शादी के बाद छूट जाए पुरानी यारी-दोस्ती, तो इस तरह करें री-कनेक्ट, जानें 5 बेहतरीन तरीके

हाइलाइट्स आप पुराने दोस्‍तों को सोशल मीडिया पर ढूंढ सकते हैं. याद रखें कि दोस्‍ती में पहला कदम आप खुद बढ़ाएं.

Tips To Reconnect With An Old Friends: उम्र बढ़ने के साथ जिम्‍मेदारियां बढ़ती जाती हैं और प्रायोरिटीज भी बदल जाती हैं. दूसरों की जिम्‍मेदारियों को निभाते निभाते अक्‍सर महिलाएं खुद की जरूरतों को नजरअंदाज कर देती हैं और अपने फ्रेंड सर्कल से भी दूर हो जाती हैं. महिलाओं के लिए अच्‍छी बात ये है कि उनकी समस्‍याओं और मजबूरी को सभी समझते हैं. ऐसे में अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें तो पुराने दोस्‍त फिर से आपसे कनेक्‍ट हो सकते हैं. अगर आपने भी अपने दोस्‍तों को सालों से नहीं देखा या नहीं मिले हैं तो कुछ आसान तरीकों से उनसे री-कनेक्‍ट हो सकते हैं.

पुराने दोस्‍तों से इस तरह हो सकते हैं री-कनेक्‍ट

सोशल मीडिया को बनाएं सहारा- आज के दिन अधिकतर लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं. ऐसे में आप पुराने दोस्‍तों को सोशल मीडिया पर ढूंड सकते हैं और उनसे बातचीत शुरू कर सकते हैं.

टेक्‍स्‍ट करें- दोस्‍तों को अगर आप मैसेज करने में झिझक रही हैं तो ऐसा ना करें. आप उनका नंबर अरेंज करें और उन्‍हें टेक्‍स्ट करें.

इसे भी पढ़ें : इन 3 आदतों को छोड़ दें महिलाएं, तो हर महीने कर सकती है हजारों रुपये की बचत

म्‍यूचुअल दोस्‍तों के साथ मिलें- हो सकता है कि आपके पुराने दोस्‍तों का पता ना चले, लेकिन आप हार मानने की बजाय अपने म्‍यूचुअल दोस्‍तों के साथ मेल जोल शुरू करें. मुलाकात के दौरान आप अपने दोस्‍तों की जानकारी ले सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: आपको भी हर वक्‍त शिकायत करने की हो गई है आदत? ये 6 तरीके आएंगे काम

पहले आप बढ़ाएं हाथ- अगर किसी बात को लेकर आपस में मनमुटाव हुआ हो तो दोस्‍तों का इंतजार करने से अच्‍छा है कि आप खुद हाथ आगे बढ़ाएं और विचार में भेद और कंफ्यूजन को दूर करें.

यादों को करें शेयर- आप पुराने दोस्‍तों के साथ पुरानी फोटोज शेयर करें और कुछ अच्‍छी यादों की चर्चा करें. पुरानी यादें दवा की तरह काम करेंगी जो आपके बीच की दूरियों को आसानी से हील करेंगी.

Tags: Lifestyle, Relationship, Women