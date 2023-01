सामाजिक आंदोलन आम जनता को जन राजनीति में भागीदार बनाने वाला बड़ा वाहन

… यह समझना भी शायद जरूरी है कि सामाजिक आंदोलन कैसे पैदा होते हैं? कैसे सफल होते हैं? कैसे बड़ी संख्या में लोग इनसे जुड़ते जाते हैं? कौन से कारण भीड़ को एकजुट करते हैं और एक दिशा देते हैं? वे कौन से तत्त्व हैं जो लोगों को संघर्ष के लिए उत्तेजित करते हैं? इन आन्दोलनों की प्रवृत्ति और दिशा कैसे तय होती है? क्या सभी आंदोलन स्वयं स्फूर्त होते हैं या इनका कोई निश्चित सिद्धान्त और नियम है? या इनके पीछे कुछ ताकतें होती हैं, जिनका अपना हित होता है. इन सब सवालों का जवाब आंदोलनों के मनोविज्ञान में छुपा है.

सभी आंदोलनों में कुछ सामूहिक साझा हित होते हैं. ये हित राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक हो सकते हैं. पिछले कुछ दशकों में दुनिया के मनोवैज्ञानिकों ने पिछली सदी के आंदोलनों का अध्ययन कर इस सवाल पर अपने शोध प्रस्तुत किए कि ये आंदोलन क्यों हुए. उन्होंने इसके कई सिद्धान्त दिए. ये सिद्धान्त किसी आंदोलन के पैदा होने की सम्भावनाओं, उनके सफल या विफल होने के कारणों की विस्तार से व्याख्या करते हैं. यह माना जाता है कि बड़े सामाजिक आन्दोलन बहुत ही सुगठित एवं संगठित प्रयास नहीं होते. लोगों की भीड़ और बड़े समूह किसी एक निश्चित लक्ष्य के लिए जो राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक या आर्थिक होता है, के लिए एकजुट होते हैं और बदलाव लाने के लिए मौजूदा सत्ता और सरकार पर दबाव बनाते हैं. एक तरह से यह सामूहिक कार्रवाई होती है, जिसमें लोग और संगठन या दोनों जुड़े हो सकते हैं.

ज्यादातर सामाजिक आंदोलनों का उद्देश्य प्रायः सामाजिक बदलाव लाना होता है. ये किसी कुरीति या सामाजिक बुराई के खिलाफ हो सकता है या अपना हक पाने के लिए हो सकता है. देश के कई राज्यों में महिलाओं ने शराब ठेकों के खिलाफ ऐसे आंदोलन खड़े किए हैं, जो एक जगह से शुरू होकर तेजी से पूरे राज्य में और फिर अन्य राज्यों में फैले. हालांकि कई विद्वान सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों को भी राजनीति से जोड़कर देखते हैं. उनका कहना है कि अक्सर बड़े आंदोलनों से नई राजनीतिक पार्टियां जन्म लेती हैं. ये आंदोलन एक तरह से नई राजनीति के लिए एजेंडा सेटिंग का काम भी करते हैं. अतीत में ऐसे कई उदाहरण हैं.

स्वतंत्रता आंदोलन से भारत में कांग्रेस जैसी पार्टी का उदय हुआ. सत्तर के दशक में बिहार और जेपी आंदोलन से जनता पार्टी अस्तित्व में आई. मन्दिर आंदोलन और भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन ही था जिससे भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूत हुई और दो सीटों से बढ़कर केन्द्र की सत्ता और बाद में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से जो दौर शुरू हुआ, मजबूत सत्ता तक पहुंचने का रहा. मंदिर आंदोलन ने जो चिंगारी दी उससे पार्टी के दीये (जनसंघ के कार्यकाल में यही चुनाव चिह्न था) में जली ज्वाला की धधक आज भी फलफूल रही है.

2013-14 में लोकपाल के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए अन्ना आन्दोलन से आम आदमी पार्टी तेजी से उभरकर दिल्ली-पंजाब में सत्ता में आई. और अब उसकी कोशिश अन्य राज्यों में सत्ता में आने की है. इसी तरह दलित आन्दोलनों से बसपा मज़बूत हुई. दक्षिण में दलित आन्दोलन और सत्ता का अलग इतिहास है. आज देश में जितने भी बड़े क्षेत्रीय दल हैं, उनका जन्म और उभार किसी न किसी बड़े आन्दोलन से हुआ है, या वे बड़े आन्दोलन से जन्मी किसी पार्टी से टूट कर ही बने हैं.

कुछ आधुनिक पश्चिमी विचारकों का मानना है कि आन्दोलनों के पीछे सिर्फ धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण ही नहीं होते. शिक्षा का प्रसार और अधिकारों के प्रति जागरूकता ही आन्दोलनों को जन्म देती है. पश्चिमी देशों में बहुत से आन्दोलन इसी वजह से सम्भव हुए. आधुनिक पश्चिमी समाज ने अभिव्यक्ति की आजादी, शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता पर जोर दिया. इसके लिए बहुत से आन्दोलन भी हुए तथा सभी ने सामाजिक सुधारों में अपनी भूमिका निभाई. दुनिया में ज़्यादातर सामाजिक आन्दोलन पिछले सौ साल में ही खड़े हुए हैं. शिक्षा और अधिकारों के प्रति सजगता इसका एक बड़ा कारण रही है. इनमें बड़ी संख्या में वे आन्दोलन हैं जो लोकतन्त्र बहाली के लिए विभिन्न देशों में हुए हैं.

मनोविज्ञानी मारियो डियानी ने 1992 में अपनी किताब ‘सामाजिक आन्दोलन की धारणा’ (The Concept Of Social Movement) में बताया कि सभी आन्दोलनों की व्याख्या में तीन पैमाने समान हैं. ये हैं एक-एक कर लोगों का जुड़ना और समूह बन जाना, कोई राजनीतिक या सांस्कृतिक टकराव तथा समूह की एक पहचान (जैसे आन्दोलन का नाम).

चार्ल्स टिली ने अपनी किताब सोशल मूवमेंट्स, 1768-2004 (Social Movements, 1768-2004) में एक रोचक व्याख्या दी कि सामाजिक आन्दोलन आम जनता को जन राजनीति में भागीदार बनाने वाला बड़ा वाहन है. (social movements are a major vehicle for ordinary people’s participation in public politics.)

चार्ल्स टिली, आन्दोलन के लिए जरूरी तीन तत्त्वों की व्याख्या करते हैं. इनमें सबसे पहला है प्रचार. इसमें सम्बन्धित शासन अधिकारियों को लक्ष्य बनाते हुए भीड़ और संगठन अपनी बात बार-बार कहते हैं. दूसरा है प्रदर्शनों की घोषणा. इसके तहत लगातार किए जाने वाले प्रदर्शनों की तारीख के साथ सूची बनाकर पहले ही घोषणा की जाती है कि कब, कहां- कहां आन्दोलन किए जाएंगे. इसके लिए पहले सार्वजनिक बैठकें की जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और वे इससे जुड़ें. तीसरा तत्त्व एक नहीं बल्कि चार घटकों का समूह है. इसे अंग्रेज़ी में डब्ल्यूयूएनसी (WUNC) कहा जाता है. यहां ‘डब्ल्यू’ वर्थीनेस यानी उपयोगिता के लिए, ‘यू’ यूनिटी यानी एकता, ‘एन’ नम्बर यानी संख्या और ‘सी’ कमिटमेंट्स यानी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

सामाजिक आन्दोलनों को मनोविज्ञानियों और समाजविज्ञानियों ने अपने नजरिये से देखा है और इन्हें लेकर कई सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं. आन्दोलनों और भीड़ के व्यवहार को समझने के लिए इन सिद्धान्तों पर एक नज़र डालते हैं और समझते हैं कि भारत में हुए विभिन्न आन्दोलनों में कौन से सिद्धान्त काम कर रहे थे.

1. सामूहिक व्यवहार और सामूहिक कार्रवाई का सिद्धान्त (Collective Behavior and Collective Action Theories)

जब कोई समूह स्वयं स्फूर्त तरीके से समाज के तय नियमों से अलग प्रतिक्रिया देता है तो इसे समूह का व्यवहार या सामूहिक कार्रवाई कहा जाता है. सिर्फ इन्सानों ही नहीं झुंड में रहने वाले पशुओं, पक्षियों, मछलियों और चींटियों के समूह में भी विशेष परिस्थितियों में ऐसा स्वयं स्फूर्त व्यवहार दिखता है. ब्रिटेनिका एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार, सामूहिक कार्रवाई उसे कहा जाता है जब लोगों की एक खास संख्या एक साझे लक्ष्य के लिए मिलकर काम करती है. ऐसा तभी होता है जब इन सभी लोगों का कोई हित साझा होता है.

अमेरिकी समाजविज्ञानी एवं अर्थशास्त्री फ्रेंकलिन हेनरी गिडिंग्स ने 1908 में सामूहिक व्यवहार शब्द का पहली बार उल्लेख किया था. 1957 में राल्फ एच. टर्नर और लेविस एम. किलियन द्वारा लिखी गई किताब ‘कलेक्टिव विहेवियर’ में इसे समाजशास्त्र के सिद्धान्त के रूप में विजुअल साक्ष्यों के साथ परिभाषित किया गया था. इस सिद्धान्त के तहत समूह को चार हिस्सों में बांटा गया. इनमें भीड़ का व्यवहार, जनता का व्यवहार, बड़े पैमाने पर जुटे समूह का व्यवहार और सामाजिक आन्दोलन के समय व्यवहार.

2. सापेक्ष हानि का सिद्धान्त (Relative Deprivation Theory)

जब संसाधनों की कमी से लोगों के खान-पान, जीवनशैली, गतिविधियों और आराम में खलल पड़ता है तो इसके खिलाफ एकजुट होते हैं. ऐसे में देखा जाता है कि वे समुदाय जो इन लोगों से जुड़े होते हैं वे भी इनके समर्थन में आ जाते हैं. ब्रिटेन के समाजशास्त्री वाल्टर रंसीमैन सापेक्ष हानि को सिद्धान्त को चार चरणों में बांट कर देखते हैं-

1. व्यक्ति ‘अ’ के पास कोई वस्तु ‘क’ नहीं है.

2. व्यक्ति ‘अ’ ऐसे अन्य लोगों को जानता है जिनके पास ‘क’ है.

3. व्यक्ति ‘अ’ चाहता है कि उसके पास भी ‘क’ होना चाहिए.

4. व्यक्ति ‘अ’ को लगने लगता है कि ‘क’ हासिल करना ही उसका मकसद है.

1960 के दशक में अमरीका में हुए नागरिक अधिकार आन्दोलन (Civil Rights Movement) में यह सिद्धान्त चर्चा में आया था. अमरीका का अश्वेत वर्ग, जो संसाधनों और विकास के लाभों से वंचित था वह आन्दोलित हुआ था. दूसरे विश्व युद्ध के समय अमरीकी समाजशास्त्री रोबर्ट किंग मार्टन का अमेरिकी सैनिकों पर किया गया अध्ययन भी यह संकेत देता है कि तब मिलिट्री पुलिस के सैनिक कम सन्तुष्ट थे और उनमें असन्तोष का भाव था. मार्टन को उनके तनाव के सिद्धान्त के लिए ज़्यादा जाना जाता है. इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह किसी व्यक्ति पर कुछ निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के लिए समाज का दबाव होता है. यह तनाव ही कई बार व्यक्ति को समाज के नियम तोड़ने और अपराध करने के लिए बाध्य कर देता है.

3. मार्क्स का सिद्धान्त (Marxist Theory or Mass Society Theory)

इसे मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धान्त भी कहा जाता है. समाज का कोई वर्ग कैसे संघर्ष पर उतारू हो जाता है, मार्क्स ने इसके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण बताये थे. इसके अनुसार, समाज का एक छोटा सम्भ्रान्त वर्ग एक बड़े वर्ग की जीने की शर्तों को तय करता है. इसके लिए कभी प्रोत्साहन तो कभी जोड़-तोड़ का सहारा लिया जाता है. धर्म और संस्कृति के नाम पर भी समाज में एक नेतृत्व होता है जो एक बड़े वर्ग को भ्रमित करता है. फ्रेंच दार्शनिक लुइस पियरे अल्थुसर ने मार्क्स सिद्धान्त को वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त का नाम दिया था. मार्क्स ने 1844 में कुछ नोट्स (Economic and Philosophical Manuscripts) लिखे थे, इन्हीं से मार्क्स के सिद्धान्त को लिया जाता है.

वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त के अनुसार, समाज हमेशा दो वर्गों शोषक और शोषित में विभाजित रहता है. सम्पन्न वर्ग हमेशा उत्पादन के साधनों पर अपना कब्जा बनाये रखने की कोशिश करता है और एक वर्ग को लगातार वंचित बनाकर रखा जाता है. जब शोषित वर्ग इस सच को जान जाता है तो वर्ग संघर्ष की ज़मीन तैयार हो जाती है.

रूस की बोल्शेविक क्रान्ति मार्क्स के इसी सिद्धान्त से उत्पन्न आन्दोलन की परिणिति थी. यहीं से मार्क्सवाद दुनिया के कई देशों में फैला.

4. मूल्यवर्धन सिद्धान्त (Value-Added Theory or Structural Strain Theory)

अमेरिकी समाजविज्ञानी नील जोसफ स्मेल्सेर ने सामाजिक आन्दोलनों की वजहों में मूल्यर्धन के सिद्धान्त प्रतिपादित किया था. उन्होंने दर्शाया कि अगर तेज गति से सामाजिक बदलाव होते हैं तो उनके साइड इफेक्ट के रूप में सामाजिक आन्दोलन सामने आते हैं. स्मेल्सेर की 1962 में आई ‘थ्योरी ऑफ़ कलेक्टिव विहेवियर’ में इसकी विस्तार से विवेचना की गई. स्मेल्सेर मानते हैं कोई भी सामाजिक आन्दोलन विभिन्न चरणों से गुजरता है और उसके लिए निम्नलिखित कुछ परिस्थितियां उत्तरदाई होती हैं.

1- ढांचागत अनुकूलता– लोग समस्या के प्रति जागरूक हों और उनके पास उस पर प्रतिक्रिया देने का मौका हो. समाज का ढांचा ऐसा हो जिसमें प्रदर्शन की गुंजाइश हो.

2- ढांचागत तनाव–अगर सामाजिक आन्दोलन होता है तो मौजूदा सामाजिक सिस्टम में समाज के किसी हिस्से में तनाव अवश्य होगा. यह तनाव असमानता, अन्याय या शासक वर्ग की मौजूदा समस्याओं की अनदेखी करने से पैदा हुआ होगा. हमारे देश में अधिकतर आन्दोलन इसी श्रेणी में आते हैं. ऐसे बहुत कम आन्दोलन होंगे, जिससे समाज का एक वर्ग अपने आपको पीड़ित न समझता हो.

3- जनसामान्य का विश्वास– आन्दोलनरत लोगों के बीच आन्दोलन का कारण बनी समस्या की वजह को लेकर साझा विश्वास होता है, जिसे दूर करने के लिए वे एकजुट होते हैं.

4- संसाधनों की लामबन्दी का सिद्धान्त (Resource Mobilization Theory) 1970 के दशक में पहचाना गया यह सिद्धान्त बड़े अच्छे ढंग से यह व्याख्या करता है कि क्यों कुछ समस्याएं खास परिस्थितियां एक सफल सामाजिक आन्दोलन को जन्म देती हैं, जबकि ऐसी ही समस्याएं अन्य परिस्थितियों में किसी आन्दोलन को जन्म नहीं देतीं. इस सिद्धान्त में संसाधन कई प्रकार के माने गए हैं. ये वस्तुगत संसाधन, मानव संसाधन, नैतिक संसाधन, सामाजिक संगठन आदि हो सकते हैं.

वस्तुगत संसाधनों में पूंजी, जमीन, उपकरण, साजो-सामान की आपूर्ति, कार्यस्थल और तमाम वित्तीय संसाधन आते हैं. नैतिक संसाधनों में लोगों में एकजुटता की भावना, वैधानिक और न्याय की भावना तथा सहानुभूतिपूर्व समर्थन को माना जाता है. सांस्कृतिक संसाधनों में लोगों को सम्बोधित करने की क्षमता, प्रदर्शनों का आयोजन, संगठन बनाना, बैठकें करना, ऑनलाइन आन्दोलन को ले जाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आदि आते हैं. सामाजिक संसाधनों में समाज में पहले से मौजूद राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय संगठनों को अपने आन्दोलन से जोड़ना, कार्यकर्ताओं की भर्ती करना. सामुदायिक बैठकें बुलाना, बैनर, होर्डिंग से सामाजिक बदलाव के सन्देश प्रदान करना सामाजिक संसाधनों में आता है. मानव संसाधन में समाज में मौजूद श्रमिकों, किसानों, अनुभवी लोगों, कुशल लोगों और विशेषज्ञों को अपने आन्दोलन से जोड़ा जाता है.

अफ्रीकी मूल के अमरीकी विद्वान और मनोवैज्ञानिक एल्डन मोरिस के अनुसार, अमरीका का नागरिक अधिकार आन्दोलन संसाधनों की लामबन्दी के सिद्धान्त का सबसे अच्छा उदाहरण है. दिसम्बर 2010 में खाड़ी देशों में सरकार के खिलाफ हुए अरब स्प्रिंग आन्दोलन भी इसी सिद्धान्त का उदाहरण माने जाते हैं. यह आन्दोलन ट्यूनिसिया से शुरू हुआ और मिस्र, सीरिया और यमन तक गया.

5. राजनीतिक प्रक्रिया का सिद्धान्त (Political Process Theory)

अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डग मैकएडम ने 1982 में लिखी अपनी किताब ‘राजनीतिक प्रक्रिया और अश्वेत विद्रोह का विकास’ (Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930–1970) में सबसे पहले राजनीतिक प्रक्रिया का सिद्धान्त (Political Process Model) दिया था. यह सिद्धान्त कहता है कि कोई भी सामाजिक आन्दोलन असल में एक राजनीतिक आन्दोलन का ही प्रकार होता है. हर सामाजिक आन्दोलन के मूल में एक राजनीतिक अवसर छुपा होता है. असल में सामाजिक आन्दोलन सत्ता और सरकार के खिलाफ होता है. यदि सरकार मजबूत, प्रतिक्रियावादी और दमनकारी होती है तो ऐसे सामाजिक आन्दोलनों के विफल होने की आशंका बढ़ जाती है. इसके विपरीत यदि सरकार कमजोर या सहनशील और लोगों की बात को सुनने वाली होती है तो आन्दोलन की सफलता की सम्भावना बढ़ जाती है. चिली में लोकतन्त्र समर्थक आन्दोलन का जनरल अगस्टो पिनोशे की अमेरिका समर्थित सरकार ने बड़ी ही बेरहमी से दमन किया था.

लेखक अकु श्रीवास्तव

अकु श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार और संपादक हैं. राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर पैनी नजर रखते हैं. देश के नामचीन समाचार पत्रों में अपनी सेवाएं दीं. कुछ समय ‘कादम्बिनी’ पत्रिका का भी सम्पादन किया. राजनीतिक-सामाजिक विषयों के अतिथि-विशेषज्ञ के तौर पर देश के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक चैनलों की बहस में भी अक्सर रहते हैं. सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर उनकी पुस्तकें ‘चुनाव 2019-कहानी मोदी 2.0 की’ और ‘क्षेत्रीय दलों का सेंसेक्स (हिन्दी और अंग्रेज़ी)’ काफी चर्चित रही हैं. तीन और पुस्तकों पर काम जारी है.

Tags: Books, Hindi Literature, Hindi Writer, Literature