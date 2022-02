Valentine’s Day Love Yourself : वैलेंटाइन वीक (Valentine’s Week) शुरू हो चुका है. हममे से कई लोग वैलेंटाइन डे (Valentine’s Day) पर कुछ खास करने का प्‍लान बना रहे हैं. आमतौर पर लोगों के मन ये धारणा होती है कि अच्‍छा समय गुजारने के लिए हमें एक खास तारीख ही चाहिए, लेकिन अगर बात प्‍यार की हो तो तो ये धारणा सरासर गलत. दरअलस फरवरी का महीना शुरू होते ही हवा में रोमांस (Romance) और प्‍यार को महसूस किया जा सकता है लेकिन हममे से अधिकांश लोग इसे केवल अफेयर या रिलेशनशिप तक ही सीमित कर देते हैं. लेकिन कई लोग हैं जो अपने व्‍यस्‍त जीवन में प्‍यार और रोमांस से अछूते रह गए हैं और वैलेंटाइन डे के आते ही खुद से परेशान और निराश महसूस करने लगते हैं. लेकिन आपको बता दें कि यह एक नकारात्‍मक सोच है और इसकी वजह से हम खुद की अच्‍छी चीजों को नोटिस करने का समय नहीं निकालते और खुद के प्रति प्‍यार (Self Love) और सेल्‍फ केयर (Self Care) को इग्‍नोर करने लगते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप इस साल वैलेंटाइन डे पर खुद को किस तरह प्‍यार कर सकते हैं और सेल्‍फ केयर-सेल्‍फ लव को अपने जीवन में किस तरह शामिल कर सकते हैं.

वैलेंटाइन डे पर खुद से इस तरह करें प्‍यार

खुद की अच्‍छी चीजों की बनाएं लिस्‍ट

हमें अपने आसपास कई ऐसे लोग दिखते हैं जिनको देखकर हम परफेक्‍ट होने का डेफिनेशन मान लेते हैं, ऐसे में खुद से उनकी तुलना करने लगते हैं और अपने आप को अंदर ही अंदर अंडरस्‍टीमेट करने लगते हैं. लेकिन आपको बताएं कि ऐसा हर कोई सोचता है. आप जिसे परफेक्‍ट समझते हैं वो भी शायद किसी को देखकर ऐसा ही महसूस करता हो. जी हां, तो आप आज ही खुद की अच्‍छी चीजों को तलाशें और उसकी लिस्‍ट बनाएं. ये आपके आत्‍मविश्‍वास को बढ़ाने और खुद के प्रति सेल्‍फ लव का बेहतरीन तरीका हो सकता है.

इसे भी पढ़ें : Valentine Day 2022 : कपल्स के बीच इन 5 वजहों से बढ़ती है तकरार, लंबे रिश्‍ते के लिए अपनाएं ये टिप्‍स

खुद को ट्रीट देना न भूलें

इस बात को लेकर दूसरों पर निर्भरता छोड़ें कि आपकी खुशियां या अचीवमेंट का सेलिब्रेशन आप उनके बगैर नहीं कर सकते. अगर आपके पास कोई नहीं है तो ऐसे में निराश होने की बजाय आप खुद को ट्रीट दें. गांठ बांध लें कि जब भी आप कुछ अचीवमेंट का काम करें तो उस रात डिनर पर कहीं अच्‍छी जगह खानें जाएं और अपनी पसंदीदा चीजों की शॉपिंग करें.

खुशियों के लिए नाचें और गाएं

अगर कोरोना महामारी की वजह से आप कहीं बाहर पार्टी आदि नहीं कर पा रहे हैं या दोस्‍तों के साथ घूमना फिरना नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बता दें कि आप घर पर खुद के साथ क्‍वालिटी टाइम बिता सकते हैं. इसके लिए आप लेटेस्‍ट गाने या अपने फेवरेट गाने सुनें और उस पर डांस करें. यकीन मानिए आप बेहतर महसूस करेंगे.

इसे भी पढ़ें : Relationship Tips : चिड़चिड़ा है Wife का स्वभाव तो इन 5 तरीकों से करें हैंडल, नहीं बढ़ेगी दूरियां

खुद का कराएं इंश्‍योरेंस

सेल्‍फ केयर के लिए जरूरी है कि आप अपने भविष्‍य की चिंता करने की बजाय उनका उपाय निकालें. इसके लिए आप हेल्‍थ इंश्‍योरेंस, होम इंश्‍योरेंस आदि करा सकते हैं. ऐसा करने से आप हर वक्‍त सेफ और सिक्‍योर महसूस करेंगे और आप खुलकर लाइफ एन्‍जॉय कर सकेंगे.

हेल्‍थ क्‍लास करें ज्वाइन

यह सुनने में कई लोगों को प्रैक्टिकल नहीं लग सकता है लेकिन आपको बता दें कि इससे प्रैक्टिकल हैबिट कुछ हो नहीं सकती. जीहां, आप अपने 24 घंटा में 1 घंटा खुद की सेहत के लिए निकालें और जिम, जुम्‍बा या योगा क्‍लास ज्‍वाइन करें. यकीन मानिए, आप इसके लिए समय भी निकाल सकते हैं और अपनी सेहत को बेहतर भी बना सकते हैं.

मनी इनवेस्‍ट करना सीखें

कई लोग पैसे तो कमाते हैं लेकिन उन्‍हें इनवेस्‍टमेंट करना नहीं आता. आपको बता दें कि आज के लाइफ में सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करने की बजाय अगर आप म्‍यूचुअल फंड, पीएफ या बैंक रेकरिंग सर्विस आदि में पैसे इनवेस्‍ट करें तो ये आपको घर खरीदने, गा‍ड़ी आदि खरीदने में काफी मदद कर सकता है. ऐसा करने से आपको किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने बूते अपनी सेविंग से इन्‍हें खरीद सकेंगे. यकीन मानिए, ये आपका आत्‍मविश्‍वास बढ़ाएगा और आप बेहतर तरीके से खुद का ख्‍याल भी रख सकेंगे.

Tags: Lifestyle, Relationship, Valentine Day, Valentine Day Special