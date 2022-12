नए साल में इन चीजों को लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं महिलाएं, हमेशा रहेंगी हेल्दी एंड हैप्पी

हाइलाइट्स न्यू ईयर में आप डांस को अपने डेली रूटीन में शामिल करके आप फिट रह सकती हैं. आप आउटडोर फिजिकल एक्टिविटीज करके दिन की अच्छी शुरूआत कर सकती हैं.

Fitness Trends For Women in New Year: कुछ ही दिनों में दुनिया भर में नए साल का जश्न मनाया जाएगा. वहीं न्यू ईयर को लेकर कई लोग एक्साइटेड भी नजर आ रहे हैं. ऐसे में ज्यादातर लोग नए साल पर पुरानी आदतों को छोड़कर कुछ नई और अच्छी हैबिट अपनाने पर विचार कर रहे हैं. नए साल से पहले ज्यादातर लोग बेस्ट फिटनेस टिप्स की तलाश में रहते हैं. इसलिए हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं कुछ अमेजिंग फिटनेस टिप्स, जिसे फॉलो करके आप नए साल की फ्रेश और एक्टिव शुरूआत कर सकती हैं.

ऑनलाइन एक्सरसाइज

कोरोना का डर एक बार सबको फिर से सताने लगा है. ऐसे में खुद को फिट एंड फाइन रखना बहुत जरूरी है. इसलिए भीड़ में जाये बिना आप वर्चुअल एक्सरसाइज क्लासेस लेने का सिलसिला शुरू कर सकती हैं. एक्सरसाइज का ये ट्रेंड फॉलो करके आप जिम गए बिना भी फिट रह सकती हैं.

फंक्शनल फिटनेस ट्राई करें

रोज सुबह फंक्शनल फिटनेस एक्सरसाइज ट्राई करके आप दिन की एनर्जेटिक शुरूआत कर सकती हैं. इन एक्सरसाइज को करने के लिए आप घर पर रहते हुए योगा या फिटनेस एक्सपर्ट के ऑनलाइन वीडिओ देख सकती हैं और बिना कुछ खर्च किये फिटनेस ट्रेनिंग ले सकती हैं.

घर पर जिम करें

आजकल के बिजी शेड्यूल में ज्यादातर लोगों को जिम जाने का समय नहीं मिल पाता है. जिसके चलते लोग फिटनेस को अवॉयड कर देते हैं. ऐसे में नए साल पर घर में जिम सेटअप करके आप अपनी हेल्थ को बेस्ट गिफ्ट दे सकती हैं. इससे आप कम टाइम में डेली वर्कआउट कर सकेंगी.

फिटनेस एक्टिविटी करें

अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पसंद करती हैं. तो ऐसे में नए साल पर आप मॉर्निंग वॉक, आउटडोर एक्सरसाइज, साइकलिंग और गेम्स खेलने जैसी फिजिकल एक्टिविटीज करके फिट रहने के साथ-साथ दिन की भी बेस्ट शुरूआत कर सकती हैं.

डांस प्रैक्टिस करें

अगर आप डांस करने की शौकीन हैं, तो नए साल में डांस को अपने डेली रूटीन में शामिल करके फिट रह सकती हैं. बता दें कि डांस का ये फिटनेस ट्रेंड आपका हेल्थ सीक्रेंट बन सकता है. ऐसे में भांगड़ा, जुम्बा, हिप हॉप और क्लासिकल डांस करके आप फिटनेस के साथ अपनी हॉबी भी निखार सकती हैं

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

