महिलाएं आज ही शुरू करें ये 8 काम, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा बूस्ट

Tips For Women To Become Self Dependent: कई लोगों का यह मानना होता है कि आत्‍मनिर्भर होने का मतलब केवल आर्थिक रूप से स्‍वतंत्र होना है. जब आप अपना पूर्ण ख्‍याल रखने और अपने हर काम को खुद से पूरा करने में सक्षम हो जाती हैं, तब ही आप आत्‍मनिर्भर होने की श्रेणी में गिनी जाती हैं. कई महिलाएं घर और‍ ऑफिस का काम बखूबी संभाल लेती हैं, लेकिन जब बात खुद के लिए किसी बड़े निर्णय को लेने का आता है तो वे घबरा जाती हैं या ऐसे हालात में खुद को सक्षम नहीं पातीं. यही नहीं, वे बेसिक सर्वाइविंग के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहती हैं. ऐसे में अगर आप खुद को आत्‍मनिर्भर बनाना चाहती हैं तो खुद की इन जिम्‍मेदारियों को अपने से निभाना शुरू कर दें.

आत्‍मनिर्भर हैं तो इन जिम्‍मेदारियों को खुद निभाएं

बिल भरें- अगर आप रिलेशनशिप में हैं या आप शादीशुदा हैं या अपने पेरैंट्स के साथ रहती हैं, तो ये ना सोचें कि आपके घर, बिजली, पानी या अन्‍य चीजों का बिल घर वाले ही भरें. बेहतर होगा कि आप ये जिम्मेदारी निभाएं. ये तरीका आपको आत्‍मनिर्भर बनने में मदद करेगा.

अपनी कार का खुद रखें ख्‍याल- अगर आपने अपने लिए कार खरीदा है तो आप खुद ही उसका ख्‍याल भी रखें. उसका मेंटेनेंस, वॉशिंग, रजिस्‍ट्रेशन संबंधी जानकारियां आपको खुद रखनी चाहिए. अगर आप ड्राइव नहीं कर पाती हैं तो आज ही सीखें या बस, टैक्‍सी या ट्रेन से ट्रैवल करें.

अपार्टमेंट की सफाई-अपने पार्टनर पर निर्भर रहने के बजाय अपार्टमेंट की सफाई की जिम्‍मेदारी आप खुद उठाएं. इसके लिए आप हेल्‍पर ले सकती हैं. आप डस्टिंग, वैक्‍यूमक्‍लीनिंग, लाउंड्री आदि खुद करें.

खुद भरें टैक्‍स- केवल पैसे कमाना ही आपको आत्‍मनिर्भर नहीं बनाता है बल्कि आपको चेकबुक बैलेंस और टैक्‍स सेविंग या टैक्‍स जमा करना भी आना चाहिए. इसके लिए आप खुद एक्‍सपर्ट हायर कर सकती हैं.

खाना बनाना- अगर आप खाना बनाना नहीं जानती हैं तो आज से ही किचन में हाथ आजमाना शुरू कर दें. इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप फाइव स्‍टार शेफ बन जाएं, लेकिन बेसिक होम मेड खाना आप खुद बना कर खाएं या परिवार को खिलाएं. तभी आप आत्‍मनिर्भर कहलाएंगी.

हाउस होल्‍ड रिपेयर- आपको घर की छोटी मोटी चीजों को रिपेयर करना आना चाहिए. मसलन, बल्‍ब या ट्यूबलाइट बदलना, मेन स्विच ऑफ या ऑन करना आदि. इसके अलावा, आपको हाउस होल्‍ड रिपेयर के लिए जरूरी नंबर भी हैंडी रखना चाहिए. जरूरत पड़ने पर आप आसानी से इन्‍हें ठीक कराएं.

बेसिक निर्णय लेना- अगर आप रिलेशनशिप में हैं या आप शादीशुदा हैं तो अपने पार्टनर के साथ मिलकर निर्णय लेना बेहतर होता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हेयर कट, पार्लर जाना, दोस्‍तों से मिलने का प्‍लान बनाना आदि सिंपल निर्णय भी ना ले सकें.

