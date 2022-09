हाइलाइट्स महिलाओं को अपने सेल्‍फ केयर के लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए. होम ऑफिस कर रही हैं तो कुछ कुछ देर अपने लैपटॉप से ब्रेक जरूर लें.

How To Balance Work And Personal Life: महिलाओं के लिए घर और ऑफिस के बीच बैलेंस बनाना एक चुनौतिपूर्ण काम होता है. खासतौर पर अगर आप एक मां हैं या आपके परिवार में कोई बीमार है तो ये हालात और भी मुश्किल भरी होती है. अगर आप इन दोनों लाइफ के बीच अच्‍छा तालमेल बना लें तो आपकी दिक्‍कतें आसान हो सकती हैं. यही नहीं, बेहतर बैलेंस बनाने से आपका तनाव भी आप पर आसानी से हावी नहीं होगा और आप अपने इस लाइफ को एंजॉय कर पाएंगी. आइए जानते हैं कि आप वर्क और अपने पर्सनल लाइफ के बीच किस तरह से बैलेंस बना सकती हैं.

इस तरह पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बनाएं बैलेंस

रुटीन करें फॉलो: अगर आप खुद का शेड्यूल सेट कर लें और हर काम इस आधार पर करें तो आपको काम काफी आसान हो जाएगा. ऐसा करने से आप खुद के लिए भी समय निकाल पाएंगी और खुद पर ध्‍यान भी दे पाएंगी.

इस तरह करें दिन की शुरुआत: अगर आप दिन की शुरुआत बॉडी स्ट्रेचिंग या वॉक के साथ करें तो इससे आप बेहतर महसूस करेंगी. इसक लिए आप सुबह 15 से 20 मिनट पहले अपने बेड से बाहर आएं और रुटीन में शामिल कर लें.

थोड़ा ब्रेक लें: अगर आप होम ऑफिस कर रही हैं तो कुछ देर अपने लैपटॉप से ब्रेक लें. इस समय थोड़ा बाहर जाएं ओर धूप में पेड़ों को देखें. कभी कभी शाम में सैर पर जाएं और महीने में एक दिन वेकेशन प्‍लान करें.

समय पर करें भोजन: कुछ लोग काम करने के चक्‍कर में खाने पीने का समय नहीं निकालते. ऐसा ना करें. आप प्रतिदिन एक तय समय पर ब्रेकफास्‍ट, लंच और डिनर करें.

वेकेशन करें प्‍लान: आपको जब भी दो से तीन की छुट्टी मिले आप वेकेशन प्‍लान करें. ऐसा करने से आप खुद को रीवाइट कर पाएंगे और एनर्जी बढ़ा पाएंगे.

घर के बाहर बिताएं समय:अच्‍छा मौसम हो तो घर में घुसे रहने की बजाय आप बालकोनी में या बाहर पार्क तक जाएं अगर मौसम अच्छा है, तो बाहर निकलने की कोशिश करें और ताजी हवा का आनंद लें. ये आपको फिर से सक्रिय करेगा.

