय कोयले दिए जाते हैं.

6.कनाडा

क्रिसमस का कनाडा (Canada) से खास रिश्‍ता है. कहते हैं कि सैंटा क्लाज़ का घर कनाडा में है और यहां पोस्ट के ज़रिए सेंटा को चिट्ठियां भेजी जाती हैं. फिर उसके जवाब का इंतज़ार वहां के लोग करते हैं.

7.ग्रीस

ग्रीक (Greece) में मान्‍यता है कि कालीकंतजरोइ (Kallikantzaroi) जो दुष्ट गोबलिन की एक जाति है. वो अंडरग्राउड रहता है और क्रिसमस से लेकर 6 जनवरी तक 12 दिन तक रहते हैं. लोग मानते हैं कि वह यहां ऊपर आकर कहर ढा सकता है. ऐसे में दिन में एक बार क्रॉस और होली बेसिल को किसी पवित्र पानी में डुबोकर घर के प्रत्येक कमरे में पानी छिड़के जाते हैं जिससे बुरी आत्माओं को दूर किया जा सके.

इसे भी पढ़ें : कहीं दूसरों के लिए परेशानी तो नहीं बन रही आपकी ये आदतें? आज ही खुद को टटोलें

8.चेक रिपब्लिक

चेक रिपब्लिक (Czech republic) यहां मान्‍यता है कि अगर एक युवा महिला शादी करना चाहती है तो उसे क्रिसमस के दिन अपने कंधे पर जूता फेंकना चाहिए. ऐसा करने पर अगर पैर की उंगली दरवाज़े की ओर घूमी रहती है यानी कि वो जल्द ही शादी कर पाएगी.

9.बेल्जियम

बेल्जियम (Belgaum) में क्रिसमस की दावत के लिए विशेष रूप से पाव रोटी सजाई जाती है जिसे ‘Pita’ कहा जाता है. जिसे सिक्कों में पकाया जाता है. मान्‍यता है कि जिस व्यक्ति को सिक्का मिलता है वो सौभाग्यशाली होता है.

10.वेनेजुएला

वेनेजुएला के (Venezuela) काराकास की राजधानी में लोग रोलर स्केट्स से चर्च तक जाते हैं. इस दिन सड़कों को रात 8 बजे से खाली कर दिया जाता है. रात सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए जाते हैं.

11.नॉर्वे

नॉर्वे (Norway) में न केवल सैंटा क्लॉज़, बल्कि ‘निस्‍से (Nisse)’ यानि सैंटा जैसे ही छोटे-छोटे गुड्डे होते हैं जिनका प्रयोग सजावट के रूप में किया जाता है. हर साल नॉर्वे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए यूके को एक बड़ा क्रिसमस ट्री देता है. इस ट्री को हर साल ट्राफ़लगर स्क्वायर में लोगों के देखने के लिए सजाया जाता है.

12.स्विट्ज़रलैंड

स्विट्ज़रलैंड (Switzerland) की कई जगहों पर जैसे बर्नीस ओबेरलैंड में क्रिसमस के दिन जुलूस निकाला जाता है और नए साल से पहले की शाम लोग ‘ट्राइकलर’ में शामिल होते हैं. इसमें लोग काऊ बेल्‍स पहनकर परेड में भाग लेते हैं. परेड में ज़ोर-ज़ोर से शोर मचाया जाता है. माना जाता है कि ऐसा करने से बुरी आत्माएं दूर रहती हैं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Christmas, Lifestyle, Religion