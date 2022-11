मेनोपॉज नहीं है बीमारी, डील करने के लिए ऐसे करें खुद को तैयार

हाइलाइट्स मेनोपॉज के लक्षणों को न करें नजरअंदाज. मेनोपॉज के चलते शरीर में हो सकते हैं कई बदलाव.

How to Deal With Menopause: मेनोपॉज से होने वाले बदलाव और तकलीफों के बारे में सोचकर महिलाएं परेशान हो जाती हैं या घबरा जाती हैं. मेनोपॉज उम्र का वह पड़ाव होता है जो कई तरह के सकारात्‍मक बदलाव लेकर आता है. जरूरी नहीं कि मेनोपॉज के दौरान हर महिला को दर्द या तकलीफों का सामना करना पड़े. मेनोपॉज 45 से 50 वर्ष के बीच होता है जिसमें महिलाएं हॉट फ्लैशेज, नींद में परेशानी, रात में अधिक पसीना, कम सेक्‍स ड्राइव, योनी में सूखापन और वजन बढ़ने जैसे कई लक्षणों का अनुभव कर सकती हैं.

मेनोपॉज एक सामान्‍य प्रक्रिया है जिससे डील करने के लिए महिलाओं को खुद को तैयार करना बेहद जरूरी है. शरीर में होने वाले बदलावों को यदि पॉजेटिव तरीके से लिया जाए तो इससे निपटना आसान हो सकता है.

वेट को करें मेंटेन

मेडिकल न्‍यूज टुडे के अनुसार मेनोपॉज की शुरुआत से ही शरीर में कई तरह के बदलाव आने लगते हैं. शरीर का मेटाबॉलिज्‍म स्‍लो होने के कारण वजन बढ़ने लगता है. मेनोपॉज के लक्षण आते ही वेट मेंटन करने की कोशिश की जा सकती है. वेट मेंटेन रहेगा तो गठिया या ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना कम हो सकती है.

करें नियमित एक्‍सरसाइज

वेट मेंटेन के साथ एक्‍सरसाइज शरीर को एक्टिव रहने में भी मदद कर सकती है. मेनोपॉज के कारण कई महिलाओं को आलस और लो एनर्जी महसूस होती है. इस समस्‍या से छुटकारा पाने के लिए नियमित एक्‍सरसाइज की जा सकती है.

डाइट पर करें फोकस

कई महिलाओं को मेनोपॉज में मूड स्‍वींग्‍स की समस्‍या हो सकती है. मूड स्‍वींग्‍स होने पर महिलाएं इमोशनल ईटिंग शुरू कर देती हैं. इमोशनल ईटिंग से वेट बढ़ सकता है. इसलिए मेनोपॉज के दौरान हेल्‍दी डाइट लेना फायदेमंद हो सकता है. डाइट में पर्याप्‍त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन और फैट को शामिल करें. भरपूर मात्रा में फल, सब्जियां, साबुत अनाज और नट्स का सेवन करें.

पॉजिटिव एटीट्यूड रखें

मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है इसलिए हमेशा बीमार या थका हुआ महसूस न करें. मेनोपॉज को पॉजिटिविटी के साथ अपनाएं.

मेनोपॉज हर महिला की जिंदगी का हिस्‍सा है जिसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनाना चाहिए. मेनोपॉज में चीजों का ध्‍यान रखा जाए तो इससे आसानी से डील किया जा सकता है.

