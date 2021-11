पुरुषों से बेहतर बॉस होती हैं महिलाएं, डील क्रेक करने में भी होती हैं माहिर - स्टडी

Women Boss Better take care of Employees : आज के दौर में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं. अगर हम बिजनेस (Business) और एंटरप्रेन्योरशिप (Entrepreneurship) की बात करें तो वहां भी महिलाओं की हिस्सेदारी अच्छी खासी संख्या में है. कुछ समय पहले तक तो महिला बॉस को लेकर लोगों का रवैया अच्छा नहीं था, लेकिन अब धीरे-धीरे इस सोच में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. एक सर्वे के मुताबिक अब महिलाओं के अलावा पुरुषों को भी महिला बॉस के साथ काम करना ज्यादा पसंद आ रहा है. ऐसा भी देखने में आया है कि जिन ऑफिसेस में बॉस महिला है, वहां एम्प्लॉइज का प्रदर्शन भी कई गुना बेहतर हो जाता है. इस बारे में जॉब मार्केट के जाने माने नाम साइकी (SCIKEY) ने इसके लिए देशभर से 22 से 47 साल की उम्र के कुल 5388 लोगों को चुना. ये सभी अलग अलग कंपनियों में महिला-पुरुष बॉस के साथ काम कर रहे थे. सर्वे में ये पाया गया कि सीनियर महिलाओं के साथ काम करने वाले कर्मचारी अपने काम से ज्यादा संतुष्ट रहते हैं. इसकी वजह ये बताई गई कि महिला बॉस अपने एम्प्लॉइज के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलती हैं.

महिला बॉस एम्प्लॉइज की प्रोफेशनल ग्रोथ (professional growth) पर ज्यादा ध्यान देती हैं और अगर उन्हें बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत हो तो उसके लिए भी हमेशा तैयार रहती हैं. इससे ही कर्मचारियों का प्रदर्शन बेहतर होता है.

स्ट्रेस वाली जगहों पर काम करना

स्टडी के मुताबिक, तनाव (Stress) वाले वर्कप्लेस में महिला बॉस पुरुषों की तुलना में सीनियर पदों पर बेहतर काम कर पाती हैं. स्टडी के नतीजे बताते हैं कि तनाव वाली जगहों पर 4.96 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में 6.67 प्रतिशत महिलाएं सीनियर पॉजिशन पर बेहतर काम कर पाती हैं.

डील के दौरान सही फैसला लेना

इस स्टडी में ये बात भी निकलकर आई कि महिला बॉस में किसी डील के दौरान बातचीत के जरिए सही फैसला लेने की क्षमता पुरुषों से कहीं ज्यादा अच्छी होती है. सर्वे के मुताबिक, 1.11 प्रतिशत पुरुष बॉस ही जहां बातचीत के जरिए अच्छे नतीजे पाने वाले साबित हुए. वहीं महिला बॉस के मामले में ये आंकड़ा 1.37 प्रतिशत रहा.

तालमेल बैठाने की खूबी

रिसर्च करने वालों का कहना है कि महिलाएं सामाजिक तौर पर अलग अलग लोगों के संपर्क में आती हैं. जिससे उनमें बातचीत के जरिए अच्छा तालमेल बिठाने की खूबी ज्यादा होती है.