विंटर में पैरों की गरमाहट के लिए सोते समय पहनते हैं मोजे? जान लें इसके गंभीर नुकसान

Why Sleeping With Socks Is Bad : विंटर (Winter) में अगर आप ठंड (Cold) से बचाने के‍ लिए मोटे मोजे (Socks) पहनकर सोना (Sleep) पसंद करते हैं तो आपको बता दें कि आपकी इस आदत की वजह से शरीर में ब्‍लर्ड सर्कुलेशन (Blood Circulation) की समस्‍या हो सकती है. यही नहीं, मोजे की वजह से शरीर का तापमान तेजी से बढ सकता है और बेचैनी का अनुभव भी आप कर सकते हैं. इसके अलावा नसों में लंबे समय तक लगातार दबाव की वजह से सांस आदि लेने में भी दिक्‍कत आ सकती है. यहां हम आपको बताते हैं कि आखिर रात के समय मोजे पहनकर सोने से क्‍या क्‍या नुकसान हो सकते हैं.

रात को मोजे पहनकर सोने के नुकसान

1.ब्लड सर्कुलेकशन में रुकावट

अगर आप रात के समय टाइट या मोटे मोजे पहन कर सो रहे हैं तो इसकी वजह से तलवे और पैर के बीच आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है और पैरों में झुनझुनी या दबाव जैसा महसूस हो सकता है. ऐसे में अकड़न की समस्‍या भी हो सकती है.

2.हाइजीन की समस्‍या

अगर आप दिनभर मोजे पहनकर घूमते हैं और उसी मोजे को पहनकर सो जाते हैं तो इससे दिनभर की धूल और मिट्टी आपके स्किन पर एलर्जी कर सकती है.

3.ओवरहीटिंग की समस्‍या

रात भर मोजा पहनकर सोने से ओवर हीटिंग की समस्‍या हो सकती है जिससे आपके शरीर का तापमान अधिक हो सकता है. ऐसा होने से बेचैनी और डिस्‍कंफर्ट की समस्‍या हो सकती है.

4.हार्ट को करता है प्रभावित

टाइट मोजे पहनकर अगर आप सोते हैं तो इससे पैरों की नसों पर दबाव पड़ता है और हार्ट तक खून पंप होने में दिक्‍कत आने लगती है. ऐसे में हार्ट को पंप करने में अधिक जोर लगाना पड़ता है जिससे हार्ट को नुकसान हो सकता है.

रात को मोजा पहनना हो तो रखें इन बातों का ख्‍याल

-रात के समय कॉटन के ढीले मोजे ही पहनें.

-हमेशा साफ और धुले मोजे पहनकर सोएं.

-बच्‍चों को कभी भी टाइट मोजे पहनाकर ना सुलाएं.

-मोजा पहनने से पहले पैरों पर अच्‍छी तरह मसाज करें.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

