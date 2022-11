सर्दियों में स्लिम दिखने के लिए फॉलो करें ये टिप्स, बेस्ट ड्रेस चुनने से मिनटों में मिलेगा स्टाइलिश लुक

हाइलाइट्स सर्दियों में स्लिम फिगर मेंटेन करने के लिए डेनिम, सिल्क और ऊनी कपड़ों का चुनाव बेस्ट रहता है. विंटर में वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पैटर्न्स की मोनोक्रोम ड्रेस महिलाओं पर काफी अच्छी लगती है.

Best dress selection for female in winters: सर्दियों में ठंड से बचने के लिए महिलाएं गर्म कपड़े पहनना पसंद करती हैं. बेशक गर्म कपड़े आपको सर्दी से सुरक्षा देने का काम करते हैं. मगर वुलन क्लॉथ पहनने के बाद कुछ महिलाएं मोटी और हैवी लगने लगती हैं. जिससे स्टाइलिंग भी प्रभावित हो जाती है. ऐसे में अगर आप चाहें तो कुछ आसान टिप्स फॉलो करके विंटर सीजन (Winter season) में स्लिम दिख सकती हैं. वैसे तो फिट एंड स्लिम फिगर मेंटेन करने के लिए महिलाएं काफी कोशिश करती हैं, मगर सर्दियों मे वुलन कपड़े पहनने के बाद कई महिलाओं का वजन ज्यादा लगने लगता है. जिसके चलते महिलाओं के लिए लेटेस्ट फैशन ट्रेंड फॉलो करना भी मुश्किल हो जाता है. इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं सर्दियों के कुछ स्मार्ट फैशन टिप्स, जिसे आजमाकर आप गर्म कपड़ों के साथ भी स्लिम एंड ट्रिंम रह सकती हैं.

फिटिंग पर ध्यान दें

सर्दियों में स्लिम दिखने के लिए लूज ड्रेस पहनने से बचें. इससे आपका वेट ज्यादा नजर आएगा. ऐसे में फिटिंग के कपड़े पहनना आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन होता है. सर्दियों में थर्मल वियर पहनने के बाद फिटिंग की ड्रेस और वुलन क्लॉथ पहनकर आप स्लिम लुक कैरी लग सकती हैं.

फैब्रिक पर फोकस करें

सर्दियों के दौरान वेलवेट, लेदर, ब्रोकेड, अंगोरा, टफेटा और सैटिन फैब्रिक वाले कपड़े पहनने का ट्रेंड काफी बढ़ जाता है. मगर इन कपड़ों में महिलाओं का वजन ज्यादा लग सकता है. ऐसे में सर्दियों के समय स्लिम फिगर मेंटेन करने के लिए डेनिम, सिल्क और ऊनी कपड़ों का चुनाव बेस्ट रहता है.

कलर को न करें अवॉयड

सर्दियों में कपड़े का रंग भी महिलाओं के फिगर को स्लिम दिखाने में मददगार होता है. बता दें कि लाइट शेड कपड़ों में महिलाएं हैवी नजर आती हैं. वहीं डार्क कलर के कपड़े आपका वजन छुपाने का काम करते हैं. ऐसे में सर्दियों के लिए आप चारकोल, ग्रे, डीप प्लम, चॉकलेट ब्राउन, रेड, येलो और डार्क क्रैनबेरी कलर की ड्रेस का सेलेक्शन कर सकती हैं.

मोनोक्रोम ड्रेस ट्राई करें

सर्दियों में मोनोक्रोम ड्रेस का चुनाव करके आप पतली और स्लिम फिगर हासिल कर सकती हैं. वहीं सर्दियों में फ्लोरल प्रिंट्स की बजाय वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पैटर्न्स की मोनोक्रोम ड्रेस महिलाओं पर काफी अच्छी लगती है. इसके अलावा सर्दियों में आप छोटे प्रिंट वाली मोनोक्रोम ड्रेस भी ट्राई कर सकती हैं.

