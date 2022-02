Valentine's Day 2022: वैलेंटाइन डे पर इस बार 'I Love You' नहीं, अलग-अलग भाषाओं में करें प्यार का इजहार

How To Say I Love You In Different Languages: प्यार कभी भी किसी को किसी से भी हो सकता है. प्यार का इजहार करना हो या रिश्ते को मजबूत बनाना हो, अपनी फीलिंग को बयान करना बहुत जरूरी है. किसी भी भाषा में हो लेकिन प्यार का इजहार करना बहुत जरूरी होता है. बहुत सारे लोगों का मानना ये हैं कि प्यार किसी भाषा और सीमा से परे है. अगर आपका पार्टनर आपके देश का नहीं है लेकिन आप दोनों के बीच बहुत ज्यादा प्यार है तो आप इस बार वैलेंटाइन डे (Valentine’s day) पर उन्हें सिर्फ आई लव यू (I Love You) न कह कर, अलग-अलग भाषाओं में भी अपने प्यार को जाहिर करें. आज हम आपको बता रहे हैं आई लव यू को अलग-अलग भाषा में क्या कहते हैं.

अगर आप स्पेशल पर्सन को ग्रीटिंग भेजन वाले हैं या सोशल मीडिया पर उनके लिए खास पोस्ट लिखने वाले हैं या फिर उन्हें प्रपोज करने वाले हैं तो इस बार अलग भाषा में आई लव यू कह कर देखिए. आइए, जानते हैं किस देश में आई लव यू (I Love You) की जगह क्या कहा जाता है.

Valentine’s day 2022- अलग-अलग भाषाओं में ऐसे करें प्यार का इजहार

आपने ये गाना तो जरूर सुना होगा- ‘अंग्रेज़ी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती मा बोले तने प्रेम करू छू, बंगाली में कहते हैं आमी तोमाके भालो बाशी’ ये तो है प्यार का इजहार करने का भारतीय तरीका. अब जानिए बाकी देशों में कैसे दिल की बात कही जाती है.

फ्रांस (France)

फ्रांस में लोग प्यार का इजहार करने के लिए फ्रेंच (French) भाषा में जे तेम (Je t’aime) कहा जाता है.

स्पेन (Spain)

स्पेनिश (Spanish) में आई लव यू को टे क्येरा (Te quiero)

जर्मनी (Germany)

जर्मन भाषा (German) में प्यार का इजहार करने के लिए इष लीबे डिष (Ich liebe dich) कहा जाता है.

क्रोएशिया (Croatia)

क्रोएशियाई (Croatian) भाषा में अगर आप अपने पार्टनर को आई लव यू (I Love You) कहना चाहते हैं तो आप वोलिम टे (Volim te) कह सकते हैं.

इटली (Italy)

इटली में अपने दिल की बात बयान करने के लिए लोग टी अमो (Ti amo) कहते हैं.

रोमानिया (Romania)

ते युबेस्क (Te iubesc) का मतलब रोमानियाई (Romanian) में ‘मुझे तुमसे प्यार है’ होता है.

