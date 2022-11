वजन घटाना 40 के बाद भी है आसान, बस ये टिप्स फॉलो करें

हाइलाइट्स 40 की उम्र में भी वजन कम किया जा सकता है. वजन कम करने के लिए लाइफस्‍टाइल में करें बदलाव. वजन कम करने के लिए डाइट से कार्ब को कम करें.

How To Reduce Weight At 40: वर्तमान में लोगों का मानना है कि ‘40 इज न्‍यू 30’ इसका मतलब है कि 40 की उम्र में भी व्‍यक्ति को 30 की उम्र के व्‍यक्ति जैसा व्‍यवहार और आहार लेना चाहिए. कभी भी खुद को अधिक उम्र का मानने की गलती नहीं करनी चाहिए. हेल्‍थ डॉट कॉम के अनुसार 40 की उम्र में व्‍यक्ति अधिक बुद्धिमान, अनुभवी और कॉन्‍फिडेंट हो जाता है जिसके चलते वे हर काम कर सकता है. हालांकि 40 के बाद मेटाबॉलिज्‍म स्‍लो हो जाता है जिससे वजन कम करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. लेकिन इस उम्र में भी वजन कम करना असंभव नहीं है. वजन किसी भी उम्र में कम किया जा सकता है बस कुछ चीजों का ध्‍यान रखा जाए तो वेट लॉस जर्नी आसान हो सकती है.

कार्ब को न करें कट

कार्ब शरीर के लिए फ्यूल यानी ईंधन का काम करता है. इसे डाइट से पूरी तरह से हटा देने से कब्‍ज, थकान और चिड़चिड़ापन जैसे दुष्‍प्रभाव हो सकते हैं. 40 साल की उम्र के बाद व्‍यक्ति की दैनिक कार्ब की आवश्‍यकता कम हो सकती है, इसलिए डाइट से कार्ब को कट करने की बजाए कम कर दें. एक महिला की प्रतिदिन की कार्ब की आवश्‍यकता 40 से 45 ग्राम हो सकती है. डाइट में एक रोटी या चावल, बीन्‍स, दालें और सलाद को शामिल किया जा सकता है. इससे मेटाबॉलिज्‍म बढ़ेगा और वजन कम करने में मदद मिल सकेगी.

शरीर को दें आराम

तनाव अच्‍छा हो या बुरा ये सभी को प्रभावित कर सकता है. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार यदि व्‍यक्ति लंबे समय तक तनाव में रहता है वे तनाव हार्मोन एक्टिव हो सकता है. तनाव के कारण वजन बढ़ सकता है. 40 की उम्र के बाद शरीर का मेटाबॉलिज्‍म स्‍लो हो जाता है जिसे बूस्‍टअप करने के लिए तनाव को कम करें. शरीर को थोड़ा आराम दें.

सब्जियों के साथ करें शुरुआत

40 के बाद लोग खाने-पीने और हेल्‍थ का विशेष ध्‍यान रखने लगते हैं. ऐसे में डाइट में हर प्रकार की सब्जियों को शामिल किया जाना चाहिए. अधिक सब्जियों का सेवन करने से ब्‍लड शुगर लेवल, इंसुलिन के स्‍तर और वजन कम करने में आसानी हो सकती है. प्रतिदिन दो से तीन कप सब्जियों का सेवन फायदेमंद हो सकता है.

स्‍लीप रुटीन में करें बदलाव

वजन कम करने के लिए अच्‍छी नींद लेना बेहद जरूरी है. अच्‍छी और पर्याप्‍त नींद के लिए स्‍लीप रुटीन बनाएं. सबसे पहले सोने का समय सुनिश्चित करें. सोने के लिए आरामदायक बेड और मैट्रेस का इस्‍तेमाल करें. सोने से पहले शराब या कैफीन का सेवन करने से बचें. ऐसा रुटीन फॉलो करने से मेटाबॉलिज्‍म में भी सुधार होगा.

माना कि अधिक उम्र में वजन करना आसान नहीं होता लेकिन वे असंभव भी नहीं है. लाइफस्‍टाइल में बदलाव करके इसे संभव बनाया जा सकता है.

