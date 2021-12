कब कितनी होनी चाहिए आपके बच्चे की हाइट, कैसे लगाएं पता, जानिए नियम

Best way to predict a child’s adult height: बेबी (Baby) के जन्म लेने के कुछ ही महीनों बाद पैरेंट्स (Parents) बच्चों की हाइट (Height) को लेकर परेशान होने लगते हैं.अगर बेबी का ग्रोथ (Growth) सही से भी हुआ है तब भी पैरेंट्स अक्सर बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए लोगों से पूछताछ करते रहते हैं. वैसे तो बच्चों की हाइट माता-पिता की लंबाई, जीन (Genetics), पर्यावरण (Environment) जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है लेकिन पैरेंट्स को इन बातों से कोई लेना-देना नहीं, वे तो हर हाल में अपने बच्चों की हाइट को बढ़ाना ही चाहते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि बच्चों की सही हाइट का अनुमान (Prediction) लगाने का फॉर्मूला (Formula) क्या है. आमतौर पर बच्चे अपने जीवन के पहले साल में औसतन 10 इंच तक ही बढ़ते हैं. इसके बाद जीन, खान-पान, वातावरण आदि के हिसाब से बच्चों की हाइट बढ़ती है.

मायोक्लिनिक के मुताबिक अब तक कोई सत्यापित तरीका नहीं है जिसमें बच्चों की हाइट के बारे में भविष्यवाणी की जाए. लेकिन कुछ फॉर्मूलों के आधार पर बच्चों की हाइट के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है.

बच्चों की हाइट का अनुमान लगाने के लिए फॉर्मूले

पहला तरीका

माता-पिता की लंबाई को जोड़ लें. इसे या तो आप इंच में जोड़ें या सेंटीमीटर में. लड़कों की हाइट के लिए माता-पिती की लंबाई के जोड़ में 5 इंच और जोड़ दें. अगर सेंटीमीटर में जोड़ रहे हैं तो इसमें 13 सेंटीमीटर और जोड़ दें. इसके बाद इन जोड़ों के कुल योग को 2 से विभाजित कर दें. इसे उदाहरण के साथ समझें. अगर मां की हाइट 150 सेंटीमीटर है और पिता की हाइट 170 सेंटीमीटर है तो इस दोनों का योग हुआ 320 सेंटीमीटर. 320 में 13 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे. यानी 333 सेंटीमीटर. अब इसमें दो से भाग दे देंगे यानी 166.5 सेंटीमीटर लड़के की अनुमानित हाइट होनी चाहिए. अगर लड़की की अनुमानित लंबाई का अंदाजा लगाना है तो माता पिता की लंबाई के कुल योग में 13 सेंटीमीटर घटा देंगे और बचे हुए अंक में दो से भाग दे देंगे. इतनी हाइट वयस्क लड़की की होनी चाहिए. यानी अमूमन 15-16 साल के बच्चों की यह अनुमानित हाइट है.

दूसरा तरीका

दूसरा प्रचलित तरीका यह है कि बच्चा जब दो साल का हो, उस समय जो बच्चों की लंबाई है वयस्क बच्चों की लंबाई उससे दोगुनी होनी चाहिए. यह आकलन लड़कों के लिए है जबकि लड़कियां जब 18 महीने की होंगी, तब जो लंबाई है बड़े बच्चे होने पर इससे दोगुनी लंबाई होनी चाहिए. यानी 18 महीने की बेबी गर्ल अगर ढ़ाई फुट की हैं तो 14-15 साल में उसकी लंबाई 5 फुट होनी चाहिए.

डॉक्टर से कब लें परामर्श

हालांकि यह याद रहें कि किसी व्यक्ति की हाइट के लिए कई कारक जिम्मेदार होते हैं. इनमें जीन, माता-पिता, खान-पान, पर्यावरण आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है. अगर आपकी अपेक्षा के अनुरूप बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है तो डॉक्टर से दिखाना चाहिए. डॉक्टर विभिन्न परीक्षणों के आधार पर मानक प्रक्रिया के तहत बच्चों के लिए स्टैंडर्ड ग्रोथ चार्ट बनाएंगे.

