आयुर्वेदिक अखरोट के तेल को इस तरह बनाएं घर पर, बालों को पोषण देने की है सदियों पुरानी तकनीक

Walnut oil For Healthy Hair : बेहतर सेहत के साथ साथ अखरोट (Walnut oil) बालों की सेहत (Healthy Hair) के लिए भी बहुत ही फायदेमंद (Benefits) होता है. अखरोट ऑयल में ओमेगा -3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कोशिका क्षति को रोकने में मदद करता है और बालों को गिरने (Hair Fall) से बचाता है. नेचुरली कर्ली के मुताबिक, अखरोट का तेल बालों के स्‍कैल्‍प को स्‍ट्रॉन्‍ग बनाता है और रूट को मजबूत रखने के लिए काफी फायदेमंद ऑयल है. इसमें हाई पोटैशियम पाया जाता है जो सेल पुनर्जनन में मदद करता है. इससे बालों के विकास को बढ़ावा मिलता है. इस तेल में कुछ विटामिन और बायोटिन भी होते हैं जो बालों को तेजी से बढने में मदद करते हैं. इसमें मौजूद पोटैशियम बालों में वॉल्यूम बढाता है और बालों को मजबूत करने और संक्रमण को रोकने का काम करता है.

घर पर भी बना सकते हैं अखरोट का तेल (How To Make Walnut Oil At Home)

सबसे पहले गैस पर थोड़ा सा पानी उबालें और इसमें 8 से 10 अखरोट डालें. अब इसे 10 मिनट तक उबलने दें. एक बार जब ये उबल जाए तो इसमें से अखरोट को बाहर निकाल लें और ठंडा होने दें. जब अखरोट ठंडा हो जाए और सूख जाए तो इसे पीसें और पाउडर बना लें.

अब इस पाउडर को वेजिटेबल ऑयल के साथ मिलाएं. धीरे धीरे ये रंग बदलने लगेगा. इस तरह आपको अखरोट ऑयल तैयार है. अखरोट ऑयल को आप हफ्ते में कम से कम दो-तीन बार बालों में लगाएं और रात भर छोड़ दें. सुबह इसे माइल्ड शैम्पू से धो लें.

बेहतर फायदे के लिए इस तरह कर सकते हैं प्रयोग

10 टेबल स्‍पून अखरोट का तेल लें और इसमें 5 टेबल स्‍पून जोजोबा ऑयल मिलाएं. इसके बाद इसमें 5 ड्रॉप टी ट्री ऑयल मिलाएं. अब इसे बालों के स्‍कैल्‍प पर अच्‍छी तरह लगाएं और मसाज करें. हल्‍के हाथों से तबतक मसाज करें जबतक बालों में गर्माहट महसूस ना हो.

इसके बाद बाल को शावर कैप से कवर कर लें और एक घंटे बाद बालों को शैंपू से धो लें. अगर आप सप्‍ताह में एक बार ऐसा करें तो आपके बालों की ग्रोथ में काफी तेजी आएगी और आपके बाल हेल्‍दी होंगे.

