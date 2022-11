सर्दियों मे ऑफिस गोइंग वुमन के लिए बेस्ट है ये ड्रेसिंग सेंस, कूल और कंफर्टेबल लुक पाने के लिए करें फॉलो

हाइलाइट्स ऑफिस में कंप्लीट प्रोफेशनल लुक पाने के लिए ड्रेस के साथ ओवरकोट पहनना बेस्ट हो सकता है. सर्दियों में लूज स्वेटर पहनकर आप सिंपल, कंफर्टेबल और स्मार्ट ऑफिस लुक कैरी कर सकती हैं.

Best winter wear for office going women: सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के लिए लोग अक्सर गर्म कपड़े पहनकर रखते हैं. वहीं, ऑफिस जाते समय भी लोग वुलेन क्लोथ से खुद को कवर करना नहीं भूलते हैं. ऐसे में खासकर महिलाओं के लिए ऑफिस में गर्म कपड़ों के साथ प्रोफेशनल लुक मेंटेन रखना काफी चैलेंजिंग हो जाता है. हालांकि, महिलाएं अगर चाहें तो सर्दियों में कुछ विंटर वियर (Winter wear) कैरी करके ऑफिस में सबसे अलग दिख सकती हैं.

वैसे तो महिलाओं के पास स्टाइलिश और लेटेस्ट कपड़ों की कोई कमी नहीं होती है मगर सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनने से महिलाओं की ड्रेस छुप जाती है, जिससे महिलाओं का लुक भी हर रोज सेम नज़र आता है. हम आपको बताने जा रहे हैं ऑफिस के लिए विंटर वियर चूज करने के कुछ टिप्स, जिसे ट्राई करके आप आसानी से ऑफिस में बेस्ट और डिफरेंट लुक हासिल कर सकती हैं.

जींस और ब्लेजर पहनें

सर्दियों में ऑफिस जाते समय कई महिलाएं ब्लेजर कैरी करती हैं, मगर ब्लेजर के साथ बॉटम वियर का कॉम्बीनेशन ट्राई करके आप वेस्टर्न वियर में भी बेस्ट लुक हासिल कर सकती हैं. ऐसे में ब्लेजर से मैचिंग पैंट पहनना अच्छा ऑप्शन होता है. वहीं, ब्लेजर को आप जींस पर भी आसानी से कैरी कर सकती हैं.

ये भी पढ़ें: ऐसे करें ड्रेस के अनुसार फुटवियर का चुनाव, लुक और स्टाइल में लग जाएंगे चार चांद

लूज स्वेटर ट्राई करें

सर्दियों में ठंड से बचने के लिए ज्यादातर महिलाएं टाइट कपड़े पहनना पसंद करती हैं, मगर ऑफिस वर्क के दौरान टाइट ड्रेस में आप असहज महसूस कर सकती हैं. ऐसे में ऑफिस जाते समय लूज स्वेटर या कार्डिगन ट्राई करके आप सिंपल, कंफर्टेबल और गॉर्जियस दिख सकती हैं.

ये भी पढ़ें: बॉडी शेप को ध्यान में रखकर ऐसे करें ड्रेस का सेलेक्शन, चुटिकियों में मिलेगा स्मार्ट और परफेक्ट लुक

शॉर्ट ब्लेजर पहनें

सर्दियों में महिलाएं ट्रेडिशनल और एथनिक ड्रेस पहनकर ऑफिस जाना पसंद करती हैं. ऐसे में इंडियन ड्रेसेज के साथ शॉर्ट ब्लेजर कैरी करना आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है. खासकर साड़ी के साथ कन्ट्रास्टिंग शेड का शॉर्ट ब्लेजर आपके लुक को एन्हान्स करने का काम करता है.

लॉन्ग ओवरकोट कैरी करें

सर्दियों में ऑफिस जाते समय लॉन्ग ओवरकोट कैरी करके आप क्लासी लुक फॉलो कर सकती हैं. लॉन्ग ओवरकोट को आप सूट, साड़ी और वेस्टर्न वियर पर आसानी से पहन सकती हैं. वहीं, कंप्लीट प्रोफेशनल लुक पाने के लिए भी ड्रेस के साथ ओवरकोट का सेलेक्शन बेस्ट हो सकता है.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Fashion, Lifestyle, Office, Women