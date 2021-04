कोरोना दौर में दुल्हन को जाना हो ब्यूटी पार्लर, तो इन बातों का रखें ख्याल

पार्लर का स्पंज और मेकअप ब्रश इस्तेमाल न करें

पार्लर जाने से पहले कर लें तैयारी

कोरोना के इस दौर में शादी का सीज़न भी जारी (Wedding season continues) है. हर एक चीज की तरह ब्राइडल मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर की बुकिंग भी पहले से है और दुल्हन सजने-संवरने के लिए पार्लर जा भी रही हैं. वैसे तो हम ये कहेंगे कि अगर मुमकिन हो तो पार्लर जाना भी एवॉइड करें (If possible Avoid going to parlor) और घर में ही सजने-संवरने पर ध्यान दें. लेकिन ये दिन एक लड़की के लिए बेहद ख़ास होता है (Wedding day is very special for girl) और वो पार्लर जाकर मेकअप करवाने को ही महत्त्व देती है.अगर आप भी इस सीजन में दुल्हन बनने जा रही हैं और आपको भी ब्राइडल मेकअप के लिए पार्लर जाना ही है, तो इंफेक्शन से बचने के लिए आपको इन बातों का ख्याल रखना होगा.दुल्हन की मेकअप किट शादी से पहले तैयार हो ही जाती है. लेकिन मेकअप के कई सारे प्रोडक्ट किट में होते हुए भी अकसर वो प्रोडक्ट नहीं होते हैं जो पार्लर में इस्तेमाल किये जाते हैं. हो सके तो उन प्रोडक्ट के ज़रिये ही अपना मेकअप करवाने की कोशिश करें जो मौजूद हों. वरना पार्लर से उनके बारे में पता करके उन मेकअप प्रोडक्ट को भी अपने मेकअप किट में कैरी करें और मेकअप के लिए साथ में पार्लर ले कर जायें. शादी में होने वाले बाकी खर्च के बीच इस खर्च को भी अपनी सुरक्षा के लिए सहन करना समझदारी होगी.पार्लर जाते समय स्पंज और मेकअप ब्रश भी अगर हो सके तो साथ लेकर जायें. अगर ये आपके पास नहीं है, तो ब्यूटीशियन को नया स्पंज और ब्रश इस्तेमाल करने के लिए कहें. अगर वो इसके लिए तैयार नहीं होती हैं, तो आप इनके लिए अलग से पेमेंट करें. आपकी सुरक्षा के लिए ये कीमत बहुत बढ़ी नहीं हो सकती.पार्लर में मेकअप के दौरान कई बार टॉवल इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है. इसलिए आप अपना टॉवल अपने साथ लेकर जाएं. वहां मौजूद तौलिये का इस्तेमाल बिल्कुल न करें. इसके साथ ही खुद के हेयर ब्रश और कॉम्ब का इस्तेमाल करना भी आपके लिए बेहतर होगा.शादी के दिन पार्लर जाने की तैयारी आपको कुछ दिनों पहले से करनी होगी, जिससे आखिरी मौके पर आप कुछ भूल न जाएं. कोरोना से पहले के दौर में अगर आप कुछ भूल भी जाते तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं थी लेकिन इस दौर में तो आपको किसी और की चीज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए. इसलिए सामान की लिस्ट पहले से बनाकर रखें और जाते समय सामान चेक करके ही जाएं. इस बात का भी ध्यान रखें कि मास्क, ग्लब्स कैरी करके और सेनेटाइजर साथ लेकर ही पार्लर जाएं.ज्यादातर ब्यूटी पार्लर इस बात की जानकारी नहीं देते हैं कि किन-किन चीजों की ज़रूरत मेकअप के दौरान आपको पड़ेगी. इसलिए तैयारी के लिए आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं. आज कल बड़ी संख्या में वीडियो क्लिप इस बारे में जानकारी देते हुए आपको मिल जायेंगे.