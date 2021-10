पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का योग में ज्यादा भरोसा, सर्वे में सामने आई ये बात

Women believe in Yoga More Than Men : आजकल के भागदौड़ भरे लाइफस्टाइल (Lifestyle) में अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी हो गया है. वैसे तो हमें अपनी सेहत की देखभाल के लिए टाइम मिलता नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये काफी नुकसानदायक हो सकता है. एक जगह पर घंटों बैठे रहकर काम करने, अनियमित खानपान और बिलकुल भी एक्सरसाइज (Exercise) नहीं करने से कई बीमारियां बिना कुछ बताए हमारे शरीर में घर कर जाती है.

आज के दौर में हाई ब्लड प्रेशर, मोटापे और शुगर को किसी बुलावे की जरूरत नहीं है. बस आपका आलस ही इसके लिए काफी है. वैसे तो ये बात महिला और पुरुष दोनों पर लागू होती है, लेकिन दैनिक भास्कर अखबार में छपी न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं की औसत आयु पुरुषों से ज्यादा होती है, ये बात साबित हो चुकी है, लेकिन अब यह भी दिख रहा है कि महिलाएं बेहतर सेहत पाने की कोशिश में लगी हैं, वे परिवार वालों की फिटनेस के साथ साथ अब अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दे रही हैं. इस काम में योग उनकी मदद कर रहा है.

योग करने वाली महिलाओं की संख्या 20 प्रतिशत अधिक

इस रिपोर्ट के मुताबिक, देश में योग करने वाली महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक दिख रही है. ट्रेडिंग बॉडी एसोचैम (ASSOCHAM) की ओर से किए गए सर्वे में यह बात सामने आई है. इस सर्वे के अनुसार देश के शहरी क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहां पर योग करने वाले पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 20 प्रतिशत अधिक है.

किन शहरों में किया गया सर्वे

एसोचैम ने इस सर्वे के नतीजे जारी करते हुए कहा, देश में योग करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है. कोविड के बाद इस संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है. ये सर्वे देश के 10 शहरों, अहमदाबाद, बेंगलुरू, चेन्नई, दिल्ली-एनसीआर, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में किया गया.

इस सर्वे में ये निकलकर आया कि महिलाएं योग को जिम जाने से ज्यादा पसंद कर रही हैं. वे एक बार इससे जुड़ने के बाद इसे अपने डेली रुटीन में ला रही हैं. मुरादाबाद में नमस्ते योगा स्टूडियो (Namaste Yoga Studio) के योगाचार्य महेंद्र चौहान (Yogacharya Mahendra Chauhan) का कहना है कि हमारे यहां महिला और पुरुष दोनों आते हैं, लेकिन महिलाओं की संख्या ज्यादा है.

उन्होंने बताया कि सुबह की शिफ्ट में ज्यादातर वर्किंग वुमेन और दिन में गृहणी फिटनेस के लिए योग करती हैं. उनका कहना है कि गृहणी यानि हाउसवाइफ ज्यादातर वजन कम करने में रुचि दिखाती हैं. उनका ये भी कहना है कि महिलाएं रोज टाइम पर आती हैं, और कोई छुट्टी नहीं लेती हैं. जबकि ज्यादातर पुरुष हफ्ते में दो दिन छुट्टी करते हैं.