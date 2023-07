राधा ने उबासी लेते हुए घड़ी देखी. शाम के पांच बजे रहे थे. अनिल को आने में देर है. वो धीरे से बिस्तर से उठी, आईने के सामने जा कर बाल संभाले और एक बार बालकनी में झांक आई. घर के सामने पार्क है. कुछ बच्चे खेल रहे थे. पेड़-पौधों पर लगे फूल, चिड़ियों की आवाज, हवा की सुरसुराहट उसे ज्यादा देर तक बांध ना सकी. वो फिर अंदर आ कर सोफे पर पसर गई. इच्छा हुई की एक कप चाय पी ले. पर अकेले चाय पीना उसे पसंद नहीं है. तभी तो शादी के पंद्रह साल होने के बाद भी इक्का-दुक्का बार ही उसने अकेले चाय पी होगी. वो भी तब, जब बहुत तलब लगी हो या कोई आ गया हो. 7 बजे के बाद जब अनिल आ जाते हैं तभी चाय का भगौना चढ़ाती है. शाम पांच से सात बजे का समय राधा के पास बिलकुल खाली होता है. इस समय अम्मा संध्या-वंदन में लगी होती हैं और बच्चे ट्यूशन गए होते हैं. काम तो अनिल के आने के बाद शुरू होता है. बच्चे भी लगभग तभी आते हैं.

इसी समय वह फेसबुक देखती है. दोस्त ज्यादा नहीं है उसके… यही कोई 70-80, उन्हीं की पोस्ट पढ़ लेती है. कौन कहां घूमने गया? किसके यहां कौन आया. सबके घर कुशल-मंगल है आदि का समाचार मिल जाता है, थोड़ी चैटिंग हो जाती और मन बदल जाता है. एक तरह से नए जमाने की चौपाल ही है ये. अब आजकल कहीं आने-जाने का जमाना तो रहा नहीं. तो यहीं घूम फिर लो. थोड़ा मन तो बदल ही जाता है. पर आजकल ये फेसबुक ही उसके जी का जंजाल बना हुआ है. तभी तो फेसबुक खोलने का मन ही नहीं करता. आज तो उसने लगभग कसम ही खा ली थी फेसबुक ना खोलने की.

उसने खुद को बहुत उलझाने की कोशिश की. फोन उठा कर अपने से दूर रख दिया और किताब उठा कर उसके पन्ने पलटने लगी, पर मन तो फेसबुक में ही लगा था… वो भी अपनी सहेली सीमा की पोस्ट पर. जाने आज क्या डाला होगा? बेचैनी में उसने अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को एक-दूसरे की बीच फंसा कर दबाना शुरू किया. पर मन की उलझन अंगुलियों की उलझन से कहीं ज्यादा थी. ‘हां’ और ‘ना’ के बीच झूलते हुए आखिरकार उसकी अंगुलियां काबू से बाहर हो गईं और उसने मोबाइल पर फेसबुक ऐप पर क्लिक कर ही दिया. एक-दो पोस्ट देखने के बाद फिर सामने थी सीमा की पोस्ट. देखते ही उसकी जुबान का स्वाद कसैला हो गया एक तो वैसे ही चाय की तलब से दिमाग केतली बन खौल रहा था… ऊपर से ये पोस्ट. पोस्ट क्या थी उसके लिए जहर थी.

पोस्ट में सीमा के पति वेद की थी. जिसमें उन्होंने सीमा को टैग किया हुआ था. उन्होंने बालकनी में सीमा के साथ चाय पीते हुए फ़ोटो डालते हुए लिखा था, “जिंदगी का सबसे बड़ा सुख, अपने घर की बालकनी में पत्नी के साथ शाम की चाय. सच जीवन साथी के साथ सुकून के ये दो पल हमें अगले दिन के संघर्ष के लिए तैयार करते हैं.” और उसके नीचे थैंक यू सीमा और दिल के दो बड़े-बड़े इमोजी. उसने तुरंत अनिल की प्रोफ़ाइल खोली, “बाबा आदम के जमाने” यानी जब फेसबुक जॉइन किया था तब का कवर पेज और प्रोफ़ाइल पिक तो अभी पिछले महीने ही उसने लड़-लड़ कर बदलवाई थी. आधार कार्ड जैसी फ़ोटो लगा रखी थी एकदम चेपू नजर आ रहे थे. कितनी बार पहले प्यार से गलबहियां कर के कह चुकी थी बदलने को पर “अरे, क्या फ़र्क पड़ता है” कह कर बदली ही नहीं, तब लड़ाई- झगड़े का सहारा लेना पड़ा.

कवर पेज तो फिर भी नहीं बदला. पूरी फॅमिली की पिक है उसमें- दस साल पुरानी. वो अनिल और दोनों बच्चे. कितनी मोटी नजर आ रही है वो उसमें. बबली के जन्म के बाद वेट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था उसका. पर अब तो कितनी स्लिम ट्रिम है. कई बार कहा भी उसने कि क्या सोचते होंगे आपके दोस्त, कितनी मुटल्ली वाइफ है इसकी. उससे भी उम्र में ज्यादा लग रही है. पर हर बार यही कह कर टाल देते कि, “हम लोग ये सब नहीं देखते हैं.” जी में तो आता की कह दे, “वाह बड़े आए करेक्टर सर्टिफिकेट की जमात वाले.. हरिश्चंद्र के वंशज. हमें भी पता है क्या-क्या देखते हैं.” पर चुप रह जाती. वैसे पोस्ट भी कहां डालते हैं. बस त्योहारों पर शुभकामना की डाल देते हैं या कभी-कभी कोई न्यूज की क्लिप उस पर इक्का-दुक्का लाइक आ जाती है. ऐक्टिव नहीं हैं तो फेसबुक रीच भी कम है. इसीलिए उसने भी नहीं कहा.

पर अब.. अब तो सहन नहीं होता. मन तुलना करने लगता, एक तरफ वेद भाई-साहब हैं और एक हमारे अनिल जी. कभी-कभी इतना गुस्सा आता है कि उसके पापा ने भी ढूंढ कर दुनिया का सबसे अन -रोमांटिक नायाब हीरा निकाला है उसके लिए. जीवन में तो जैसे-तैसे चला भी लेती पर फेसबुक पर कितनी फजीहत लगती है. एक तरफ सीमा के पति उस पर न्योछावर हुए जा रहे हैं दूसरी तरफ उसके अनिल जी. क्या सोचती होंगी और सहेलियां. ये फोटो नहीं डालती इनके बीच प्यार जमता नहीं है. इज्जत की तो ऐसी की तैसी कर कर दी. इसीलिए तो फेसबुक पर जाने का मन नहीं करता. कितना अच्छा था जब दो महीने पहले तक वेद भाई साहब फेसबुक पर थे ही नहीं. उसे भी नहीं पता था कि सीमा और उनके बीच इतना प्यार है.

ऐसा नहीं है कि पहले वो फोटो नहीं डालती थी या अन्य लोग नहीं डालते थे. होली-दीवाली तीज-त्योहार, घूमने जाने की कई तस्वीरें उसने भी डाली हैं और सहेलियां भी डालती रही हैं. पर सीमा की हालिया तस्वीरों की बात अलग है. उनमें रोमांस है, अदा है, नजाकत है, और सबसे ऊपर वेद भाईसाहब खुद ये तस्वीरें डाल कर “टू माई बिलवेड वाइफ” के साथ टैग करते हैं. जिन्हें देखते ही उसे उनकी चाय का प्याला भरा और अपनी जिंदगी चाय के खाली कप से भी ज्यादा खाली नजर आने लगती है. जहां इस तरह की इजहारे वफ़ा को जैसे युगों बीत गए हों.. और सीमा अभी भी चाय के कप में प्रेम का बिस्कुट डुबो -डुबो कर खा रही है.

उसने फिर अनमने मन से पोस्ट पर नजर डाली. कितने सुंदर-सुंदर कमेंट थे. “वाउ सीमा! कितनी लकी हो तुम.” “खूबसूरत जोड़ी”. “जैसे चाँद और चाँदनी”, “कितनी जमती है तुम दोनों की जोड़ी”, ऊपर से अंग्रेजी में भी “लवली कपल”, “हैप्पी कपल”, “गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू”. इन सब के नीचे इतराते हुए सीमा के कमेन्ट, “सो नाइस ऑफ यू”, “लव यू”, “थैंक यू” जैसे आग में घी डाल देते.

अभी कल ही तो वेद भाईसाहब ने अपनी वॉल पर एक गीत “जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे” डालकर सीमा को टैग करते हुए लिखा था, “टू माय बिलव्ड वाइफ”. वैसे ये उसका पसंदीदा गीत था. था क्या है. अभी भी कभी-कभी किचेन में काम करते हुए गुनगुना लेती है. अनिल भी शादी के बाद जब मायके जाते थे तो उसके छोटे-भाई-बहनों की फरमाइश पर यही गीत सुनाते थे. आंखों से इशारे करती बहन को देखकर वो भले ही शर्माने की ऐक्टिग करती हो पर उसका मन गर्व से भर उठता था. आंखों में अनिल के लिए प्यार छलक जाता था.

पर कल इस गीत से सजी ये पोस्ट देखकर उसकी जुबान का स्वाद एकदम खट्टा हो गया था. लगा की इग्नोर करके आगे बढ़ जाए, फिर ना चाहते हुए उसने कमेन्ट कर ही दिया, “बड़ी लकी है तू जो अभी भी वेद भाईसाहब तेरे इस कदर दीवाने हैं.” इसके बाद के कमेन्ट को लिखने से उसने खुद को रोक लिया, “एक हमारे अनिल जी हैं जिन्हें तो अपनी फ़ाइलें, न्यूज, बिजली पानी के बिल, बच्चों की फीस के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता.” पर मन में तो ये डायलॉग पूरे टाइम बजता रहा. उसके सामने सीमा की तस्वीरें सुखद दांपत्य की एक ऐसी नजीर पेश कर रही थीं जिसके आगे उसे अपना दांपत्य जीवन रूखा-सूखा नजर आता. और इस कमी को पूरा कर सकती थी… बस एक तस्वीर, जिससे वो सबको ये एहसास दिला सके की उसके और अनिल जी के बीच भी अभी पंद्रह साल पुराना प्यार… नया -नया सा है.

अभी कुछ महीने पहले तक तो वो भी अनिल के साथ अपनी फोटो डाल देती थी. तीज-त्योहारों की जिसमें अनिल पीछे ही खड़े नजर आते, कभी-कभी तो फ्रेम के बाहर ही हो जाते. हां वेडिंग एनिवर्सरी पर जरूर साथ में डालती थी पर इतना सट के भी नहीं खड़ी होती थी, अब अम्मा के सामने झिझक तो होती ही थी. पर वेद भाईसाहब के फोटो डालना शुरू करने के बाद उसने अपने हाथ रोक लिए थे. होली की भी नहीं डाली. कहां वेद भाईसाहब बिलव्ड, बिलव्ड करके डालते हैं, लगता है बंदा अपनी बीबी का कितना दीवाना है, और कहां वो खुद डाले और उस पर उसके अनिल जी लाइक करने भी ना आए.. क्या इज्जत रह जाएगी उसकी सीमा के सामने. पर उस दिन उसने तय कर लिया की अब अनिल नहीं डालते तो क्या हुआ वो खुद साथ चाय पीते हुए फोटो डालेगी.

फोटो डालने के नाम पर उसके दिल में गुदगुदी हुई थी कि पूछो मत. वो आईने के सामने जा कर खड़ी हो कर खुद ही बोली थी, हुँह! इतनी भी बुरी नहीं दिखती है वो. अब 15 साल हो गए शादी को कुछ तो बदलाव आ ही जाएगा. सीमा में भी तो आया है. कितना भी मेकअप कर ले आंखों के नीचे डार्क सर्कलस तो एकदम साफ पता चलते हैं, और वेद जी की तोंद भी बता ही देती है कि बिलव्ड-बिलव्ड के अलावा वो कुछ नहीं करते. उसने अलमारी खोल कर गहरे प्याजी रंग की साड़ी निकाली, मैचिंग इयरिंगस, नेक पीस, हल्का आई लाइनर मस्कारा, लिप ग्लॉस लगा कर खुद को दाद दी, “परफेक्ट लुक” घर के अंदर इससे ज्यादा ओवर लगेगा. हालांकि कभी-कभी सीमा कर लेती है, पर स्टायलिश नहीं लगता. वो अपना मुआयना कर ही रही थी की डोर बेल बजी.

दरवाजे पर अनिल खड़े थे. उसे देख कर बोले, “कहीं गई थीं क्या?”

“नहीं” उसने उत्तर दिया.

“तब ठीक है, वरना इतनी गर्मी में इतना चटख रंग… देखने वालों की आंखों में चुभा होगा.”

एक पल को उसके मूड की बत्ती बुझी फिर उसने खुद ही जला ली, “बस यूं ही मन कर गया था पहनने का. बहुत दिन हो गए कहीं गए नहीं थे तो सोचा पहन कर देख लूं, कहीं ब्लाउज छोटा ना हो गया हो.”

अनिल जी ने उसे घूर कर देखा.

“अच्छा छोड़िए, बालकनी में बैठिए चल कर वहीं चाय लाती हूं.”

राधा ने चाय बना कर मेहमानों को सर्व करने वाली ट्रे और कप निकाले. साथ में नैपकिन भी रखे. एक छोटी प्लेट में काजू वाला नमकीन परोस रही थी तो देखा की उसमें काजू तो हैं ही नहीं. एक सेकंड को झल्लाहट आई, “ये बच्चे भी चूहे की तरह बीन-बीन कर काजू खा गए. अब फोटो में पता कैसे चलेगा की ये महंगा वाला मिक्स्चर है.” उसने दिल पर हाथ रख कर नया पैकेट फाड़ा. तभी उसे गैलेडियम की फ्लावर स्टिक का ध्यान आया. वो ड्रॉइंग रूम में गई और फ्लावर पॉट से निकाल कर उसे भी ट्रे में सजा दिया. पर इतनी बड़ी स्टिक छोटी-सी ट्रे में अच्छी नहीं लग रही थी. अब इसके अलावा तो कोई फूल उसके घर में थे नहीं. अब क्या करे? सीमा की ट्रे में तो फूल रहते हैं. तभी उसे कोस्टर सेट का ध्यान आया, उस पर भी फूल बने थे. उसने वही उठाकर रख लिए. फूल ना नहीं फूलों का प्रिन्ट ही सही …लुक तो आ जाएगा.

ट्रे पर वो मोबाइल फोन रखना नहीं भूली… फोटो खींचने के लिए. ट्रे लेकर जब वो बालकनी में पहुंची तो जैसे तुषारापात हुआ. अनिल जी शर्ट उतार कर केवल बरमुडा पहने बैठे थे.

उसने अनमने मन से चाय रखते हुए कहा, “आप तो ऐसे बैठे हैं जैसे एसी ऑफिस में नहीं कुतुब मीनार के नीचे छोले-कुलचे बेच कर आए हो.”

“हद हो गई, अपने घर में आराम से भी नहीं बैठ सकता. ठीक है ऑफिस एयरकंडीशनर है पर जो 15 किलोमीटर स्कूटर हांकता हुआ लाया हूं उसका क्या?” अनिल का स्वर तल्ख हो गया.

“ऐ सुनो, नाराज क्यों होते हो. वो नीली वाली शर्ट डाल लो ना, क्या लगते हो उसमें” उसने मनुहार से कहा.

“क्यों?” अनिल के सीधे प्रश्न से वो अचकचा सी गई. अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं था.

“वो साथ-साथ चाय पीते हुए फोटो डालनी है ना फेसबुक पर. सीमा के हसबैन्ड ने भी डाली है. अब आप तो डालेंगे नहीं मैं ही डाल देती हूं.”

“कमाल करती हो, क्या बचपना है. एक तुम और एक तुम्हारी सहेली सीमा.” अनिल जी के शब्दों में तंज था. पिछले दो महीने से वो सीमा और उसके पति की पोस्ट के बारे में सुनते आ रहे थे.

“प्लीज” उसने तंज की परवाह ना करते हुए गुहार लगाई.

“ठीक है, खींच लो, खेल बना कर रखा है.” अनिल ने कहा.

“ऐसे उघारे बदन, लोग क्या कहेंगे?”

“तुम तो इसीलिए मेकअप कर के बैठी हो, अब हम भी मेकअप करें, लाओ शर्ट लाओ, इस सोशल मीडिया के कारण आदमी घर आकर भी चैन से बैठ नहीं सकता.” अनिल ने बड़बड़ाते हुए कहा.

वह शर्ट ले आई. फोटो भी खींच ली. पर ऑफ मूड फोटो में झलक रहा था. इसलिए पोस्ट नहीं कर पाई. मन मसोस कर रह गई. आईने सामने लगभग रोते हुए सारा मेकअप उतारा. सीमा के पति उसे कितना प्यार करते हैं और एक ये हमारे अनिल जी हैं… सच ना सही झूठ भी नहीं परोसने दिया. सही नाम रखा है इनके माता-पिता ने.. अनिल. शादी को पंद्रह साल हुए नहीं कि सारा प्यार उड़ गया. और वेद भाईसाहब, नाम वेद पर. .. वेद ऋचाओं से तो कोई मतलब ही नहीं है, बस ढाई आखर प्रेम के पढ़ कर बैठे हैं. वो मन ही मन बड़बड़ाती जा रही थी पर उसे सीमा से अपनी हार बहुत गहरे चुभ रही थी.

फिर सीमा से उसका कोई फेसबुक का नाता तो था नहीं. वो तो उसकी शादी से पहले की दोस्त है. कानपुर के कल्याणपुर इलाके में सीमा रहती थी और वो उसी से सटे इंदिरानगर नगर में. उन दिनों इंदिरा नगर इतना विकसित नहीं था. या ये कह सकते हैं कि बस रहा था. सवारी-सिकारी कल्याणपुर से ही मिलती. शुरुआती पढ़ाई वहीं करने बाद कानपुर विद्या मंदिर गर्ल्स कॉलेज में साथ-साथ दोनों ने एडमिशन लिया. विद्या मंदिर हो, ए.एन.डी या पूर्णा देवी. इंदिरानागर से लड़कियों का जत्था समूह बना कर कल्याणपुर जाता और वहां से किसी बस से कॉलेज. वहीं से कल्याणपुर की लड़कियां भी बस पकड़ती. कॉलेज एक होने से आना-जाना साथ होने लगा. और दोस्ती भी हो गई. उन दिनों सीमा साधरण रंग-रूप की लड़की थी और वो हीरोइन छाप. भले ही सब उसकी तारीफ करते हो पर सीमा अपने को कभी कम नहीं मानती थी. उसका ये ऐटीट्यूड उसे बहुत अटपटा लगता था.

पर सीमा तब भी अपनी ही रौ में रहती थी… अलमस्त. उसके घरवाले भाई, बहन, रिश्ते-नातेदार सब उस पर जान न्योछावर किये रहते थे. तब भी कभी-कभी बताया करती थी कि “कल मां ने हाथ से बेलन छीन लिया, तुम तो पढ़ो या आराम करो, फिर तो पराए घर में करना ही है. माता-पिता के घर जैसा आराम और कहां? तब याद करोगी.” और वो निराश हो जाती. इंफीरिऑरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता. उसकी मां तो सुबह 5 बजे चद्दर खींच कर जगा देती, महारानी सोती ही रहोगी क्या? ये राज सास के आगे नहीं चलेगा. अभी से आदत डालो वरना मां की नाक कटाओगी. कभी सीमा की बात कह कर मां से शिकायत भी करती तो मां हँस कर टाल देतीं, “देखना शादी के बाद पछताएगी.” और वो यही सोच कर संतोष कर लेती कि आगे का जीवन उसका बहुत खुशहाल होने वाला है और सीमा का बकवास.

शादी हुई शहर छूटा और सीमा भी. अभी साल भर पहले फेसबुक ने ही दोनों को मिलवाया. कब की बिछुड़ी सहेलियां पहली बार मिलीं तो जैसे दिल ही खिल गए हों. फोन नंबर एक्सचेंज हुए और बातों का सिलसिला शुरू हुआ. पहली बार तो पूरे दो घंटे बात की थी उसने. बेंगलुरु में अपने पति बच्चों के साथ कितनी खुश थी वो. यूं खुश तो वो भी थी अपने घर में. पर इस बार भी सीमा ज्यादा थी, महीना-पंद्रह दिन में उनकी बातें हो ही जाया करती थीं. दोनों अपनी खुशियां साझा करतीं. वो भी जी भर के बोलती. कौन-सा सीमा दिल्ली देखने आ रही थी. सब कुछ ठीक चल रहा था …पर अब उसे छोटापन महसूस होने लगा था.

उस रात उसको नींद नहीं आई. सारी रात सोचती रही. बोलने को तो वो भी कुछ भी बोल देती थी पर फोटो तो प्रत्यक्ष प्रमाण थी कि उसके और अनिल के बीच वो प्यार नहीं है जो सीमा और वेद भाईसाहब के बीच में है. आखिर क्या कमी रह गई उस में जो…अनिल उसके बार-बार करवट बदलने से समझ गए कि उसे नींद नहीं आ रही है. उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, “अभी तक नाराज हो?”

“आपको क्या मतलब” उसने रूठते हुए कहा.

“देखो मैं समझता हूं कि तुम फोटो डालना चाहती हो. डालती भी रही हो. कुछ गलत भी नहीं है इसमें. पर जो सीमा से कंपटीशन लगाने की सोच रही हो, वो गलत है. हर किसी का प्यार करने का तरीका, इजहार करने का तरीका अलग होता है. मुझे इस तरह से लिख कर फ़ोटो डालना पसंद नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता.”

“चाय पीते हुए फोटो डालने से आपके कौन से उसूल टूट जाएंगे.” उसने तर्क दिया.

“बात चाय की नहीं है. कल को तुम कुछ और तरह की फोटो के लिए कहोगी तो मैं तो ये फोटो शूट कराते-कराते ही परेशान हो जाऊंगा. पिछले दो महीने से आजिज़ आ गया हूं.” अनिल ने समझाने की कोशिश की.

“ठीक है तो एक भी नहीं करिए….बस. मन रखने के लिए भी नहीं. यही कहना चाहते हैं ना.”

“हां बस! एक भी नहीं डालूंगा, अब मुझे सोने दो. एक तो दिन भर ऑफिस में खटो और घर में…” कहते हुए अनिल करवट बदल कर सो गया.

इधर राधा की आंखों में नमी थी, कितने गुस्सैल हैं, बस एक बार के लिए भी नहीं मान सकते. क्यों मानेंगे? प्यार जो नहीं करते हैं. पहले की बात होती तो थोड़ी ही ना इनकार करते.

मन जाने क्या -क्या सोचने लगा. नींद आंखों से दूर हो गई. वो धीरे से उठी और दूसरे कमरे में मोबाइल ऑन कर वीडियो सर्च करने करने लगी, “पति-पत्नी के बीच प्रेम कैसे बढ़ाए” ईयर फोन लगा कर सुनती जा रही थी पर कुछ भी उसे ठीक नहीं लगा. फिर उसकी नजर एक वीडियो पर पड़ी जिसमें सेल्फ लव के बारे में बताया गया था. अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो कोई भी आपको प्यार नहीं करेगा या यूं कहिए कि आपको किसी का प्यार महसूस ही नहीं होगा.

“ओ तेरे की” तो ये थी उसकी समस्या. फिर उसने कई सारे वीडियो देखे, आर्टिकल पढे़. फिर उसे समझ में आया कि क्यों सारी दुनिया सेल्फ लव के पीछे भाग रही है. इसीलिए सब इतने खुश रह रहे हैं. शादी के पंद्रह साल हो जाए या बीस, मियां सर पर उठाए घूमते हैं अपनी बीबियों को. उसे भी सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी चाहिए. उसने तय किया कि अब वो सेल्फ लव की प्रैक्टिस करेगी और जब खुद से पूर्ण फ़ील करने लगेगी तब अनिल क्या, सब खिंचे चले आएंगे उसके पास. बस मोबाइल ऑफ कर वो खुशी-खुशी सो गई. सुबह उठ कर उसने धीमे-धीमे खुद से कहा, “आई लव माइ सेल्फ़”. फिर चाय पी के एक कॉपी में अपने बारे में पांच अच्छे पॉइंट लिखे….मसलन, राधा अभी भी सुंदर लगती है. फिर उसे काट कर लिखा राधा अभी भी सुंदर है. फिर उसे भी काटा और लिखा, “मैं सुंदर हूं.”

खाना बनाने के बाद उसने खुद से कहा, “वाउ क्या अच्छा खाना बना लेती हो तुम”. और खुद ही अच्छा महसूस करने की कोशिश करने लगी.

दस दिन में ही हौसले पस्त होने लगे. अनिल अभी तक वैसे ही थे. ऐसा लगता कि दुनिया भर में एक वही इनसान है जिसे नौकरी करनी पड़ रही है. बाकी के तो बाप-दादा करोड़ों के खजाने छोड़ गए हैं. जी में आता की जी भर के लड़े पर सेल्फ लव की प्रैक्टिस बीच में आ जाती. हर रोज पढ़ती कितने लोगों को लाभ हुआ है. पुराने से पुराने रिश्ते सुधर गए. तलाक लेने वाले सेकंड हनीमून मना कर लौटे. बस वो भी शुरू हो जाती “आई लव माई सेल्फ” का जाप करने में. पर दिमाग में तो अनिल और सीमा छाए रहते. लिहाजा शाम तक खुद को हारा हुआ महसूस करने लगती.

अनिल भी उसके स्वभाव में परिवर्तन महसूस कर रहे थे. उस दिन पास आ कर उससे बोले, “कब तक नाराज रहोगी? अब मान भी जाओ.”

“मैं भला कैसे नाराज हो सकती हूं. आप को ही कहां फुरसत है अपनी नौकरी से.” उसने अनिल की ओर देखे बिना कहा.

“अब नौकरी मैं अपने लिए थोड़ी ही कर रहा हूं. फिर घर बन रहा है अपना उसकी ईएमआई भी है. देखने भी जाना पड़ता है.” अनिल ने अपने काम गिनाते हुए कहा.

“हां, पता है, पर क्या साथ चाय पीते हुए एक फोटो भी नहीं ले सकते, इतने व्यस्त है.” राधा सीधे पॉइंट पर आ गई.

“देखो, फ़ोटो की बात ना करो, कहो तो कितनी फोटो ले लूं. पर वो दिखावे का एक ट्रैप है. फंस जाओगी. निकल नहीं पाओगी पूरी जिंदगी उससे.”

“हां तो मेरा ही कुसूर है ..”

थोड़ी देर की बहस के बाद जो बातचीत शुरू हो गई थी उस पर फिर चुप्पी का ताला जड़ गया.

हर दिन की तरह वो सुबह उठ कर फिर शीशे के आगे सेल्फ लव की प्रैक्टिस करने को खड़ी हुई. पर मन अशांत था. जब कोई दूसरा जरा भी इजहार ना करे तो बंदा भला खुद को कब तक प्यार करे. आज ही शीशे में देख कर कहना तो उसे था- “आई लव यू राधा, तुम कितनी सुंदर हो.” पर उसने कहा, “भाड़ में जाए सेल्फ लव. जब उसकी किस्मत में लव है ही नहीं तो सेल्फ लव भी नहीं ही होगा.” उसने पुराना गाउन पहना और सोफ़े पर पसर कर अखबार पढ़ने लगी. तभी उसकी सहेली मीता का फोन आया. फोन उठाते ही वो बोली, “तू आ नहीं रही है फेसबुक पर, सब ठीक तो है.”

“हां सब ठीक है, बस कुछ व्यस्त थी.” उसने कहा.

बातों ही बातों में मीता ने कहा, “अरे, एक बात बताना तो भूल ही गई. आज सीमा की वेडिंग अनिवर्सरी है. क्या बढ़िया स्टेट्स डाला है उसके हसबैन्ड ने. सच मजा आ गया. विश तो कर दे.”

“हां करती हूं” कह कर उसने फोन रख दिया. पर फोन रखते ही उसने कसम खाई कि आज तो बिल्कुल ही फेसबुक नहीं देखनी है. खामखाँ में अपना मन खराब करना. पर मन को जितना ही रोकती उतना ही बगावत कर देता. आखिरकार उसने फेसबुक खोल ही लिया. पहली ही पोस्ट वेद भाईसाहब की थी. उन दोनों की बहुत खूबसूरत तस्वीर के साथ उन्होंने एक बहुत खूबसूरत स्टेटस भी साझा किया था. स्टेटस अंग्रेजी में था- Happy Anniversary to the woman who gives me more love every day than I even deserve. Let’s make our marriage more awesome!

स्टेटस पढ़ कर उसकी आंखों में आंसू आ गए. उसने बस “बेस्ट विशेज” टाइप किया और सीधा सीमा की वाल पर पहुंच गई. इतने दिन तक जब वो फेसबुक पर नहीं थी. वेद भाईसाहब के कितने स्टेटस थे. कभी साथ कैरम खेलने की तस्वीर, तो कभी घर के बर्तन धोते हुए, कभी बालकनी में, पर सब में कुछ अच्छी पंक्तियां और साथ में “टू माय बिलव्ड वाइफ” से शुरुआत. उसकी भरी हुई आंखें बहने लगीं. अपनी शिकस्त साफ दिख रही थी. तभी सीमा का फोन आया.

“यार अभी तेरा कमेन्ट देखा. कहां थी इतने दिनों से, शिमला-ऊटी, जड़ी-बूटी” कहते हुए सीमा हँस दी.

“ना शिमला, ऊटी ना जड़ी-बूटी, यहीं सड़ रही हूं दिल्ली में. वो सबकी किस्मत तेरी तरह नहीं होती. कितना प्यार करते हैं वेद भाईसाहब तुम्हें, और एक हमारे अनिल जी हैं.” सच को स्वीकार कर हार मानते हुए आज उसके शब्द भीग रहे थे.

दो मिनट तक दोनों के बीच मौन पसरा रहा.

“एक बात कहूं… चलो कह ही देती हूं. वेद जी भी, अनिल भाईसाहब से कम थोड़ी ही हैं. पूरे व्यापारी हो गए हैं. ऐसा लगता है दुनिया में बस वही काम करते हैं. सारी दुनिया तो बाप-दादों का खाती है. हालांकि ,प्यार करते हैं मुझसे, पर सोशल मीडिया से दूर ही रहते हैं.” सीमा ने कहा.

“ओर वो फ़ोटो” राधा ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा.

“वो तो .. वेद की ये प्रोफ़ाइल भी मैंने ही बनाई है. पूछ लिया था उनसे. उन्हें पसंद नहीं हैं पर जब मैंने कहा कि मुझे अच्छा लगता है तो मना नहीं किया. अब उस प्रोफ़ाइल में उनका कोई फ्रेंड भी नहीं है. लिस्ट तो हाइड कर रखी है और प्रोफ़ाइल लॉक. तो किसी को पता भी नहीं चलता. बस उनके नाम से खुद ही स्टेटस डाल लेती हूं. शाम को उन्हें दिखाती हूं तो वो भी खूब हँसते हैं.” सीमा ने राज खोला.

“पर क्यों?” राधा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था.

“क्यों क्या, खुद को अच्छा फ़ील कराने के लिए…. वो क्या कहते हैं सेल्फ लव का जमाना है.” कहते हुए वो हँसने लगी. थोड़ी देर बाद बोली, “पर सच बताऊं मेरी एक सहेली के हसबैन्ड ऐसे ही डालते थे तो बड़ी चिड़-चिड़ मचती थी. लगता था उसकी लाइफ कितनी अच्छी है और मेरी.. रोज तुलना हो ही जाती. बस एक दिन ये धाँसूं फैसला ले ही लिया. तू भी बना ले भाईसाहब से पूछ कर, मना थोड़ी ना करेंगे.”

“वह नहीं मानेंगे इस मामले में बड़े कठोर हैं.”आज वो कुछ भी छिपाने के मूड में नहीं थी.

“तो बेकार टेंशन मत लें. सोशल मीडिया में जो लोग भी फोटो डालते हैं उनके रिश्ते बहुत अच्छे हों ये जरूरी नहीं है, जो नहीं डालते हैं उनके खराब हों ये भी जरूरी नहीं. ओ.के. रखती हूं. ख्याल रखना अपना.” कहकर उसने फोन रख दिया.

उसके फोन रखते ही राधा ने तुरंत फेसबुक खोला. वेद भाईसाहब की टैग की हुई फ़ोटो को देखकर उसे चेहरे पर मुस्कान खिल गई. ये सीमा भी ना कितनी नॉटी है. पर ठीक ही कह रही थी सीमा शायद.. क्या रखा है उन फोटुओं में. मैं बेकार में अनिल पर दवाब डालती रही. आज जब अनिल आए तो उसके चेहरे पर पर गजब ही मुस्कान थी. चाय बना कर बालकनी में ले गई. इतने दिनों का अबोला टूटा था. जी भर बातें की. दो चिड़ियों के चहकने से पूरा घोंसला गुलजार हो गया.

सुबह अनिल के जाने के बाद फेसबुक स्क्रॉल कर ही रही थी कि उसे अपनी फ़ोटो दिखाई दी, अनिल के साथ. कल शाम चाय पीते हुए. अनिल ने कब खींच ली उसे तो पता ही नहीं चला. अनिल ने उसे टैग करके लिखा था ..

“विद माय बिलव्ड वाइफ.”

“घर की ईएमआई, राशन-पानी के बिल, मां की दवाएं, बच्चों की पढ़ाई की चिंता के बीच शाम की एक कप चाय जीवनसाथी के साथ…. मेरी दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए शुक्रिया राधा.”

उसे लगा वो खुशी से चीख पड़ेगी. ये अनिल ने किया उसके लिए, अपनी इच्छा के खिलाफ…वो कितनी लकी है, सीमा से भी ज्यादा लकी. सीमा तो खुद डालती है, अनिल ने उसके लिए स्टेट्स डाला. उसने अनिल को तुरंत फोन लगाने की कोशिश की पर उसका फोन बिजी आ रहा था. लौट कर फिर स्टेट्स खोला. उसके स्टेट्स पर कमेन्ट्स की भीड़ थी. और वो बड़ी अदा व नजाकत के साथ थैंक यू जी, थैंक यू जी कहने लगी.

उसने तय कर लिया था कि आज वो अनिल के मन का खाना बनाएगी. शाम को जल्दी से खाना बना कर वो तैयार भी हुई, घड़ी की ओर देखा, अनिल को आने में अभी देर थी. उसने फिर फेसबुक खोला और स्क्रॉल करने लगी. तभी उसकी नजर नीलू के स्टेटस पर ठहर गई.

“सेकंड हनीमून.” उसके बाद कई सारे स्माइली.

“अपने ही पति के साथ अकेले शादी के पंद्रह साल बाद गोवा आना किसी स्वर्ग के आनंद से कम नहीं.”

साथ में उसके अपने पति के साथ गोवा में अठखेलियां करते हुए कई तस्वीरें थीं.

राधा का मन एक दम उदास हो गया.

उसने स्टेट्स पर कमेन्ट किया, “वाउ, ये हुए हुई ना बात. इन्जॉय करो.”

पर वो मन ही मन सोचने लगी. कितनी खुश नसीब है नीलू. इनका तो पक्का सच्चा वाला प्यार है! क्या वो कभी गोवा जा पाएगी. अनिल के साथ .. अकेले. बहुत पहले कभी कहीं गए भी तो अम्मा-बाबूजी, अनिल की बहन-बहनोई उनके बच्चे अपने बच्चे यानी कि पूरी फौज. घर की तरह ही डांट खाते, सबकी देखभाल करते चले जाओ. ऐसे में कश्मीर का शालीमार गार्डन भी पड़ोस के पार्क से ज्यादा नहीं लगता.

ये नीलू की बच्ची कितनी लकी है…

काश! अनिल.. पर वो उसे क्यों ले जाएंगे … वो उसे प्यार जो नहीं करते हैं?

