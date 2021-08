जन्मदिन विशेष: सुभद्रा कुमारी चौहान अपने बेटे को सुनाती थीं ये कविता, पोते ने इस तरह किया याद

Subhadra kumari chauhan Birthday: खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी,,कविता की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान (Subhadra kumari chauhan) का आज 117वां जन्मदिवस है. कहानी-कविता लिखने के साथ-साथ वे स्वत्रंता संग्राम सेनानी भी थीं. उन्हें देशभक्ति से ओत-प्रोत कई कविताओं की रचना की. आज़ादी की लड़ाई में वे जेल भी गईं.

साहित्य जगत के साथ-साथ राजनीति तथा समाज के अन्य वर्गों से जुड़े लोगों ने अपनी प्रिय कवि सुभद्रा कुमारी चौहान (Poetess Subhadra Kumari Chauhan) को याद किया है.

सोशल मीडिया पर उनके चित्रों के साथ उनकी कविताएं लगाकार लोगों ने उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं. उनके जन्मदिन पर गूगल (Google) ने अपना डूडल (Doodle) समर्पित किया है.

सुभद्रा कुमारी चौहान के जन्मदिन पर गूगल ने डूडल बनाकर किया नमन

इस गूगल डूडल (Google Doodle) को न्यूज़ीलैंड की कलाकार प्रभा माल्या ने तैयार किया है. कलाकार ने डूडल में हाथ में कलम लिए साड़ी पहने बैठीं सुभद्रा कुमारी चौहान को दिखाया है. सुभद्रा कुमारी चौहान की तस्वीर के पृष्ठभूमि में घोड़े पर सवार लक्ष्मीबाई (Rani Laxmi Bai) और आज़ादी की मांग में जुलूस निकालते लोगों की तस्वीर उकेरी गई हैं.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर सुभद्रा कुमारी चौहान की जयंती पर उन्हें इस तरह नमन किया है-

राजकमल प्रकाशन समूह ने भी सुभद्रा कुमारी चौहान को याद किया है.

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी उनकी एक कविता की पंक्तियां लिखकर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन भेंट किए हैं.

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने सुभद्रा कुमारी चौहान के पोते कार्तिक चौहान का एक वीडियो जारी किया है. इस वीडियो में कार्तिक अपनी दादी की कविता ‘कदम्ब का पेड़’ का पाठ करते हुए और इस कविता से जुड़ी रोचक बातों को शेयर करते देखे जा सकते हैं.

On the birth anniversary of poetess Smt. #SubhadraKumariChauhan listen to her grandson Kartik Chauhan and great grandson Ishaan recite their favourite poems. #AmritMahotsav @PMOIndia @kishanreddybjp @arjunrammeghwal @M_Lekhi @secycultureGOI @PIBCulture pic.twitter.com/4IT6jiCpd1

— Ministry of Culture (@MinOfCultureGoI) August 16, 2021