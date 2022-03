क्या आपके बच्चे बार-बार जीभ बाहर निकालते हैं? जानें क्या है इसकी वजह

Why kids stick their tongue out: अगर घर (Home) में छोटे-छोटे बच्चे (Kids) हों तो घर का माहौल खुशनुमा बना रहता है. बड़े होने के साथ-साथ बच्चों में कई प्रकार के परिवर्तन भी होते हैं. बच्चों में बहुत सी आदतें होती हैं जो देखने में मामूली नजर आने के कारण माता-पिता (Parents) उन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन हर माता-पिता को अपने बच्चे की छोटी से छोटी आदतों (Habits) की तरफ ध्यान देना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि आगे चलकर बच्चे को सेहत से जुड़ी परेशानियां होने लगें.

इसी क्रम में बच्चों की एक आदत है बार-बार जीभ निकालना. यह आदत बच्चों में खेलने और दूसरे लोगों को चिढ़ाने के लिए हो सकती है. वैसे तो बच्चों के बार-बार जीभ निकालने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. तो यदि आपका बच्चा भी बार-बार जीभ बाहर निकालता है तो हम आज आपको उसके पीछे के कारणों के बारे में बताएंगे.

ये हो सकती है वजह

– खेल-खेल में या भूख लगने के कारण

यदि छोटा बच्चा अपना मुंह खोलता है और अपनी जीभ बाहर निकालता है या अपने होठों को जीभ से चाटता है तो हो सकता है कि उसे भूख लग रही हो. इसके अलावा छोटे बच्चे खेल-खेल में या फिर किसी दूसरे बच्चे को चिढ़ाने के लिए भी जीभ बाहर निकालते हैं.

यह भी पढ़ें – सफेद कपड़ों की ऐसे करें देखभाल, फीकी नहीं पड़ेगी चमक

– मुंह से सांस लेने के कारण

ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे नाक की जगह मुंह से सांस लेने के आदी होते हैं. वह अक्सर अपनी जीभ निकालते हैं. जब बच्च नाक से सांस नहीं ले पाते या फिर उन्हें नाक से सांस लेने में कठिनाई होती है तो वह मुंह से सांस लेने लगते हैं और इसी वजह से वे जीभ बाहर निकालने के आदी हो जाते हैं. इसके अलावा टॉन्सिल की समस्या भी बच्चों के जीभ बाहर निकालने का एक कारण हो सकती है.

यह भी पढ़ें – इन तरीकों से कम करें भाई-बहन में होने वाले झगड़े

– दांत निकलने की स्थिति में

जब किसी बच्चे के दांत आने लगते हैं तब वह अक्सर अपनी जीभ बाहर निकालते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो वह अपने मुंह में दांतो को महसूस करते हैं और उनके मुंह में हल्की-हल्की खुजली भी होती है तब वे उसे मिटाने के लिए कुछ चबाना चाहते हैं. ऐसे में वे अपनी जीभ को बाहर निकाल कर उसे चबाने की कोशिश करते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news 18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबधित विशेषज्ञ से संपर्क करें)

Tags: Lifestyle, Parenting