फेस्टिव सीजन में करवाने वाली हैं फेशियल तो भूलकर भी न करें ये कॉमन मिस्टेक्स

Tips to Avoid Side Effects of Facial: चेहरे को सुदंर और ग्लोइंग बनाने के लिए लोग स्पेशल स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं. वहीं चेहरे पर इंस्टेंट निखार पाने के लिए कुछ लोग फेशियल की भी मदद लेते हैं. बेशक फेशियल का इस्तेमाल चेहरे का निखार बरकरार रखने में कारगर होता है. हालांकि त्वचा पर फेशियल के कुछ साइड इफेक्ट (Side effects of facial) भी हो सकते हैं. ऐसे में फेशियल करवाने के बाद कुछ एहतियात बरतना जरूरी हो जाता है. वैसे तो फेशियल कई स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करने के साथ-साथ फेस पर इंस्टेंट ग्लो लाने का काम करता है. मगर फेशियल करवाने के बाद त्वचा काफी सेंसिटिव हो जाती है. जिसके चलते फेशियल के बाद आपको कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है. तो आइए जानते हैं फेशियल के बाद त्वचा का खास ख्याल रखने के कुछ जरूरी टिप्स.

साबुन से न धोएं चेहरा

फेशियल के न्यूट्रिएंट्स को त्वचा में एब्जॉर्ब होने में थोड़ा समय लगता है. ऐसे में साबुन से फेस वॉश करने पर फेशियल का असर कम हो जाता है और आपका निखार जल्दी खत्म होने लगता है. इसलिए फेशियल कराने के बाद लॉन्ग लास्टिंग ग्लो पाने के लिए 24 घंटो तक चेहरे पर साबुन या क्लीनिंग सोप का इस्तेमाल बिल्कुल न करें.

धूप में जाने से बचें

फेशियल कराने के बाद कुछ घंटो तक त्वचा काफी सेंसिटिव रहती है. ऐसे में धूप में निकलने से सूरज की हानिकारक किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है. जिससे आपकी स्किन पर रिएक्शन होने के भी चांसेस रहते हैं. इसलिए फेशियल करवाने के बाद धूप में जाने से बचें. वहीं धूप में निकलने से पहले चेहरे को अच्छी तरह से कवर करना न भूलें.

त्वचा को टच न करें

फेशियल के बाद चेहरे के स्किन पोर्स कुछ घंटो तक खुले रहते हैं. ऐसे मे बार-बार फेस को छूने से आपके हाथों के बैक्टीरिया और गंदगी पोर्स में जमा हो सकते हैं. जिससे आपकी स्किन डैमेज होने का भी खतरा रहता है. इसलिए फेशियल के बाद चेहरे को बार-बार छूने से बचें और हाथों को अच्छे से साफ करके ही फेस को टच करें.

मेकअप को अवॉयड करें

फेशियल के बाद चेहरे की त्वचा काफी नाजुक हो जाती है. ऐसे में मेकअप में मौजूद कैमिकल्स त्वचा के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं. इसलिए चेहरे को मेकअप के साइड इफेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए फेशियल के फौरन बाद मेकअप बिल्कुल न लगाएं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

