Best And Worst Food In Hot Flashes– मेनोपॉज एक नेचुरल प्रॉसेस है जिसे हर महिला को फेस करना पड़ता है. 45 से 50 वर्ष की उम्र में महिलाओं को हॉट फ्लैशेज और नाइट स्‍वैट की समस्‍या से गुजरना पड़ता है जो कि मेनोपॉज के ही लक्षण माने जाते हैं. हॉट फ्लैशेज की समस्‍या अचानक ही शुरू हो जाती है जिसमें अधिक पसीना आना और गर्मी का अहसास हो सकता है. वहीं नाईट स्‍वैट के कारण दिल की धड़कन तेज होना, चक्‍कर ,चिंता, सांस फूलना और घबराहट जैसे लक्षण महिलाएं महसूस कर सकती हैं. इस स्थिति को वीएमएस यानी वेसोमोटर सिम्‍पटम्‍स भी कहते हैं. हालांकि लाइफस्‍टाइल, हार्मोनल और नॉन-हार्मोनल थेरेपी के प्रयोग से वीएमएस के लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा हॉट फ्लैश और नाइट स्‍वैट की समस्‍या में डाइट अहम भूमिका निभाती है जिसे अधिकतर नजरअंदाज किया जाता है. कई फूड आइटम्‍स वीएमएस के लक्षणों की तीव्रता और आवृत्ति को कम करने और उसे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. चलिए जानते हैं इनके बारे में.

हॉट फ्लैश और नाइट स्‍वैट को कम करने वाले फूड

हॉट फ्लैश और नाइट स्‍वैट के दौरान कई महिलाओं को अधिक समस्‍याओं का सामना करना पड़ सकता है. एवरी डे हेल्‍थ के अनुसार मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को बैलेंस्‍ड डाइट अपनानी चाहिए ताकि वीएमएस के लक्षणों को कम करने में सहायता मिल सके.

बढ़ाएं सोया का सेवन

हॉट फ्लैश और नाइट स्‍वैट के दौरान सोया प्रोडक्‍ट का सेवन कई हार्मोनल प्रॉब्‍लम को कम कर सकता है. सोया में भरपूर मात्रा में एस्‍ट्रोजन होता है जो दर्द को कम करने का काम करता है. इसके अलावा इसमें कम मात्रा में फैट होता है जो मेनोपॉज के दौरान होने वाले वेट गेन को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है.

विटामिन-ई रिच फूच

विटामिन-ई सप्‍लीमेंट्स हॉट फ्लैशेज को कम कर सकते हैं. हेल्‍थ केयर फॉर वुमन इंटरनेशनल के अनुसार मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को अपनी डाइट में विटामिन-ई रिच फूड को शामिल करना चाहिए. ये हार्ट और इम्‍यून सिस्‍टम को सुधारने में भी मदद कर सकते हैं. बादाम, एवोकाडो, हरी सब्जियां, आम, रेड बेल पेपर, सनफ्लॉवर सीड्स, मूंगफली और सोयाबीन ऑयल का सेवन बढ़ाया जा सकता है.

प्‍लांट बेस्‍ड डाइट

एक थाली में जितने अधिक फल, सब्जियां, मेवे और फलियां शामिल की जा सकती हैं उतना अधिक हेल्‍थ को फायदा हो सकता है. वीगन डाइट या प्‍लांट बेस्‍ड डाइट से वीएमएस के लक्षणों में सुधार किया जा सकता है.

हॉट फ्लैश और नाइट स्‍वैट में इन चीजों को करें अवॉइड

– प्रोसेस्‍ड शुगर- कैंडी, केक, कुकीज और ड्रिंक्‍स

– कैफीन- कोला, कॉफी और एनर्जी ड्रिंक्‍स

– हॉट ड्रिंक्‍स- कॉफी, गर्म चाय और हॉट चॉकलेट

– मसालेदार खाना- सालसा, मिर्च, जेलेपीनो और गर्म मसाला

मेनोपॉज के दौरान कई तरह की समस्‍याओं का सामना करना पड़ सकता है लेकिन लाइफस्‍टाइल और डाइट में बदलाव करके इसके लक्षणों को जरूर कम किया जा सकता है. किसी भी डाइट को शुरू करने से पहले चिकित्‍सक से सलाह करें.

