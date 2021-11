Winter skin Care: विंटर (Winter) में अगर आप अपने फेस के लिए सीरम (Face Serum) खरीदने की सोच रहे हैं तो इसके प्रयोग से पहले यह जानना जरूरी है कि आपकी स्किन की क्‍या समस्‍या (Skin Problem) है. स्किन केयर (Skin Care) के दौरान अगर आपको ड्राईनेस की समस्‍या आ रही है तो आपको खास तरह का सीरम प्रयोग करना होगा, जबकि अगर आपके चेहरे पर एकाएक पिंपल्‍स या एक्‍ने हो रहे हैं तो आपको इसके लिए अलग सीरम खरीदने की जरूरत है.

कई बार लोग गलत सीरम का प्रयोग कर लेते हैं जिससे चेहरे को और अधिक नुकसान हो सकता है. ऐसे में स्किन की समस्‍या के अनुसार (According To Your Skin) सीरम का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है. तो आइए जानते हैं कि स्किन के अनुसार कौन सा फेस सीरम का उपयोग करना चाहिए.

Winter skin Care- स्किन के अनुसार चुनें फेस सीरम

1. एक्ने स्किन के लिए

अगर आपकी स्किन पर एक्ने हो रहे हैं तो इन्‍हें खास देखभाल की जरूरत होती है. आमतौर पर ऑयली स्किन पर एक्ने की समस्‍या होती है. ऐसे में आपको सैलिसिलिक एसिड सीरम का इस्तेमाल करना चाहिए. इसके प्रयोग से आपकी स्किन ऑयल फ्री रहेगी. सैलिसिलिक एसिड स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है जिससे डेड स्किन आसानी से स्किन से बाहर आ जाते हैं और चेहरा ब्राइट लगता है.

2. डल स्किन के लिए

विंटर (Winter) में अगर आपका चेहरा डल हो गया है और ग्‍लो बिलकुल नहीं आ रहा तो आप स्किन को फ्रेश दिखाने के लिए विटामिन सी युक्‍त सीरम का इस्तेमाल करें. विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल करने से चेहरे पर ग्लो आएगा.

3. एजिंग या फाइन लाइन्स

चेहरे पर अगर एजिंग नजर आने लगी है और फाइन लाइन्स विजिबल हो रही हैं तो आप नियासिनामाइड सीरम का इस्तेमाल करें. नियासिनामाइड का सीरम इस्तेमाल करने से कोलेजन बूस्ट होता है जिससे स्किन पर कसाव आती है और स्किन यंग लगती हैं.

4. ड्राई स्किन के लिए

ड्राई स्किन के लिए ह्यालूरोनिक एसिड सीरम का इस्तेमाल करना बेहतर होता है. यह स्किन को मॉइश्चराइज करता है और जिससे चेहरे की नेचुरल नमी बनी रहती है. इसके प्रयोग से रुखी और बेजान स्किन पर ग्‍लो आता है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)