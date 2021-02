विश्व कैंसर दिवस 2021 (World Cancer Day 2021), 4 फरवरी को मनाया जा रहा है. अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण (यूआईसीसी) एक वैश्विक पहल है ताकि लोगों को जानलेवा बीमारी कैंसर के प्रति जागरूक किया जा सके. डब्ल्यूएचओ (विश्व स्वास्थ्य संगठन) के अनुसार, कैंसर से छह में से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है. पूरे विश्व में होने वाली मौतों के लिए कैंसर दूसरे नंबर पर जिम्मेदार है. इस साल कैंसर दिवस की थीम है 'I am and I will'. कन्सर कई प्रकार के होते हैं. इनमें से ये 5 प्रकार के कैंसर भारतीय महिलाओं में पाए जाते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में..इस प्रकार का कैंसर भारत में महिलाओं में काफी आम है और देश की प्रत्येक 29 महिलाओं में से एक को संक्रमित करता है. ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरी इलाकों में यह कैंसर काफी आम है.स्तन कैंसर की फैमिली हिस्ट्री: अगर आपके परिवार में किसी को पहले भी स्तन कैंसर रहा हो.अगर आप लंबे समय से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं.अगर कोई असामान्य गांठ ही, गांठ के आकार में परिवर्तन या दर्द होता है तो तुरंत एक डॉक्टर से परामर्श करें.मैमोग्राफी की जाती है जो छोटे घावों का पता लगा सके.एमआरआई से ब्रेस्ट कैंसर के स्टेज का पता लगाया जाता है.यह भारतीय महिलाओं में 22.86 प्रतिशत मामलों में दूसरा सबसे आम कैंसर है.शहरी महिलाओं की तुलना में इस तरह का कैंसर ज्यादातर ग्रामीण महिलाओं में पाया जाता है. सर्वाइकल कैंसर ज्यादातर मानव पैपीलोमा वायरस या एचपीवी के कारण होता है.बहुत कम उम्र में संभोग करना (16 वर्ष से कम).एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर का होना.धूम्रपान करना.मानव पेपिलोमावायरस संक्रमण (एचपीवी).इम्यूनोसप्रेशन.असामान्य रक्तस्राव, संभोग के बाद रक्तस्राव और योनि स्राव जैसे लक्षण.· एसिटिक एसिड (VIA) का निरीक्षण· आयोडीन (VILI) की जांच· एचपीवी-डीएनए परीक्षण· कोलपोस्कोपी के तहत बढ़े हुए VI! की जांचयूट्रस के कैंसर को एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के रूप में भी जाना जाता है, यह गर्भाशय में शुरू होता है जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है.एस्ट्रोजन पर निर्भर कैंसरपॉलिसिस्टिक अंडाशयपीरियड्स की शुरुआत और देर से रजोनिवृत्ति (50 वर्ष की आयु के बाद)कैंसर गर्भाशय स्तन, अंडाशय और कोलन की फैमिली हिस्ट्रीमोटापा, उच्च रक्तचाप और मधुमेहमासिक धर्म चक्र में कोई भी अनियमितता, रक्तस्राव, रजोनिवृत्ति के बाद के रक्तस्राव और अनहेल्दी योनि स्राव के दौरान सेक्सुअल कांटेक्ट.· एंडोमेट्रियल मोटाई या अनियमितता को जानने के लिए ट्रांसवेजिनल सोनोग्राफी (टीवीएस).· MRI पेल्विस को ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए किया जाता है.इसके तहत 15 से 20 फीसदी जननांग कैंसर आते हैं.पेट दर्द, अपच, पीठदर्द इस कैंसर के लक्षण हो सकते हैं.इसका कोई रिस्क फैक्टर नहीं है और जब तक यह पता चलता है कि यह कैंसर पहले से ही अपने पहले चरण में पहुंच चुका होता है.CA125 जैसा रक्त परीक्षण जो डिम्बग्रंथि के कैंसर में पाया जाता है.कैंसर के फैलाव को जानने के लिए सीटी स्कैन / एमआरआई.यह कोलन से शुरू होता है और फिर वहां से यह मलाशय (rectum) में फैलता है जिससे कोलोरेक्टल कैंसर होता है. ज्यादातर उन महिलाओं में पाए जाते हैं जो 50 साल या उससे अधिक उम्र की हैं.पुराना कब्जकोलोरेक्टल कैंसर की फैमिली हिस्ट्री.धूम्रपान करना.वसा युक्त आहार.क्रोहन रोग.गैर-अवशिष्ट आहार.मल डीएनए परीक्षणसीटी स्कैन.मल में खून आना. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारी पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबधित विशेषज्ञ से संपर्क करें)