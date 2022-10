इन आदतों को अपनाकर महिलाएं दिनभर रह सकती हैं स्ट्रेस फ्री और खुश

हाइलाइट्स अपनी सुबह की शुरुआत किसी फन एक्टिविटी या एक्सरसाइज से करें. खुश रहने के लिए हमेशा मुस्कुराते रहें और स्माइल करें. दिनभर स्ट्रेस फ्री रहने के लिए अपने दिन को पहले ही प्लान कर लें.

Habits to Be Happy and Stress Free: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और बदलती लाइफस्टाइल के कारण अधिकतर लोग मेंटली कमजोर होते जा रहे हैं. आजकल अधिकतर काम कंप्यूटर या डिजिटल माध्यम से किए जा रहे हैं, जिससे फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर हो गई है और मेंटल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है. आजकल खुश और स्ट्रेस फ्री रहना मनो असंभव सा लगता है, हर रोज कुछ नया काम करने का स्ट्रेस व्यक्ति के माइंड को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है.

अधिकतर लोग चिंता और तनाव को अपने रुटीन का हिस्सा मानने लगते हैं और दिनभर स्ट्रेस में अपना समय निकाल देते हैं. महिलाएं भी बहुत तनाव महसूस करती हैं. अगर आप भी अपने आपको इसी स्थिति में पाती हैं तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहद आसान टिप्स जिन्हें अपनाकर आप दिनभर स्ट्रेस फ्री और खुश रह सकती हैं. आइए जानते हैं.

दिनभर खुश और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए फॉलो करें ये 5 हेल्दी आदतें

मुस्कुराते रहें –

हेल्थलाइन के मुताबिक अधिकतर लोगों को लगता है कि उन्हें स्माइल तब करनी चाहिए जब वे खुश होते हैं लेकिन स्माइल खुश होने के लिए भी की जा सकती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार खुश रहने के लिए भी स्माइल करना जरूरी है क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका ब्रेन हैप्पी हार्मोन डोपामाइन रिलीज करता है. इसलिए दिन भर खुश और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए अपनी सुबह की शुरुआत एक मुस्कुराहट से करनी चाहिए.

नियमित एक्सरसाइज करें

सेहतमंद रहने के लिए हर दिन की शुरुआत एक्सरसाइज या योग से करनी चाहिए. ऐसा करने से आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं और डिप्रेशन के लक्षणों से बचे रहते हैं. आप अपने दिन की शुरुआत किसी भी फन एक्टिविटी के साथ कर सकती हैं ऐसा करने से आप दिनभर एक्टिव और स्ट्रेस फ्री महसूस करेंगी.

अच्छी और बेहतर नींद

सेहतमंद रहने के लिए कम से कम 7 घंटे की नींद लेना बेहद जरूरी है. आजकल के बिजी शेड्यूल में नींद का प्रभावित होना एक आम समस्या है, जिसके कारण आप दिनभर मेंटली और फिजिकली थका हुआ महसूस करती हैं. रात में अच्छी नींद लेने से आप हेल्दी रहने के साथ-साथ पूरे दिन खुश और स्ट्रेस फ्री रह सकती हैं.

अपने दिन को प्लान करें

आपको स्ट्रेस फ्री रहने के लिए अपने साथ एक डायरी या जर्नल रखने की आदत डालनी चाहिए. दिन की सही प्लानिंग करने से आपको इधर-उधर भागना नहीं पड़ेगा और आप स्ट्रेस फ्री रहेंगी. हमेशा खुश और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए अपनी डायरी में अच्छी यादों को संजोए और बुरी यादों को लिखकर भूल जाएं.

गहरी सांस लें

दिनभर की भागदौड़ में स्ट्रेस फ्री और खुश रहने के लिए आप छोटे-छोटे ब्रेक में आंखें बंद कर लंबी गहरी सांस प्रैक्टिस कर सकती हैं, ऐसा करने से आप तुरंत रिलैक्स महसूस करेंगी और दिनभर खुश और स्ट्रेस फ्री रहेंगी.

इसे भी पढ़ें: रात में गहरी नींद सोने के लिए करें ये 5 उपाय, सुबह मूड रहेगा फ्रेश

यह भी पढ़ेंः मच्छरों से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे क्रीम या ऑयल तो जान लीजिए खतरे

Tags: Lifestyle, Tips and Tricks, Women