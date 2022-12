महिलाओं को जरूर फॉलो करने चाहिए जिंदगी को खुशनुमा बनाने के 6 आसान तरीके

हाइलाइट्स अपनी बाउंड्री तय करें और कुछ चीजों को लेकर ‘ना’ कहना सीखें. जीवन के कुछ गोल तय करें और उन्‍हें अचीव करने का प्रयास करें.

Habits For Happy And Better Life: खुश रहने के लिए अगर आप किसी लौटरी लगने का इंतजार कर रही हैं तो आप जीवनभर उस दिन का इंतजार ही करती रह जाएंगी. अगर आप ठान लें कि अपनी रोज की जिंदगी को खुशनुमा बनाना है तो यकीन मानिये, खुशियां आपके कदमों में होंगी. जब हम अपने लाइफ से कुछ ज्‍यादा उम्‍मीदें बना लेते हैं तो हम उन छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज करने लगते हैं जो शायद हर वक्‍त हमारे आस पास ही मौजूद होती हैं. पास होकर भी हम उन तक पहुंच नहीं बनाते और उन्‍हें बेकार समझकर आगे बढ़ जाते हैं. यहां हम आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बता रहे हैं जिन्‍हें अपनाकर आप अपनी जिंदगी को खुशनुमा बना सकती हैं और एक बेहतर जीवन जी सकती हैं.

जिंदगी खुशनुमा बनाने के 6 तरीके

बाउंड्री करें तय

खुशहाल लोग अपनी सीमाओं का जानते हैं. वे खुद की खुशी के लिए एनर्जी बचाते हैं और दायित्‍वों को निभाते हुए भी खुद के लिए समय निकालना जानते हैं. वे ये भी जानते हैं कि यह तरीका उनके लिए कितना जरूरी है. इसलिए अपनी बाउंड्री तय करें और कुछ चीजों को लेकर ‘ना’ कहना सीखें.

ब्रेक टाइम निकालें

अगर आप थके रहेंगे तो हर काम मुश्किल भरा लगेगा. इसलिए आप ब्रेक लें और रोजमर्रा के लाइफ में आराम भी करें. सही समय पर सोएं या क्वालिटी वीकएंड बिताएं. सेल्‍फ केयर आपको रीचार्ज करने में काफी काम आएगा.

यथार्थवादी गोल करें तय

आप अपने जीवन के कुछ गोल तय करें और उन्‍हें अचीव करने का प्रयास करें. लेकिन इस बात का ध्‍यान रखें कि आप अपने लक्ष्‍य को छोटा और यर्थावादी हो, जिसे आप कुछ कुछ दिनों में अचीव कर सकें. ऐसा करने से आप खुश रहेंगी और मोटिवेशन भी मिलेगा.

कुछ अच्‍छे गाने सुनें

अगर आप मीनिंग फुल गानें सुनती हैं तो आपको अच्‍छा महसूस होगा. इसलिए कुछ अच्‍छे लीरिक्‍स वाले गानों की प्‍ले लिस्‍ट तैयार करें और उन्‍हें खाली वक्‍त में सुनें.

वॉलेंटियरिंग करें

दूसरों की मदद करने से अपना दुख दूर होता है. ऐसा करने से आप अपने अंदर की नकारात्‍मक एनर्जी को सकारात्‍मकता में तब्‍दील करने में सक्षम हो पाती हैं. खुशहाल रहने का ये एक आसान असरदार तरीका है.

बाहर बिताएं समय

दिन में कम से कम दो बार घर के बाहर निकलें और नेचर के बीच समय गुजारें. अगर आपके आसपास पार्क आदि है तो आप इन जगहों पर जाएं. आप बेहतर महसूस करेंगी. बेहतर होगा कि आप दोस्‍तों के साथ भी इन जगहों पर समय बिताएं.

वर्कआउट

रोज कुछ देर अपने लिए निकालें और योगा, वॉकिंग, व्‍यायाम आदि करें. आपकी ये आदत बीमारियों को दूर रखेगी और आप फिजिकली ही नहीं मेंटली भी बेहतर महूसस करेंगे.

