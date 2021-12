Yoga Session: लैपटॉप के आगे देर तक करते हैं काम? इन योगाभ्यासों को करने की डाल लें आदत, रहेंगे हेल्दी

Yoga Session With Savita Yadav: आज कल के खराब लाइफस्टाइल की वजह से शरीर कई तरह की बीमारियों का घर बन गया है. ऐसे में अगर आप बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप छोटे-छोटे योगाभ्यास कर सकते हैं. आपको बता दें कि किसी भी बड़े योगासन को करने से पहले सूक्ष्म अभ्यासों को करना बहुत जरूरी है. आज योग प्रशिक्षिका सविता यादव (Savita Yadav) ने न्यूज़18 के लाइव योगा सेशन (Yoga Session) में कुछ आसनों के जरिए खुद की सेहत का ख्याल रखना सिखाया. पूरे शरीर को स्वस्थ (Overall health of body) रखने के लिए रोज योगाभ्यास करना चाहिए. साथ ही उनसे जुड़े नियम और परहेज जानना भी बहुत जरूरी है. रोज योग (Yoga) करने से सेहत (Health) को फायदा मिलता है.

आइए, जानते हैं कि शरीर को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए योग प्रशिक्षिका सविता यादव से जानिए कि आप किन छोटे-छोटे अभ्यासों को कर सकते हैं. सबसे पहले योगा मैट पर बैठ जाएं और अपने पैरों को सामने की ओर फैला कर सीधा कर लें. अपनी कमर को सीधी रखें. इसके बाद अपने हाथों को अपनी जांघों पर रख लें. अब अपने पैरों के पंजे और पैर की उंगलियों को पहले श्वास लेते हुए शरीर की तरफ मोड़ें, फिर सांस छोड़ते हुए इन्हें दूसरी ओर झुकाएं. अब अपने पंजों को दाएं और बाएं मोड़ें. दरअसल, जिन लोगों को चलने की वजह से पैरों, एड़ियों और पंजों में दर्द की शिकायत रहती है, उन्हें ये अभ्यास करने से बहुत आराम मिलता है.

अगर आप ज्यादा देर सीधे नहीं बैठ पाते तो इस अभ्यास को करते समय पीछे की ओर जमीन पर हाथ टिका सकते हैं. कुछ देर ऐसा करने के बाद आप पैरों को अपनी जगह पर रखे हुए ही क्लॉक वाइज घुमाएं. इसके बाद करें कपालभाति (Kapalbhati).

इसके बाद तितली आसन (Titli Asana) करें. इसके बाद हाथों से पीछे की तरफ सपोर्ट लेते हुए अपने पंजों को हिप्स के पास लाएं. इस अवस्था में आपके घुटने मुड़े हुए होंगे. अब अपने पैरों को इसी अवस्था दाएं और बाएं घुमाएं. अगर आप ज्यादा देर तक लैपटॉप के आगे काम करते हैं तो कुछ सूक्ष्म अभ्यासों को कर सकते हैं. देखें, योग प्रशिक्षिका सविता यादव का लाइव सेशन

ध्यान रहे कि योगाभ्यास अपनी क्षमता अनुसार ही करना है. इस दौरान श्वास-प्रश्वास और व्यायाम से जुड़े विशेष नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है. इसी के साथ सही मात्रा में सही पोषण लेना भी आवश्यक है. आप सूक्ष्म व्यायाम के जरिए ही आसानी से अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं. साथ ही बड़े आसनों के लिए अपने शरीर को तैयार भी कर सकते हैं.

