महिलाएं Winter Blues से इस तरह खुद को उबारें, निराशा और उदासी से मिलेगी निजात

How To Deal With Winter Blues: विंटर के मौसम में उदासी, निराशा और डिप्रेशन की शिकायत काफी महिलाओं को परेशान करती है. खासतौर पर अगर वे हाउस वाइफ या उम्रदराज महिला हैं तो विंटर ब्‍लूज़ के कई लक्षण उन्‍हें घर पर उदास महसूस कराते हैं. एवरीडेहेल्‍ड के मुताबिक, नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ हेल्‍थ के विशेषज्ञ यह मानते रहे हैं कि विंटर ब्लूज़ काफी कॉमन समस्‍या है जिसमें सामान्‍य से अधिक उदासी, कम ऊर्जावान या किसी भी चीज में मन ना लगने जैसे लक्षण दिखते हैं. शिकागो में नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी फीनबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन में मनोचिकित्सा और व्यवहार विज्ञान के प्रोफेसर जैकलिन गोलन का कहना है यह एक संकेत है कि जो बताता है कि उन्‍हें अब जीवन में खुद पर कुछ ध्यान देने की जरूरत है और इसे आप इग्‍नोर नहीं कर सकते हैं. ऐसे में अगर इन दिनों आपमें भी विंटर ब्‍लूज़ के लक्षण दिख रहे हैं तो जरूरी है कि आप अपने लाइफस्‍टाइल में कुछ बदलाव लाएं और खुद का खास ख्‍याल रखें.

विंटर ब्‍लूज से बचने के उपाय

वॉक पर जाएं

अगर आप रोज 20 मिनट तक बाहर वॉक पर जाएं तो इससे आपके डिप्रेशन को कम करने और खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर रखने में काफी मदद मिलेगी.

नींद पर दें ध्‍यान

यह जरूरी है कि आप 8 से 9 घंटे की नींद पूरी करें. इसके लिए बेहतर होगा कि आप अलार्म लगाएं. बेहतर नींद के लिए आप अपने लाइफस्‍टाइल में बदलाव लाएं. आप अपने सोने के रुटीन को भी हेल्‍दी और आरामदायक रखें.

खूब हंसें

अगर आप परेशान हैं तो बेहतर होगा कि आप कुछ कॉमेडी शो या कॉमेडी मूवी देखें और खूब हंसें. ये आपके ब्रेन में पनप रहे डिप्रेशन हार्मोन को कंट्रोल करने में मदद करेगा और आप मेंटली रिलैक्‍स महसूस करेंगी.

कोकोआ का सेवन

विंटर ब्‍लू के असर को दूर करने के लिए आप अपने डाइट में कोकोआ को शामिल करें. इसके लिए आप गर्मागर्म पानी में कोकोआ पाउडर को मिलाएं और चाय की तरह इसका आनंद उठाएं. इसमें मौजूद विटामिन डी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सेरोटोनिन लेवल मेंटल रिलैक्‍स महसूस करने में मदद करता है.

ओमेगा 3 फैटी एसिड

आप अपने डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर भोजन को शामिल कर सकते हैं. इसके लिए आप डाइट में मछली, ड्राई फ्रूट आदि को शामिल करें.

पार्टी अरेंज करें

आप विंटर में छोटी छोटी पार्टीज़ अरेंज कर भी डिप्रेशन से दूर हो सकती हैं. मसलन, डिनर पार्टी, बोर्ड गेम पार्टी, किटी पार्टी आदि. इससे आपका सोशल सर्कल बढे़गा और आप खुद को इंगेज रख पाएंगी.

धूप में कुछ देर बैठें

विंटर में वैसे तो धूप लेना हर कोई करना चाहता है. लेकिन अगर आप उदासी से परेशान हैं तो भी बाहर निकलें और धूप में बैठें. ये आपके शरीर में विटामिन डी लेवल को ठीक रखने का काम करेगा, जिससे आपका मूड बूस्‍ट होगा.

