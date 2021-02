क्या आप वैलेंटाइन डे पर अकेले रह जाते हैं. क्या आपके पास वैलेंटाइन पार्टी के लिए कोई पार्टनर नहीं है तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं. अब आपको किराए पर ब्वॉयफ्रेंड मिल सकता है. आइए आपको बताते हैं Boyfriend On Rent शकुल की कहानी. Humans Of Bombay ने इनकी कहानी सबके सामने ला रखी है. "मेरे जीवन में मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी. मैं चाहता था कि कोई मेरे लिए 'हां' कहे, सिर्फ एक बार. अगर रिजेक्शन शब्द का कोई समानार्थी शब्द था, तो वह मेरा नाम शकुल था. मेरे दोस्तों को डेट पर जाते देख मैं बहुत दुखी होता था और फिर अचानक मैं खुद के साथ ही हैंगआउट करने लगा. मैं उन लोगों की भावनाओं को महसूस कर सकता हूं जो अपने पूरे जीवन में अकेले रहे हैं. कोई खुद से कितना प्यार कर सकता है और वैलेंटाइन डे, एक भी गर्लफ्रेंड न होने की मेरी अक्षमता को साफ दर्शाता था.कपल्स का एक-दूसरे को आई लव यू कहना मुझे बहुत परेशान करता था. ऐसा नहीं है कि मैंने लड़कियों से पहले कभी बात नहीं की लेकिन महिलाओं ने मुझे हमेशा एक 'दोस्त' के रूप में देखा. इसके बाद मैंने उन सभी लड़कियों के बारे में सोचना शुरू किया जो वैलेंटाइन डे के दिन मेरे जैसे किसी साथी की लालसा में रहती थी. इसलिए पिछले 3 साल से मैं 14 फरवरी के दिन किराए पर ब्वॉयफ्रेंड (Boyfriend On Rent) बन रहा हूं. मैंने ऑनलाइन एक पोस्ट डाली जिसमें लिखा था- मैं एक उदार और खुले विचारों वाला आदमी हूं. मैं आपको इस वैलेंटाइन डे पर अपना कंधा रखने या अपना दोस्त बनाने के लिए उपलब्ध हूं. मैं आपके मेकअप प्रैक्टिस मॉडल के रूप में आपकी मदद कर सकता हूं या फिर अगर आप आराम करना चाहती हैं तो मैं आपके पसंद का खाना भी बना सकता हूं.इस पर कई इच्छुक महिलाओं के मैसेज मुझे मिले. अगर सच बताऊं तो मुझे 'किराए पर ब्वॉयफ्रेंड' होने में कोई शर्म नहीं है. मैं एक बार एक लड़की के साथ डेट पर गया था जो काफी रोई थी और अपनी असुरक्षा की बातें व्यक्त की थी. उसने बताया कि लोग उसको उसके वजन के कारण नहीं पूछते थे. एक दूसरी लड़की ने अनुरोध किया कि उसे काम करने में दिक्कत हो रही है. क्या आप मुझे गले लगा सकते हैं? कभी-कभी, किसी व्यक्ति का हाथ पकड़कर वे उन्हें महसूस करना चाहते हैं. मैं अपनी सभी डेट्स को फैंसी रेस्तरां में ले जाता हूं. जब मैं ड्राइव करता हूं तो उनके साथ गाने गाता हूं. मैं उनका अकेलापन बांट लेता हूं.मेरी पसंदीदा डेट एक लड़की थी जिसके साथ मैं ट्रेकिंग पर गया था. हमने जीवन के अर्थ के बारे में खुलकर बात की थी. मैं अपनी डेट्स के साथ दोस्ती करता हूं लेकिन मेरा ऑनलाइन मजाक उड़ाया गया और ट्रोल करने वाले लोगों ने मुझे 'जिगोलो' कहा. मेरे माता-पिता मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैंने कोई गलत कदम उठाया है. वह कहते हैं कि यह भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है. मुझे नहीं लगता कि लोग मुझे ऐसा करने के लिए मिलते हैं. दरअसल जो अकेला महसूस करते हैं वही किसी का साथ चाहते हैं. भले ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन मैं पिछले 3 सालों में 45 डेट्स पर कुछ अद्भुत महिलाओं से मिल चुका है. यह सच है कि जब दो अकेले लोग एक साथ हो जाते हैं, तो ये और भी खास हो जाता है.