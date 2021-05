डल हो गई है स्किन तो इस तरह करें आलू का इस्तेमाल, बस करना होगा ये काम

आलू (Potato) का प्रयोग हम खाने का स्‍वाद बढ़ाने के लिए तो करते ही हैं, चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि हम आलू का प्रयोग स्किन केयर (Skincare) के लिए कैसे कर सकते हैं. How To Use Potato Face Pack : अगर आपकी स्किन (Skin) डल हो गई है और आप इसे दुबारा से ब्राइट और स्‍पॉटलेस (Spotless) बनाना चाहते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है. यह काम आप मिनटों में वो भी बिना किसी एक्‍ट्रा खर्च के कर सकते हैं. जी हां, अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह मेहनत वाला काम होगा तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है. चेहरे पर रौनक लाने के लिए आपको बस अपनी सब्‍जी की टोकरी से आलू (Potato) को निकालना होगा. जी हां, आप आलू की मदद से अपने चेहरे की खूबसूरती को निखार सकते हैं. इसे आप अपनी स्किन की जरूरत को देखते हुए कई तरीके से प्रयोग कर सकते है. तो आइए जानते हैं कि इस घरेलू नुस्‍खे (Home Remedies) के लिए हमें क्‍या करना होगा.



1.एजिंग और टैनिंग हो तो उबले आलू का इस तरह करें प्रयोग



अगर आपके चेहरे पर एजिंग जल्‍दी आ गई हैं और टैनिंग की समस्‍या भी है तो आप उबले आलू का फेस पैक लगाकर इससे निजात पा सकते हैं. इसके लिए आपको एक उबले आलू का छीलकर उसमें एक चम्मच शहद और एक चम्मच मलाई डालकर मिक्स करना होगा. इसके बाद इस फेस पैक को साफ चेहरे पर अप्‍लाई करना होगा. आप से करीब 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं और इसके बाद इसे धो दें. इस पैक को कम से कम सप्ताह में दो दिन लगाएं.



2.ऑयली स्किन के लिए आलू और बेसन का पैक



अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप उबला एक आलू लें इसमें एक चम्‍मच बेसन, शहद और मलाई को मिक्स कर लें और इसे चेहरे पर अप्‍लाई करें. 15 मिनट रखें और इसके बाद धो दें.



3.मुहासे हों तो ऐसे करें उपयोग



अगर आपके चेहरे पर मुंहासे की समस्या है तो आप उबले आलू को अच्छी तरह से मैश करें और उसमें एक चम्‍मच शहद मिलाकर इसे चेहरे और गरदन पर अप्‍लाई करें. इस पैक को आप सप्ताह में दो बार लगाएं.



4. दाग धब्बे हों तो ऐसे करें उपयोग



चेहरे के दाग धब्बों को हटाने के लिए आलू और हल्‍दी के फेसपैक का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए आधे आलू को कद्दूकस कर इसमें चुटकीभर हल्‍दी मिलाएं. अब इस पैक को गर्दन से लेकर चेहरे तक लगाएं. इसे आप आधे घंटे तक लगाकर रखें और इसके बाद चेहरा सामान्य पानी से साफ कर लें. इस पैक के रोजाना इस्तेमाल से चेहरे का रंग साफ होगा.



5.डार्क सर्कल दूर करने के लिए ऐसे करें उपयोग



अगर आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं तो आप कच्चे आलू का गोल गोल स्लाइस काटें और अपनी आंखों के उपर रखें. आप इसके लिए आलू को कद्दूकस कर इसका रस निकाल सकते हैं और रूई की मदद से आंखों के आसपास लगा सकते हैं. डार्क सर्कल कुछ ही दिनों में कम होने लगेगा और आंखों के आसपास की सूजन भी कम होती जाएगी. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)