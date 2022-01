Use This Type Of Skin Care Products After The Age Of 50 : उम्र बढने के साथ साथ स्किन (Skin) अपनी इलास्टिसिटी तेजी से खोने लगती है और इसके साथ ही स्किन की बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं. झुर्रियां, झाइयां और ड्राई स्किन की समस्या 50 साल की उम्र (Skin After 50) के बाद बहुत ही आम बात है. दरअसल उम्र जैसे-जैसे बढ़ती है हमारी स्किन का कोलेजन प्रोडक्‍शन (collagen production) भी कम होता जाता है और इसी वजह से प्लम्प स्किन धीरे-धीरे ढीली होने लगती है. ऐसे में स्किन की बेहतर सेहत के लिए जरूरी है कि अपने स्किन केयर प्रोडक्‍शन (Products) में बदलाव लाया जाए. 50 के बाद ऐसे प्रोडक्‍ट्स का इस्‍तेमाल करना चाहिए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भरपूर मात्रा में हो और जो स्किन के कोलेजन प्रोडक्‍शन को बढाते रहने में मदद करे. तो आइए जानते हैं कि 50 साल की उम्र के बाद किस तरह के स्किन केयर प्रोडक्‍ट्स को हमें आपकी स्किन केयर के लिए प्रयोग में लाना चाहिए.

50 की उम्र के बाद इस तरह के प्रोडक्‍ट्स का करें प्रयोग

1.क्रीमी फेस वॉश का प्रयोग करें

अगर आप चेहरे को साफ करने के लिए जेल या फोम वाले फेस वॉश का इस्‍तेमाल करते हैं तो बेहतर होगा कि आप इन्‍हें आज से ही प्रयोग में लाना बंद करें और क्रीमी फेस वॉश का इस्‍तेमाल करें. ये स्किन को नेचुरली प्लम्प बनाने में मदद करेगा और स्किन को ड्राई होने से रोकेगा.

2.सनस्क्रीन का प्रयोग करें

यूवी किरणों की वजह से हमारी स्किन तेजी से डैमेज होती है और स्किन सैगी बनने लगते हैं. ऐसे में बेहतर होगा कि आप जब भी कहीं बाहर जाएं तो सनस्‍क्रीन का प्रयोग करें. बता दें कि ये हर उम्र के लोगों के लिए जरूरी है. ये आपके चेहरे पर एजिंग की स्‍पीड को बढ़ाने से रोकता है और स्किन की नैचुरल एजिंग प्रक्रिया की रफ्तार को कम रख सकता है.

3.प्रोडक्‍ट के इंग्रीडिएंट्स चेक करें

जब भी स्किन केयर प्रोडक्‍ट खरीदें तो यह चेक करें कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, रेटिनॉल और पेप्टाइड्स आदि हैं या नहीं. ऐसे इंग्रीडिएंट्स स्किन के कोलेजन प्रोडक्‍शन को बेहतर रखने में मदद करते हैं.

4.क्रीमी मॉइस्चराइजर का प्रयोग करें

एक उम्र के बाद त्वचा अपना लचीलापन खो देती है और उसे नेचुरल तरीके से मॉइस्चराइज रखने के लिए कोई क्रीमी टेक्सचर वाला मॉइस्चराइजर चुनना बहुत ही जरूरी है. इससे स्किन ड्राई नहीं होंगी और एजिंग कम होगी.

5.ऑयल बेस्‍ड मॉइस्‍चराइजर

आप ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर भी चुन सकते हैं जो स्किन को लंबे समय तक ड्राई होने से बचाता है. आप चाहें तो विटामिन-ई, ग्लिसरीन को आपने नॉर्मल बॉडी ऑयल में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं.

6.एंटी-एजिंग प्रोडक्ट्स का प्रयोग

रात में सोने से पहले एंटी एजिंग क्रीम का इस्‍तेमाल जरूरी है. ऐसी क्रीम आपकी मेच्‍योर स्किन के लिए खास तौर पर बनाई गई है जो स्किन को रात भर में नरिश कर ड्राईनेस से बचाती है. ऐसे में नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में आपको एंटी एजिंग प्रोडक्‍ट का प्रयोग करना चाहिए.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

