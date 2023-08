Booker Prize 2023: साहित्य की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार बुकर प्राइज 2023 के लिए काउंट डाउन शुरू हो गया है. बुकर प्राइज के लिए लॉन्ग लिस्ट की घोषणा कर दी गई है. लॉन्ग लिस्ट में 13 पुस्तकें शामिल हुई हैं. खास बात ये है कि इन 13 पुस्तकों में भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू का उपन्यास ‘वेस्टर्न लेन’ भी लॉन्गलिस्ट में शामिल हुआ है. ‘वेस्टर्न लेन’ चेतना मारू का पहला उपन्यास है. बुकर पुरस्कारों की घोषणा 26 नवंबर को लंदन में की जाएगी. पुरस्कार विजेता लेखक को 50,000 पौंड की राशि और आइरिश नाम की एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है.

13 पुस्तकों की लॉन्गलिस्ट में चेतना मारू के उपन्यास के अलावा जोनाथन एस्कोफेरी का ‘इफ आई सर्वाइव यू’, सियान ह्यूजेस का ‘पर्ल’ और विक्टोरिया लॉयड-बार्लो का नॉवेल ‘ऑल द लिटिल बर्ड-हार्ट्स’ भी शामिल हैं.

लंदन में रहने वाली भारतीय मूल की चेतना मारू का जन्म केन्या में हुआ है. उनका उपन्यास ‘वेस्टर्न लेन’ के केंद्र में ब्रिटिश गुजराती परिवार है. उपन्यास का मुख्य किरदार 11 साल की गोपी नाम की एक लड़की है. गोपी तब से स्क्वैश खेल रही है जब उसकी उम्र रैकेट पकड़ने की थी. जब उसकी मां की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पिता उसे स्क्वैश की ट्रैनिंग स्कूल में दाखिला दिलवा देते हैं. अब खेल उसकी दुनिया बन जाता है और धीरे-धीरे वह अपनी बहनों से अलग हो जाती है. उसका जीवन खेल तक सिमट कर रह गया है. उपन्यास की खासियत यह है कि इसमें स्क्वैश खेल की शब्दावलियों का इस्तेमाल उपमा और संदर्भ के लिए किया गया है.

इस वर्ष बुकर पुरस्कार के जज मैरी जीन चैन, जेम्स शापिरो, एसी एडुग्यान, रॉबर्ट वेब और एडजोआ एंडोह हैं. बुकर पुरस्कार 2023 चयन समिति की अध्यक्ष एसी एडुग्यान ने कहा कि लॉन्गलिस्ट के लिए 13 पुस्तकों के चयन के लिए पुरस्कार चयन सीमित ने 163 पुस्तकों पर विचार किया था.

उन्होंने कहा कि लॉन्गलिस्ट में शामिल सभी 13 उपन्यास इस बात पर नई रोशनी डालते हैं कि हमारे समय में अस्तित्व का क्या मतलब है, और वे ऐसा मौलिक और रोमांचक तरीके से करते हैं. उन्होंने बताया कि उपन्यासों के विषयों और भाषा ने जजों को अचंभे में डाल दिया. भाषा बेहद प्रभावशाली है.

लॉन्गलिस्ट में शामिल हुए 13 उपन्यास इस प्रकार हैं-

टैन ट्वान इंजी का उपन्यास ‘द हाउस ऑफ डोर्स’ (The House of Doors by Tan Twan Eng)

पॉल मरे का उपन्यास ‘द बी स्टिंग’ (The Bee Sting by Paul Murray)

चेतना मारू का उपन्यास ‘वेस्टर्न लेन’ (Western Lane by Chetna Maroo)

मार्टिन मैकइन्स का उपन्यास ‘इन असेंशन’ (In Ascension by Martin MacInnes)

पॉल लिंच का उपन्यास ‘प्रोफेट सॉन्ग’ (Prophet Song by Paul Lynch)

विक्टोरिया लॉयड का ‘ऑल द लिटिल बर्ड हार्ट्स’ (All the Little Bird Hearts by Viktoria Lloyd)

सियान ह्यूजेस का ‘पर्ल’ (Pearl by Sian Hughes)

पॉल हार्डिंग का ‘दिस अदर ईडन’ (This Other Eden by Paul Harding)

इलेन फीनी का ‘हाऊ टू बिल्ड ए बोट’ (How to Build a Boat by Elaine Feeney)

जोनाथन एस्कोफ़री का उपन्यास ‘इफ आई सर्वाइव यू’ (If I Survive You by Jonathan)

सारा बर्नस्टीन का ‘स्टडी फोर ओबेडिएंस’ (Study for Obedience by Sarah Bernstein)

सेबस्टियन बैरी का ‘ओल्ड गॉड्स टाइम’ (Old God’s Time by Sebastian Barry)

अय्यूबामी अडेबेय ‘द स्पैल ऑफ गुड थिंग’ (A Spell of Good Things by Ayobami Adebayo)

