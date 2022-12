खुद को कितना जानती हैं आप? अपने आप से ज़रूर पूछें ये 12 सवाल

हाइलाइट्स ये सवाल आपको बुरे हालात में भी शांत रहने में मदद कर सकते हैं. खुद से पूछे गए ये सवाल आपको जीवन में आगे बढ़ने का रास्‍ता दिखाएगा.

How well do you know yourself: हममें से कितनी ऐसी महिलाएं हैं, जो अपने पसंद-नापसंद, अपने ट्रिगर करने वाले इमोशन, अपने व्‍यवहार, अपनी फेवरेट चीजों आदि के बारे में सटीक तरीके से जानती हैं? दरअसल, हम अपने पार्टनर और बच्‍चों की जरूरतों का ख्‍याल रखते रखते खुद को भूल जाते हैं और खुद को की जरूरतों या पसंद नापसंद के बारे में सोचना भी छोड़ देते हैं. जिस वजह से कई महिलाएं खुद ही नहीं जानतीं कि आखिर वे किन वजहों से परेशान हैं या उनके तनाव को दूर करने का क्‍या सही तरीका हो सकता है.

जानी मानी साइकोलॉजिस्‍ट थेरेपिस्‍ट ल्यूसिले शैकलेटन के अनुसार, हम कैसे हैं, हम क्‍या करना पसंद करते हैं, हमारे आसपास की दुनिया का खुद पर क्‍या प्रभाव पड़ रहा है, हमें किस चीज की जरूरत है, जैसी बातों को जानना जरूरी है. ये बातें हमें अपने व्‍यवहार और इमोशन को जानने, खुद को शांत रखने आदि में मदद करता है. ऐसे में अगर आप खुद के बारे में जानने का प्रयास करें और खुद से कुछ सवाल पूछे तो ये आपके खुद के लिए फायदेमंद होगा.

View this post on Instagram A post shared by Lucille Shackleton 🏳️‍🌈 (@centredselftherapy)

खुद से करें ये 12 सवाल

-आपका किसी के प्रति जुड़ाव का तरीका क्‍या है.

-किन चीजों से आपको प्‍यार महसूस होता है.

-कौन सी बातें या व्‍यवहार अपको ट्रिगर करती हैं यानी परेशान करती हैं.

-तनाव के दौरान कौन सी बातें काम नहीं करतीं और आप और भी अशांत हो जाती हैं.

-आपको गो टू सेल्‍फ सूदिंग स्‍टाइल यानी कि खुद को शांत करने का क्‍या तरीका काम आता है.

ये भी पढ़ें: कहीं आप इमोशनल एडिक्शन का तो नहीं हो रहे शिकार? जानें इससे उबरने के तरीके

-आप खुद को किस हालात में नुकसान पहुंचाने लगती हैं.

-कोई ऐसी बात जो आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है.

-किन चीजों को आप एन्‍जॉय करती हैं और कौन सी चीजें आपको पसंद नहीं हैं.

-किन चीजों से आपका खराब मूड भी अच्‍छा हो जाता है.

-आपका विश्‍वास क्‍या है.



-जीवन में आपका सपना क्‍या है.

-जीवन में आपकी क्‍या-क्‍या इच्‍छाएं हैं, जो आप पूरी करना चाहती हैं.

ये भी पढ़ें: रिश्तों पर गहराई से असर डालती है बोरिंग पर्सनैलिटी, कहीं आप तो नहीं हो रहे ऐसे

Tags: Lifestyle, Relationship, Women