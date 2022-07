गीता गोपीनाथ IMF के फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट्स की वॉल पर नज़र आने वाली पहली महिला बनीं, जानें उनकी उपलब्धियां

गीता गोपीनाथ बीते दिनों सुर्ख़ियों में रहीं. उन्होंने अपने नाम एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जिसे सुनकर हर महिला और हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान खिल उठेगी. दरअसल गीता की तस्वीर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड (आईएमएफ) के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर शामिल की गई है.

पूर्व अर्थशास्त्रियों की तस्वीरों के बीच अपनी जगह बनाने वाली गीता गोपीनाथ इस उपलब्धि को हासिल करने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय हैं. इसकी जानकारी खुद गीता गोपीनाथ से सोशल मीडिया पर दी. गौरतलब है कि गीता इस साल की शुरुआत में भी देश-दुनिया की खबरों में अपनी जगह बना चुकी हैं.

Breaking the trend 👊💥…I joined the wall of former Chief Economists of the IMF 😀 pic.twitter.com/kPay44tIfK

— Gita Gopinath (@GitaGopinath) July 6, 2022