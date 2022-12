प्रेग्नेंसी के दौरान गैस की समस्या से नहीं मिल रहा आराम, तो अपनाएं ये 4 कारगर उपाय

हाइलाइट्स गैस की समस्‍या को दूर रखने के लिए आप गुुनगुना पानी पीएं. सौंफ और जीरा की चाय का सेवन भी काफी फायदेमंद होता है.

Tips To Relief From Gas In Pregnancy: प्रेग्नेंसी के दौरान डिलीवरी का समय जैसे जैसे नजदीक आता जाता है महिलाओं में डाइजेशन को लेकर परेशानी बढ़ने लगती है. अगर महिलाएं इस दौरान एक्टिव रहती हैं और सही तरीके से खानपान कर रही हैं तो इस समस्‍या को दूर रखने में आसानी रहती है. अगर आप पेट में गैस बनने की समस्‍या को लगातार झेल रही हैं तो इसे ठीक करने के लिए दवाओं का सेवन सही नहीं समझा जाता है. आज आपको कुछ नेचुरल उपाय बता रहे हैं जो प्रेग्नेंसी के दौरान पेट में गैस, जलन और कब्‍ज जैसी समस्‍या को भी दूर रख कर सकते हैं. इनका सेवन सेफ होता है.

इन 4 उपायों से मिलेगा आराम

गुनगुना पानी पीएं- द हेल्‍थसाइट के मुताबिक, प्रेग्नेंसी के दौरान बेहतर होगा कि आप अपने पाचन शक्ति को बेहतर रखने के लिए ठंडे पानी के सेवन की बजाय गुनगुना पानी पियें. आप रोज सवेरे गुनगुना पानी पीने की आदत डालें. ऐसा करने से गैस बनने और दर्द की समस्‍या दूर रहेगी.

हरी इलायची चबाएं- अगर आप बार बार पेट की गैस से परेशान हैं तो खाने के बाद हरी इलायची के कुछ दाने को मुंह में रखें और चबाचबाकर खा लें. आप दिन में 3-4 बार ऐसा कर सकती हैं. पेट फूलने की समस्या कम हो जाएगी.

मेथी पानी पीएं- आप 100 मिली पानी को उबालें और इसमें एक चम्‍मच मेथी के दानों को कूटकर मिलाएं. अब आप इसे छान कर चाय की तरह पी लें. आप चाहें तो सूखे मेथी के बीज को रातभर एक गिलास पानी में डालकर रखें और सुबह छानकर पी लें. पेट में गैस, अपच की समस्‍या नहीं होगी.

सौंफ और जीरा- आप एक डिब्‍बे में सौंफ और जीरा को 1/3 की मात्रा में रखें और दिनभर में 4 से 5 बार चबाते रहें. ये आपके पेट में गैस की समस्‍या को दूर रखेगा. आप चाहें तो इसे पानी में उबालकर पी भी सकते हैं.

