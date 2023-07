हाइलाइट्स 12 जुलाई को हर साल दुनियाभर में वर्ल्‍ड पेपर बैग डे मनाया जाता है. इस पर्यावरण फ्रेंडली बैग के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए शुरू किया गया.

World Paper Bag Day 2023 History Theme Significance: दुनियाभर में प्‍लाटिक की जगह पेपर बैग के इस्‍तेमाल को बढा़वा देने के लिए हर साल आज के दिन यानी कि 12 जुलाई को वर्ल्‍ड पेपर बैग डे सेलिब्रेट किया जाता है. दरअसल, पेपर बैग के इस्‍तेमाल से हम अपने पर्यावरण को दूषित होने से तो बचा ही सकते हैं, इसे बड़ी ही आसानी से रियूज और रीसायकल भी कर सकते हैं. अगर हर इंसान प्‍लास्टिक की बजाय पेपर बैग का इस्‍तेमाल करना शुरू कर दें तो पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्‍या हम बड़ी आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है. यहां हम बता रहे हैं कि आखिर इस दिन की शुरुआत कैसे हुई और इसका महत्‍व क्‍या है.

पेपर बैग डे का है इतिहास

साल 1852 में सबसे पहले अमेरिका के फ्रांसिस वोले नाम के वैज्ञानिक ने पहली बार पेपर बैग बनाने वाली मशीन का आविष्‍कार किया था. इसके बाद साल 1871 में एक खास तरह के पेपर बैग, जिसका बॉटम चपटा होता था, इसे बनाने वाली मशीन का आविष्‍कार मार्गरेट ई नाइट ने किया.

यह पेपर बैक सामान ढोने के लिए काफी मददकार साबित हुआ और किराना का सामान कैरी करने के लिए यह काफी प्रचलित हुआ. इस तरह इसका इस्‍तेमाल बड़ी मात्रा में किया जाने लगा. बाद में इस पेपर बैग के डिजाइन को और भी इंप्रूव किया गया. इसी प्रगति में साल 1883 में चार्ल्‍स स्टिलवेल और 1912 में वाल्टर ड्यूबनेर ने बेहतरीन डिजाइन वाले पेपर बैग का निर्माण किया.

साल 1999 में, सैन फ्रांसिस्को ने किराने की दुकानों और फार्मेसियों में प्लास्टिक बैग के उपयोग पर दुनिया में पहली बार प्रतिबंध लगा दिया और इस तरह यह शहर प्लास्टिक बैग के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाला दुनिया का पहला स्थान बन गया.

पेपर बैग डे का क्‍या है महत्व

पेपर बैग डे मनाने के पीछे बड़ा मकसद यह रहा कि इस दिन की मदद से लोगों में प्लास्टिक बैग की बजाय पेपर बैग का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के लिए जागरुक किया जा सके. दरअसल, प्‍लास्टिक के अधिक इस्‍तेमाल की वजह से पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है और इसकी वजह से प्रदूषण भी काफी बढ़ रहा है. प्रदूषण की वजह से गंभीर बीमारियां जन्‍म ले रही हैं. इस तरह पेपर बैग का इस्‍तेमाल कर आप ऐसी कई समस्‍याओं को दूर रख सकते हैं.

क्‍या है इस साल की थीम

हर साल की तरह इस साल भी पेपर बैग डे की थीम रखी गई है. इस बार की थीम है कि अगर आप शानदार हैं तो प्‍लास्टिक की बजाय पेपर बैग का इस्‍तेमाल करें. “If You’re ‘Fantastic’, Do Something ‘Dramatic’ To Cut The ‘Plastic’, Use ‘Paper Bags’.” . (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

