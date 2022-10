हमेशा खुश रहने के लिए महिलाएं खुद को ही बनाएं अपना बेस्ट फ्रेंड, अपनाएं ये टिप्स

हाइलाइट्स खुद को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए सेल्फ-डेट्स एक बेहतर विकल्प है. टेस्ट रन कर 48 घंटे के लिए खुद को सोशल मीडिया से दूर कर सकती हैं.

Tips to be your own best friend: बहुत सारे लोगों को अकेला रहना पसंद नहीं होता है. वे हमेशा किसी न किसी के साथ की तलाश में होते हैं. इसके कई कारण हो सकते हैं. कई लोगों के दोस्त भी कम होतो हैं तो इस वजह से भी वह खुद को कमतर समझने लगते हैं. अकेले रहने में खुशी पाने के कई तरीकों में सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि अकेले रहना और अकेला होना, दो अलग बातें हैं. हो सकता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हों जिसे एकांत पसंद हो. आप एंटी-सोशल नहीं हैं. आप अकेले समय से काफी संतुष्ट महसूस करते होंगे.

कई महिलाओं को घर से दूर रहना पड़ता है या अकेले ही अपने लिए सब कुछ करना पड़ता है, वे इस बात को लेकर खुद पर बोझ न डालें बल्कि खुद को अपना ही बेस्ट फ्रेंड बना कर अपने लिए चीजों को आसान करें. अगर आप अकेले रहने से परहेज करती हैं तो आज हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे, जिनकी मदद से आप खुद की सबसे अच्छी दोस्त बन जाएंगी और अकेलापन भी महसूस नहीं करेंगी.

ऐसे करें खुद से दोस्ती

दूसरों से खुद की तुलना न करें

हेल्थलाइन के मुताबिक किसी और से अपनी सोशल लाइफ की तुलना करने से बचा चाहिए. आपके कितने कम या ज्यादा दोस्त हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.

सोशल मीडिया और फोन से ब्रेक लें

सोशल मीडिया बुरी चीज नहीं है लेकिन अगर आप सोशल मीडिया फीड को स्क्रॉल करते समय तनावग्रस्त महसूस करती हैं तो इससे बचें. आपको नहीं पता कि जिन लोगों को सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीरों या वीडियो में खुश देख रही हैं वे लोग वास्तव में खुश हैं या नहीं. आप टेस्ट रन कर सकती हैं और 48 घंटे के लिए खुद को सोशल मीडिया से दूर कर सकती हैं. अगर इससे कोई फर्क पड़ता है तो अपने 10 से 15 मिनट के लिए रोज ऐसा कर सकती हैं. आप फोन से भी कुछ देर ब्रेक ले सकती हैं.

अपने लिए समय निकालें

क्या बिल्कुल कुछ न करने का विचार आपको परेशान करता है? ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि आपको खुद के लिए समय निकाले हुए एक लंबा समय हो गया है. ऐसे में 5 मिनट के लिए टाइमर सेट कर खुद को समय देने की शुरुआत करें. आप 5-5 मिनट कर टेलीविजन, संगीत, इंटरनेट, बुक्स आदि से दूर रहें और सिर्फ अपने साथ वक्त बिताएं. बैठने या लेटने के लिए एक आरामदायक जगह खोजें. अपनी आंखें बंद करें, कमरे में अंधेरा करें या आप चाहें तो खिड़की से बाहर देखें या बुनाई करें.

खुद को डेट पर ले जाएं

अकेले खुश रहना सीखने के लिए और खुद को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए सेल्फ-डेट्स एक बेहतर विकल्प है. यह पहली बार में थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन आपको अच्छा लगेगा.

अकेले रहने के फायदे समझें

कुछ लोगों को अकेले रहते हुए खुश रहना विशेष रूप से कठिन लगता है लेकिन अकेले रहने के भी अपने फायदे हैं. आप जो मर्जी कर सकती हैं. किसी हॉबी को फॉलो करें. कुछ क्रिएटिव करें. म्यूजिक लगा कर अकेले डांस करें.अपने लिए कोई नई डिश बनाएं.

