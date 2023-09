हाइलाइट्स अकेलेपन को दूर करने के लिए आप क्‍लब या हॉबी क्‍लास ज्‍वाइन करें. खुद की फिटनेस पर ध्‍यान दें और सेल्‍फ केयर के लिए वक्‍त निकालें.

How To Deal With Loneliness: अकेलापन, हालात नहीं, एक तरह की फीलिंग है जिसमें इंसान भीड़ में रहकर भी खुद को अलग थलग पाता है. यह आपके मेंटल फिजिकल हेल्‍थ को सीधे तौर पर प्रभावित करता है और अगर आप इस इमोशन को सही तरीके से डील ना कर पाए तो स्‍ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी की गिरफ्त में आसानी से आ सकते हैं. यही नहीं, अधिक दिनों तक अगर आप इस हालात में रहे तो ये आपके शारीरिक सेहत को भी प्रभावित करने लगता है. अगर आप भी इस तरह अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो कुछ तरीके हैं जिसकी मदद से आप सकारात्‍मक महसूस कर सकते हैं.

अकेलेपन को ऐसे करें दूर

क्‍लब या क्‍लास ज्‍वाइन करें

वेरीवेल माइंड के मुताबिक, अगर आप खुद को अलग थलग महसूस करें तो जरूरी है कि आप अपने लिए एक ऐसा ग्रुप ढूंढ लें जिसमें आपके जैसे लोग हों. इसके लिए आप अपने आसपास कोई क्‍लब या हॉबी क्‍लास ज्‍वाइन करें. इस तरह आप एक ग्रुप का हिस्‍सा बन पाएंगे और खुद को अकेलेपन से बाहर निकाल पाएंगी.

वॉलेंटियरिंग करें

अगर आप अपनी जिंदगी से सेटिस्‍फाई रहेंगी तो आप बेहतर महसूस कर पाएंगी. इसके लिए आप उन जगहों पर वॉलेंटियरिंग कर सकते हैं जहां काम कर आप लोगों की मदद कर सकें और दूसरों की जिंदगी को आसान बना पाएं. यह भावना आपके अकेलेपन को दूर करने का काम कर सकती है.

ऑनलाइन सपोर्ट

आप सोशल मीडिया का सकारात्‍मक तरीके से इस्‍तेमाल करें और फीयर ऑफ मिसिंग आउट वाली फीलिंग से बाहर निकालें. यहां आकर आप लोगों से जुड़ सकते हैं और बातचीत का हिस्‍सा बन सकते हैं.

अपनों से मिलें जुलें

अगर आप बेहतर महसूस ना कर पा रही हैं तो अपने उन परिवार के सदस्‍यों, पुराने दोस्‍तों या टीचर आदि से मिलने का प्‍लान बनाएं जिनके साथ आप पॉजिटिव महसूस करती हैं. यकीन मानिए, आप ऐसे लोगों से मिलकर बेहतर महसूस करेंगे और आपका मेंटल हेल्‍थ भी अच्‍छा होगा.

सेल्‍फ केयर

खुद के लिए वक्‍त निकालना शुरू करें. वॉक पर जाएं, रिलैक्‍स करें, भरपूर नींद लें, अपने पसंद की चीजों को बनाएं और खाएं. डॉक्‍टर से मिलें, चेकअप कराएं और जरूरी सप्‍लीमेंट का सेवन करें और खुद को व्‍यस्‍त रखें.

