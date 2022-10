हाइलाइट्स बेहतर होगा कि अकेले रहने के लिए आप ग्राउंड फ्लोर पर कमरे लें. सेफ्टी के लिए कभी भी अपने कमरे का नंबर लोगों के सामने ना बोलें.

Tips for women Staying Alone In Hotel: कई महिलाएं हैं जो दफ्तर के काम से देश दुनिया ट्रैवल करती हैं. जबकि कई महिलाएं सोलो ट्रैवल एन्‍जॉय करती हैं. ऐसा करना एडवेंचर से भर होता है. लेकिन कई महिलाओं को होटल के कमरे में अकेले रहने में घबराहट होती है. अपनी सेफ्टी को लेकर वे काफी सतर्क रहती हैं और इस वजह से रात में होटल के कमरे के अंदर रहते हुए भी उन्‍हें नींद नहीं आती.

ऐसे में अपनी सुरक्षा के मद्देनजर आप कुछ टिप्‍स को फॉलो कर खुद का होटल में सुरक्षित रख सकती हैं और स्‍ट्रेस फ्री महसूस कर सकती हैं. आइए जानते हैं कैसे.

होटल में महिलाएं किस तरह खुद को रखें सुरक्षित

बुकिंग के वक्‍त जेंडर ना बताएं

जब भी आप ऑनलाइन बुकिंग करें तो पहले से अपना जेंडर ना बताएं. इसके लिए बेहतर होगा कि आप अपना नाम लिखने की बजाय अपना सेकेंड या थर्ड नेम यानी कि टाइटल लिखें.

ग्राउंड फ्लोर पर रहें

बेहतर होगा कि अकेले रहने के लिए आप ग्राउंड फ्लोर पर कमरे लें. ऐसा करने से आप आसानी से रिसेप्‍शन तक जा सकेंगी और किसी तरह की समस्‍या हो तो मदद ले सकेंगी. इसके अलावा, भूकंप आदि होने पर आसानी से बाहर निकल पाएंगी.

रूम नंबर ना बताएं

कभी भी अपने रूम नंबर को लोगों के सामने ना बोलें. अगर किसी बुरे इंटेशन वाले इंसान ने आपके रूम नंबर की जानकारी ले ली तो आप परेशानी में पड़ सकती हैं.

सामान का रखें ख्‍याल

जब तक सामान होटल रूम में चेक इन ना हो जाए तब तक आप अपने सामान को साथ में रखें. हमेशा इन्‍हें अपने पैर के सामने ही रखें. वरना ये चोरी हो सकता है या सामान छूट सकता है.

कॉन्‍टैक्‍ट नंबर रखें टेबल पर

रूम में एक नोटबुक पर कुछ कॉन्‍टैक्‍ट नंबर जरूर लिखकर रखें. एमरजेंसी में आप इन नंबर पर कॉल कर सकती हैं. मसलन, अगर आपका फोन चोरी हो जाए तो आपके पास लोगों का नंबर होगा जिनसे आप मदद ले सकती हैं .

रूम की करें जांच

जब भी आप रूम में जाएं तो पहले अच्‍छी तरह से रूम की जांच कर लें, कहीं कैमरा आदि तो नहीं लगा है. इसके अलावा, यह भी देख लें कि सभी दरवाजे और खिड़कियां लॉक हैं या नहीं.

अंजान लोगों के लिए दरवाजा ना खोलें

अगर कोई अंजान इंसान दरवाजा नॉक करे तो कभी भी दरवाजा ना खोलें. आप रिसेप्‍शन पर जानकारी दें और उन्‍हें हिदायत दें कि किसी को भी रूम तक बिना पूछे ना भेजें.

