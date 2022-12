इन 3 आदतों को छोड़ दें महिलाएं, तो हर महीने कर सकती है हजारों रुपये की बचत !

हाइलाइट्स अगर आप बार-बार बाहर से खाना ऑर्डर करती हैं तो इसका हिसाब लिखें. बजट के हिसाब से खर्च करने से आप हर महीने काफी सेविंग्स कर सकती है.

Best Way To Save Money Monthly: यह पाया गया है कि जब लोग अच्‍छा कमाते हैं तो सेविंग बढ़ाने की बजाय लोग अपने जीवन का लग्‍जरी बनाने में अधिक खर्च करने लगते हैं. जिस वजह से बाद में उन्‍हें दिक्‍कत आती है और पैसों की जरूरत पड़ने पर उन्‍हें दूसरों से उधार तक लेना पड़ जाता है. ऐसे में यह जरूरी है कि आप पहले से ही अपने फाइनेंशियल हालात को ध्‍यान में रखते हुए हर महीने सेविंग जरूर करें. अगर आप हाउस वाइफ हैं या आप अपनी सैलरी का अधिकतर हिस्‍सा शॉपिंग में खर्च कर देती हैं तो बता दें कि यह आदत आपके लिए आगे चलकर मुश्किल पैदा कर सकती है. यहां हम आपको बताते हैं कि आप हर महीने सेविंग सेविंग किस तरह कर सकती हैं और किन आदतों में बदलाव लाकर किसी अच्‍छी जगह उन पैसों को इन्‍वेस्‍ट कर सकती हैं.

महिलाएं इन आदतों में बदलाव लाकर करें सेविंग

बिना लिस्‍ट के शॉपिंग करना

अक्‍सर देखा गया है कि महिलाएं सैलरी मिलने के पहले ही दो हफ्ते में इतना अधिक शॉपिंग कर लेती हैं कि महीने का अंत आते आते उनका अकाउंड खाली होने लगता है. ऐसे में जरूरी है कि आप अपना शॉपिंग लिस्‍ट बनाएं और उसमें देखें कि सबसे अधिक जरूरी चीज क्‍या है. इसके बाद देखें कि किन फालतू की चीजों में आपके पैसे खर्च होते हैं. ऐसा करने से आप फलतू खर्च से बची रहेंगी.

मार्केट की बजाय मॉल में खरीददारी

अगर आपको मॉल जाना पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर खरीददारी मॉल से ही करें. बेहतर होगा कि आप अपने आसपास के मार्केट को एक्‍सप्‍लोर करें और महीने का सामान, छोटी मोटी चीजें लोकल मार्केट से ही खरीदें. ये सस्‍ते भी होते हैं और आप इनका जमकर इस्‍तेमाल भी कर पाएंगी.

बाहर खाना

अक्‍सर आलस की वजह से महिलाएं घर पर खाना ना बनाकर बाहर से खाना ऑर्डर कर लेती हैं. ये अनहेल्‍दी तो होता ही है, आपके पैसे भी बर्बाद होते हैं. इसलिए बेहतर होगा कि आप घर पर खाना बनाने की आदत डालें. यही नहीं, अगर आप बाहर से खाना मंगाती हैं तो इसका हिसाब लिखें और देखें कि हर महीने आपको खाने पर कितना खर्च हो जाता है.

