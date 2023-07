“द अनबीयरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग” के लेखक मिलन कुंडेरा का आज निधन हो गया. वे 94 वर्ष थे. मिलन कुंडेरा पिछले पांच दशकों से पेरिस में रह रहे थे. मिलन कुंडेरा के साहित्य वाली मोरावियन लाइब्रेरी (The Moravian Library-MZK), इसे मिलन कुंडेरा लाइब्रेरी भी कहा जाता है, की प्रवक्ता ने कहा कि लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को उनके पेरिस अपार्टमेंट में उनका निधन हो गया. कुंडेरा का लेखन रोजमर्रा की जिंदगी और विचारों की दुनिया के विषयों तथा पात्रों के इर्द-गिर्द रहता था और इसे लोग बहुत पसंद करते थे.

चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला ने कुंडेरा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मिलन कुंडेरा एक ऐसे लेखक थे जो सभी महाद्वीपों में पाठकों की पूरी पीढ़ी तक पहुंचे और वैश्विक ख्याति हासिल की. वह अपने पीछे न केवल उल्लेखनीय कथा साहित्य, बल्कि महत्वपूर्ण निबंध कार्य भी छोड़ गए हैं.”

मिलन कुंडेरा का जन्म चेक शहर ब्रनो में हुआ था. 1968 में प्राग स्प्रिंग के उदारवादी सुधार आंदोलन को दबाने के लिए चेकोस्लोवाकिया पर सोवियत आक्रमण की आलोचना करने के कारण सरकारी कोप भाजन झेलना पड़ा. वे 1975 में फ्रांस आ गए थे.

मिलन कुंडेरा सुर्खियों से दूर रहते थे. उन्होंने शायद ही कभी कोई इंटरव्यू दिया हो. उनका मानना था कि लेखक को अपने काम के माध्यम से बोलना चाहिए.

मिलन कुंडेरा का पहला उपन्यास, “द जोक” (The Joke) वर्ष 1967 में प्रकाशित हुआ था. दे जोक में उन्होंने चेकोस्लोवाकिया कम्युनिस्ट शासन और पार्टी का तीखा व्यंग्य किया था. हालांकि वे खुद कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे. इस उपन्यास के बाद उन्हें अपना देश छोड़कर फ्रांस जाना पड़ा. बताते हैं कि फ्रांस जाने के कुछ समय बाद उनकी चेकोस्लोवाकिया की नागरिकता छीन ली गई.

1979 में उनकी किताब “द बुक ऑफ लाफ्टर एंड फॉरगेटिंग” (The Book of Laughter and Forgetting) प्रकाशित हुई. यह पुस्तक सात खंडों में प्रकाशित हुई. यह पुस्तक एक ऐसे शासक की कहानी थी जो इतिहास को मिटाकर एक ऐसा वैकल्पिक अतीत तैयार करता है जिसमें शासक को राष्ट्र का अधिनायक स्थापित किया जा रहा है.

मिलन कुंडेरा को प्रसिद्धि 1984 में आए उनके उपन्यास “द अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग” (The Unbearable Lightness of Being) पर मिली. प्राग स्प्रिंग और उसके बाद पर केंद्रित था. प्राग स्प्रिंग चेकोस्लोवाककिया सोशलिस्ट रिपब्लिक में राजनीतिक उदारीकरण और बड़े पैमाने पर विरोध का काल था. इसकी शुरुआत 5 जनवरी, 1968 को हुई, जब सुधारवादी अलेक्जेंडर डबसेक को चेकोस्लोवाकिया की कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सचिव चुना गया. यह 21 अगस्त 1968 तक जारी रहा.

“द अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग” उपन्यास पर 1988 में फिलिप कॉफमैन के निर्देशन में एक फिल्म बनाई गई थी. इसमें मुख्य किरदार डैनियल डे-लुईस ने निभाया था.

