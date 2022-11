हाइलाइट्स महिलाएं ट्रैवलिंग का शौक 40 के बाद फॉलो कर सकती हैं. अपने अब तक के अनुभव को आप किताब का रूप दे सकती हैं.

Hobbies For Women In Their 40S: उम्र बढ़ने के साथ खुद को खुश रखना और खुद के अंदर की क्रिएटिविटी को एक्‍सप्लोर करना काफी चैलेंजिंग होता है. तमाम तरह की जिम्‍मेदारियां हमें सेल्‍फ टाइम के लिए वक्‍त नहीं देतीं और सालों तक ऐसा होते रहने से महिलाएं निराशा और अवसाद की शिकार होने लगती हैं. ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि आप अपने शौक को ढूंढें, उसकी लिस्‍ट बनाएं और उन्‍हें पूरा करने के लिए वक्‍त निकालें.

यहां हम आपके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज की लिस्‍ट लेकर आए हैं जिन्हें आप 40 की उम्र के बाद भी शुरू कर सकती हैं और अपने लाइफ में फन और क्रिएटिविटीज को शामिल कर सकती हैं.

म्‍यूजिकल इंस्‍टूमेंट बजाएं

म्‍यूजिक सीखने की कोई उम्र नहीं होती. आप इसे किसी भी उम्र में सीख सकती हैं. ऐसे में आप कुछ ऐसे म्‍यूजिकल इंस्‍टूमेंट बजाना सीखें जो आपको हमेशा से पसंद रही हैं. मसलन, गिटार या पियोनो आप सीख सकती हैं.

ट्रैवलिंग

ट्रैवलिंग का अर्थ केवल घूमना नहीं होता, यह एक तरह की खोज है जिसके जरिए आप अपने आसपास या दुनिया के हर कोनों में बसी संस्कृति, भाषा, भोजन और मानव सभ्‍यता के बारे में जानकारी पा सकते हैं. आप अपने इस शौक को 40 के बाद शुरू कर सकती हैं.

दौड़ना

अच्‍छी सेहत के लिए दौड़ना एक अच्‍छा व्‍यायाम है. ऐसे में अगर आप फिटनेस फ्रीक रही हैं तो रनिंग आपका एक अच्‍छी हॉबी हो सकती है. ऐसा करना आपकी सेहत के साथ साथ आपके मूड को भी बूस्‍ट करने में मदद कर सकता है.

सिलाई कढ़ाई

अगर आप अच्‍छा सिलाई करना जानती हैं या आप इसे सीखना चाहती हैं तो ये आपकी एक हॉबी हो सकती है जिसे आप 40 साल के बाद भी शुरू कर सकती हैं.

बर्ड वॉचिंग

अगर आप नेचर लवर हैं तो सर्च करें कि आपके शहर मे बर्ड वाचिंग ग्रुप है या नहीं. आप इनके साथ जंगलों या पहाड़ों में बर्ड वॉचिंग का प्‍लान बना सकती हैं.

किताब लिखना

अगर आपकी अब तक की लाइफ काफी हैपेनिंग रही है और आप कई अच्‍छे बुरे एक्‍सपेरियेंस से गुजरी हैं तो आप इस पर किताब लिख सकती हैं. ये आपके लेखनी को भी सुधारेगा और आप अपना नया करियर भी इस तरह बना सकेंगी.

