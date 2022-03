आखिर लोग क्यों दूसरों की मदद करने से बचते हैं? सर्वे में निकलकर आई ये बात

Some People Are Selfish When it Comes To Helping : हम सभी बचपन से सुनते आए हैं कि जो इंसान दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के दौर में मदद करने के मामले में कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि वो ये सोचकर मदद करने से बचते हैं कि मदद करने के बदले कोई रिटर्न मिलेगा या नहीं? ये निष्कर्ष इंग्लैंड की सक्सेस यूनिवर्सिटी (University of Sussex) की एक स्टडी में सामने आया है. दरअसल स्टडी में लोगों में ऐसी स्वार्थी मानसिकता का पता लगाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑनलाइन सर्वे किया. इस सर्वे में 144 देशों के 60 हजार लोगों को शामिल किया गया. रिपोर्ट के मुताबिक मदद करना स्वभाव है. एक-दूसरे से जुड़े रहने और रिश्ते निभाने के लिए ये जरूरी गुण भी होता है. स्टडी से पता लगा कि ब्रिटिश नागरिक सहायता करने से इसलिए बचते हैं कि कोई उनकी मदद का गलत मतलब न निकाल ले. ये भी पता लगा कि जिसे मदद मिली, उन्होंने शुक्रगुजार होने का फीडबैक भी दिया.

ससेक्स यूनिवर्सिटी (University of Sussex) में साइकोलॉजी की प्रोफेसर क्लाउडिया हेमंड (Claudia Hammond) ने बताया, ‘हम सभी को मदद करना अच्छा लगता है और हम खुद को मददगार साबित करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं.’ इस स्टडी में उत्साहजनक निष्कर्ष ये भी सामने आया है कि दो तिहाई लोगों को लगता है कि महामारी में लोगों ने बढ़-चढ़कर एक-दूसरे की मदद की है. वहीं, 60 प्रतिशत लोगों ने किसी न किसी की मदद करने का दावा किया था.

आत्महत्या की कोशिश कर चुके लेबोर्न ने बताया कि आज वह मुड़कर देखते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उस दिन अगर किसी ने मदद न की होती, तो वे कभी ये नहीं जान पाते कि उनका जिंदा रहना कितना जरूरी था. लेबोर्न और हेमंड की तरह ही कैमरन भी यही मानते हैं कि अजनबियों के साथ बातचीत में हेलो कहने से कहीं ज्यादा मायने ये रखता है कि आप उसके प्रति मदद की भावना रखें.

धर्म और संस्कार से जुड़ा है दयालु होने का गुण

कोई व्यक्ति कितना दयालु है इसके पीछे उसकी धार्मिक मान्यताएं और पारिवारिक संस्कारों का सीधा संबंध होता है. इस स्टडी के अनुसार, धार्मिक मान्यताएं संस्कार भी यह तय करते हैं कि आप कितने दयालु हैं. जिनके लिए परोपकार महत्वपूर्ण है, उनकी मदद करने की संभावना ज्यादा रहती है. वहीं ऐसे लोग ताकत और उपलब्धि को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं. वह मदद करने में पीछे रहते हैं. जिन लोगों को बताया गया कि उन्हें दयालु होना चाहिए, वे मदद करते समय दिखावा करते हैं.

