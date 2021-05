Want To Become Favorite Person Of Everyone Adopt These Top Habits: आपकी दुनिया में ऐसे लाखों लोग होंगे जिन्‍हें आप बहुत करीब से जानते हों लेकिन इनमें से कुछ ही होंगे जिन्‍हें आप अपना फेवरेट (Favorite Person) मानते हो. ऐसे में अगर हम अपने फेवरेट लोगों की लिस्‍ट बनाएं तो पाएंगे कि उनकी कुछ आदतें (Habits) एक समान हैं और उनका कैरेक्‍टर्स काफी मिलता जुलता है. उदाहरण के तौर पर, वे हर किसी को बेहतर तरी‍के से सुनते हैं, केयरफुल हैं, लोगों को हमेशा हंसाते रहते हैं. अगर आपको ऐसे लोग पसंद आते हैं तो बता दें कि आप भी उन्‍हीं की तरह फेमस और लोगों के फेवरेट बन सकते हैं. हालांकि ऐसा एक दिन में कर पाना असंभव है लेकिन अगर आप रोज अपने लाइफ स्‍टाइल में कुछ आदतों को शामिल कर लें तो आप भी ऐसे बन सकते हैं.



1.लोगों की करें परवाह



आज सोशल मीडिया ही लोगों की दुनिया बन गई है, लोगों को दूसरे की परवाह का समय ही नहीं बचा है. ऐसे में केयर करने वाले लोगों की भी बहुत कमी है. अगर आप लोगों का हालचाल भी पूछते रहते हैं तो यह काफी काम कर जाता है. बेहतर होगा कि आप लोगों से उनकी मुसीबत के समय और जरूरत पर मदद करें और उनकी भावनाओं की कद्र करें.



इसे भी पढ़ें : आपके पति आपसे ज्‍यादा अपने परिवार को देते हैं अहमियत? जानें ऐसी स्थिति में क्या करें2.फ्लेक्सिबल बनें



समय और परिस्थिति के अनुसार अगर आप बदलते हैं तो आप भी लोगों के फेवरेट बन सकते हैं. कुछ लोग अपने हिसाब की चीज ना होने पर हर वक्‍त शिकायत करते रहते हैं और कमी निकालते रहते हैं. ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता इसलिए कोशिश करें कि आप समय और परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलें और खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें.



3.मजाकिया बनें



आमतौर पर जो लोग हर सिचुएशन में मजाकिया बने रहते हैं उन्‍हें लोग बहुत पसंद करते हैं. कई लोग तो बुरे हाल या किसी बड़े लॉस में भी अपना मजाक बनाते हैं और लोगों को स्‍ट्रेस फ्री कर देते हैं. यह तरीका आप भी कर सकते हैं और लोगों की फेवरेट बन सकते हैं.



4. जजमेंटल ना बनें



अगर आप किसी को जज कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप गलत तरीके से उसे समझ रहे हों. किसी के स्किन कलर, किसी की भाषा, उसका खानपान, रीति रिवाज या अमीरी गरीबी को लेकर कमेंट ना करें और उसे अच्‍छा बुरा के फ्रेम में ना गढ़ें क्‍योंकि जो लोग ऐसा करते हैं उन्‍हें लोग पसंद नहीं करते.



इसे भी पढ़ें : Toxic Positivity: आप भी तो नहीं हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी के शिकार? जानें क्‍या हैं इसके लक्षण



5.खूब सारा कॉम्‍प्‍लीमेंट दें



किसी की बड़ाई करना कठिन काम नहीं है जबकि अगर आप किसी की छोटी छोटी चीजों की बड़ाई कर देते हैं तो हो सकता है कि उसका आज का दिन बन जाए. ऐसे में लोगों को काम्‍प्‍लीमेंट देने में कंजूसी ना करें. ऐसा करने पर निश्चित रूप से आप लोगों के फेवरेट बन सकते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)