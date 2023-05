दूसरी बार शादी के बंधन में बंधे 'मेलूहा के मृत्युंजय' के लेखक अमीश त्रिपाठी

हिंदू पौराणिक कथाओं के बेहद पॉपुलर लेखक अमीश त्रिपाठी शादी के बंधन में बंध गए हैं. अमीश त्रिपाठी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी शेयर की है. उन्होंने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि वह आखिरकार शादी के बंधन में बंध गए हैं. उन्होंने शिवानी के साथ सात फेरे लिए. यह उनकी दूसरी शादी है.

‘द सीक्रेट ऑफ नागाज’ के लेखक अमीश त्रिपाठी ने अपने ट्विटर पर एक व्यक्तिगत घोषणा के नाम से ट्वीट में लिखा है- जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब उसकी सुंदरता उसकी सादगी में होती है. और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जिस अद्भुत महिला के साथ पल साझा करते हैं. कल लंदन में एक साधारण समारोह में, भगवान शिव और हमारे माता-पिता के आशीर्वाद और हमारे बच्चों और भाई-बहनों के प्यार के साथ, शिवानी और मैं शादी के बंधन में बंध गए. अब हम पति-पत्नी हैं. आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद.

बता दें कि ‘मेलूहा के मृत्युंजय’ जैसी चर्चित पुस्तक के लेखक अमीश त्रिपाठी ने इस साल की शुरूआत में 18 जनवरी को एक ट्वीट में ही जीवन की दूसरी पारी जल्द शुरू करने की बात कही थी. उस समय अमीश त्रिपाठी ने दो पेज का एक पोस्ट लिखा था. इसमें उन्होंने लिखा था- “मेरे जीवन की सफलता में भगवान शिव का आशीर्वाद है. लेकिन मेरा निजी जीवन पिछले 7-8 वर्षों से बहेद कठिनाइयों भरा रहा है. परिवार में किसी व्यक्ति के चले जाने से आदमी टूट जाता है, मैंने कई को खोया है. एक के बाद एक कष्टों से मुझे लगा कि दुःख को सहन करने की क्षमता लगातार खत्म हो रही है. ऐसे में मैंने अपने आराध्य देव भगवान शिव के समक्ष अपनी फरियाद लगाई. उम्मीद से बेहतर मुझे दूसरा मौका दिया गया है. जैसा कि आप जानते हैं कई वर्ष पहले हमारा तलाक हो गया था और मैं अकेला था. लंदन में मेरी मुलाकात शिवानी से हुई. हम एकदूसरे से प्यार करने लगे और अब हम सगाई करने जा रहे हैं.”

18 जनवरी की इस घोषणा के 5 महीने बाद अमीश और शिवानी अब शादी के बंधन में बंधते हुए एकदूसरे के हो गए हैं.

अमीश त्रिपाठी हिंदू पौराणिक कथाओं के बेहद चर्चित लेखक हैं. उनका जन्म 18 अक्टूबर, 1974 को मुंबई में हुआ था. उन्होंने ओडिशा के राउरकेला में अपनी आरंभिक शिक्षा पूरी की. कॉलेज की पढ़ाई के लिए वे मुंबई आ गए. अमीश ने आईआईएम, कोलकाता से मैनेजमेंट की डिग्री भी प्राप्त की है.

अमीश त्रिपाठी एक भारतीय लेखक और राजनयिक हैं. वह अपनी शिव त्रयी और राम चंद्र श्रृंखला के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं. उन्होंने भगवान शिव और भगवान राम को लेकर सीरीज चलाई हैं. राम सीरीज में 2015 में ‘राम इक्ष्वाकु के वंशज’ (The Scion of Ikshvaku) प्रकाशित हुई थी. अब इस श्रृंखला की चौथी पुस्तक लंका का युद्ध (War Of Lanka) हाल ही में प्रकाशित हुई है. उन्होंने सीता पर भी काफी काम किया है.

