क्या प्रेग्नेंसी में आप भी करती हैं बालों को डाई? जान लें इसके नुकसान, इस्तेमाल करते समय बरतें ये सावधानियां

Is it safe to use Hair Dye During Pregnancy: प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को हर काम सोच-समझ कर करने की सलाह दी जाती है. इस समय मां का हर काम आने वाले बच्चे की सेहत को प्रभावित करता है. ऐसे में डाइट हो या कोई फिजिकल एक्टिविटी, उसके हर सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को देखना जरूरी हो जाता है. हेयर डाई जैसी मामूली चीज भी बच्चे की सेहत पर बुरा असर डाल सकती है. अक्सर महिलाओं को हेयर स्टाइलिंग करवाना अच्छा लगता है. अलग-अलग हेयर कलर और डाई इस्तेमाल करना आजकल फैशन बन गया है, लेकिन प्रेग्नेंसी के दौरान अमोनिया, कोल तार, टॉल्यून और रेसोरिसिनॉल जैसे खतरनाक केमिकल्स से तैयार ये हेयर डाई हानिकारक भी हो सकती है.

प्रेग्नेंट महिलाओं को हेयर डाई कराना चाहिए या नहीं?

स्टाइल क्रेज डॉट कॉम के अनुसार, हेयर डाई में मौजूद केमिकल्स बच्चे के स्वास्थ के लिए हानिकारक हो सकते हैं. डाई में पाया जाने वाला पी-फेनिलिडेनमाइन बर्थ डिफेक्ट्स और लिवर प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है. डाई में इस्तेमाल अमोनिया जैसे हानिकारक केमिकल हार्मोनल इंबैलेंस और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकते हैं.

एनसीबीआई की रिसर्च के अनुसार, मां के हेयर डाई इस्तेमाल करने से बच्चे में न्यूरोब्लास्टोमा होने का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा डाई के उपयोग से बच्चों में जर्म सेल ट्यूमर जैसी गंभीर समस्याएं होने की आकांक्षा भी बढ़ सकती है. हेयर डाई बच्चे के लिए हानिकारक है या नहीं ये उसमें मौजूद केमिकल्स और उपयोग के तरीके पर निर्भर करता है.



प्रेग्नेंट महिलाएं हेयर डाई करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

– उपयोग से पहले डाई में मौजूद सामग्री के बारे में पढ़ लें. कोई हानिकारक डाई चुनने से बेहतर, नेचुरल हेयर कलर्स का इस्तेमाल करें.

– डाई का उपयोग हमेशा चेहरे, गर्दन और कान की त्वचा से बचाकर करें. स्किन से दूरी इनके हानिकारक केमिकल से बचाव कर सकती है.

– एलर्जी या किसी दूसरी समस्या से बचने के लिए कोई भी प्रोडक्ट या कलर अपने डॉक्टर की सलाह के बिना इस्तेमाल न करें.

