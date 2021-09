नहीं रहीं मशहूर लेखिका कमला भसीन, पढ़ें उनकी कविता 'उमड़ती लड़कियां'

Kamla Bhasin Death: भारतीय विकास नारीवादी कार्यकर्ता, कवयित्री, लेखिका और सामाजिक विज्ञानी कमला भसीन (Kamla Bhasin) का आज सुबह निधन हो गया. वे 75 वर्ष की थीं. उन्होंने आज तड़के तीन बजे अंतिम सांस ली. वे कैंसर से पीड़ित थीं.

उनके निधन पर साहित्य जगत, फिल्मी दुनिया और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने दुख प्रकट किया है.

कमला भसीन के निधन की जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता कविता श्रीवास्तव ने दी. उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा, ”हमारी प्रिय मित्र कमला भसीन का आज 25 सितंबर को लगभग 3 बजे निधन हो गया. यह भारत और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में महिला आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका है. विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने जीवन का जश्न मनाया. कमला आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी. एक बहन जो गहरे दुख में है.”

कमला भसीन के निधन पर अभिनेत्री शबाना आज़मी ने अपने ट्विटर पर लिखा है, “मुझे हमेशा से लगता था कि कमला भसीन अजेय थीं और वह अंत तक अजेय रहीं. उनकी कथनी और करनी में किसी तरह का विरोधाभास नहीं था.”

कमला भसीन की कविता “क्योंकि मैं लड़की हुँ मुझे पढ़ना है” ( Kyunki main ladki hoon) और “उमड़ती लड़कियां” काफी चर्चित रही है. उनकी कविता ‘सतरंगी लड़कियां’ ( Satrangi Ladkiyan) भी काफी प्रसिद्ध रही हैं.

Thanks for all you did, Kamla Bhasin.

You will be missed. pic.twitter.com/PPa8zsH9ZF

— Neha Dixit (@nehadixit123) September 25, 2021